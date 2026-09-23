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Клавиатура Logitech Keyboard G413 SE Black (920-010438) купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Logitech Keyboard G413 SE Black (920-010438)

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Клавиатура Logitech Keyboard G413 SE Black (920-010438) - фото 1
Клавиатура Logitech Keyboard G413 SE Black (920-010438) - фото 2
Клавиатура Logitech Keyboard G413 SE Black (920-010438) - фото 3
Клавиатура Logitech Keyboard G413 SE Black (920-010438) - фото 4
Клавиатура Logitech Keyboard G413 SE Black (920-010438) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
Тип клавиатуры
механическая
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Logitech Keyboard G413 SE Black (920-010438) - фото 1
  • Клавиатура Logitech Keyboard G413 SE Black (920-010438) - фото 2
  • Клавиатура Logitech Keyboard G413 SE Black (920-010438) - фото 3
  • Клавиатура Logitech Keyboard G413 SE Black (920-010438) - фото 4
  • Клавиатура Logitech Keyboard G413 SE Black (920-010438) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб. 
Начислим 101 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 535766
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Клавиатура Logitech Keyboard G413 SE Black (920-010438)
6 290 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
Размеры в упаковке, см
46х19х4
Вес, кг.
1.35

Описание товара Клавиатура Logitech Keyboard G413 SE Black (920-010438)

От механических переключателей с тактильным откликом — до PBT-клавиш, поддержки многоклавишных сочетаний (до 6 клавиш) и устранения эффекта фиктивных нажатий. Благодаря превосходным рабочим характеристикам и долговечности полноразмерная клавиатура G413 SE превосходит многие конкурентные модели.

Отзывы о товаре Клавиатура Logitech Keyboard G413 SE Black (920-010438)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
Описание
От механических переключателей с тактильным откликом — до PBT-клавиш, поддержки многоклавишных сочетаний (до 6 клавиш) и устранения эффекта фиктивных нажатий. Благодаря превосходным рабочим характеристикам и долговечности полноразмерная клавиатура G413 SE превосходит многие конкурентные модели.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура Logitech Keyboard G413 SE Black (920-010438) - стоимость товара 6290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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