Клавиатура Logitech Keyboard G413 SE Black (920-010438)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
Тип клавиатуры
механическая
Тип подключения
проводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб.
В наличии
Код товара: 535766
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 290 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
Размеры в упаковке, см
46х19х4
Вес, кг.
1.35
Описание товара Клавиатура Logitech Keyboard G413 SE Black (920-010438)
От механических переключателей с тактильным откликом — до PBT-клавиш, поддержки многоклавишных сочетаний (до 6 клавиш) и устранения эффекта фиктивных нажатий. Благодаря превосходным рабочим характеристикам и долговечности полноразмерная клавиатура G413 SE превосходит многие конкурентные модели.
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Бренд
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
От механических переключателей с тактильным откликом — до PBT-клавиш, поддержки многоклавишных сочетаний (до 6 клавиш) и устранения эффекта фиктивных нажатий. Благодаря превосходным рабочим характеристикам и долговечности полноразмерная клавиатура G413 SE превосходит многие конкурентные модели.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: игровые, с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: игровые, с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Клавиатура Logitech Keyboard G413 SE Black (920-010438) - стоимость товара 6290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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