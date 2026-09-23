Top.Mail.Ru
Клавиатура A4Tech Bloody B810RC Punk желтый/черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Клавиатура A4Tech Bloody B810RC Punk желтый/черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Клавиатура A4Tech Bloody B810RC Punk желтый/черный - фото 1
Клавиатура A4Tech Bloody B810RC Punk желтый/черный - фото 2
Клавиатура A4Tech Bloody B810RC Punk желтый/черный - фото 3
Клавиатура A4Tech Bloody B810RC Punk желтый/черный - фото 4
Клавиатура A4Tech Bloody B810RC Punk желтый/черный - фото 5
Клавиатура A4Tech Bloody B810RC Punk желтый/черный - фото 6
Клавиатура A4Tech Bloody B810RC Punk желтый/черный - фото 7
Клавиатура A4Tech Bloody B810RC Punk желтый/черный - фото 8
Клавиатура A4Tech Bloody B810RC Punk желтый/черный - фото 9
Клавиатура A4Tech Bloody B810RC Punk желтый/черный - фото 10
Клавиатура A4Tech Bloody B810RC Punk желтый/черный - фото 11
Клавиатура A4Tech Bloody B810RC Punk желтый/черный - фото 12
Клавиатура A4Tech Bloody B810RC Punk желтый/черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Цвет
черный, жёлтый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Тип переключателей
кликающие
Модель переключателей
A4Tech LK Light Strike Blue
Формат клавиатуры
полноразмерная
  • Клавиатура A4Tech Bloody B810RC Punk желтый/черный - фото 1
  • Клавиатура A4Tech Bloody B810RC Punk желтый/черный - фото 2
  • Клавиатура A4Tech Bloody B810RC Punk желтый/черный - фото 3
  • Клавиатура A4Tech Bloody B810RC Punk желтый/черный - фото 4
  • Клавиатура A4Tech Bloody B810RC Punk желтый/черный - фото 5
  • Клавиатура A4Tech Bloody B810RC Punk желтый/черный - фото 6
  • Клавиатура A4Tech Bloody B810RC Punk желтый/черный - фото 7
  • Клавиатура A4Tech Bloody B810RC Punk желтый/черный - фото 8
  • Клавиатура A4Tech Bloody B810RC Punk желтый/черный - фото 9
  • Клавиатура A4Tech Bloody B810RC Punk желтый/черный - фото 10
  • Клавиатура A4Tech Bloody B810RC Punk желтый/черный - фото 11
  • Клавиатура A4Tech Bloody B810RC Punk желтый/черный - фото 12
  • Клавиатура A4Tech Bloody B810RC Punk желтый/черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 77 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 512606
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Клавиатура A4Tech Bloody B810RC Punk желтый/черный
4 780 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный, жёлтый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Тип переключателей
кликающие
Модель переключателей
A4Tech LK Light Strike Blue
Формат клавиатуры
полноразмерная
Hot Swap
Нет
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, г.
900

Описание товара Клавиатура A4Tech Bloody B810RC Punk желтый/черный

Клавиатура проводная A4Tech Bloody B810RC [B810RC Punk] разработана для поклонников компьютерных игр. Оптомеханические переключатели LK Light Strike Blue отличаются быстрым временем отклика, что обеспечивает точность реакции в играх. Одним из преимуществ переключателей является длительный эксплуатационный ресурс, который составляет в пределах 100 млн нажатий. Клавиатура отличается полноразмерной раскладкой и многоцветной подсветкой, которая формирует яркие световые эффекты. Среди других особенностей A4Tech Bloody B810RC отмечаются водозащищенная конструкция и подключение посредством кабеля USB.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Bloody B810RC Punk желтый/черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный, жёлтый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Развернуть
Тип переключателей
кликающие
Модель переключателей
A4Tech LK Light Strike Blue
Формат клавиатуры
полноразмерная
Hot Swap
Нет
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура проводная A4Tech Bloody B810RC [B810RC Punk] разработана для поклонников компьютерных игр. Оптомеханические переключатели LK Light Strike Blue отличаются быстрым временем отклика, что обеспечивает точность реакции в играх. Одним из преимуществ переключателей является длительный эксплуатационный ресурс, который составляет в пределах 100 млн нажатий. Клавиатура отличается полноразмерной раскладкой и многоцветной подсветкой, которая формирует яркие световые эффекты. Среди других особенностей A4Tech Bloody B810RC отмечаются водозащищенная конструкция и подключение посредством кабеля USB.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура A4Tech Bloody B810RC Punk желтый/черный - стоимость товара 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...