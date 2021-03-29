Клавиатура Razer Tartarus V2
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для настольного компьютера
Цвет
черный
Количество клавиш
25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 250380
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для настольного компьютера
Для геймеров
да
Комплектация
кабель, документация
Цвет
черный
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
25
Встроенный USB-хаб
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х20х11
Вес, г.
720
Описание товара Клавиатура Razer Tartarus V2
Гарантирует комфортную эксплуатацию, поскольку они оснащены резиновыми куполами с максимально четким и приятным тактильным щелчком. Переключатели обеспечивают упругий и мягкий ход, что позволит с точностью выполнять игровые команды.
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Теги товара: игровые, с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для настольного компьютера
Для геймеров
да
Комплектация
кабель, документация
Цвет
черный
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
25
Встроенный USB-хаб
да
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Страна производитель
Китай
Гарантирует комфортную эксплуатацию, поскольку они оснащены резиновыми куполами с максимально четким и приятным тактильным щелчком. Переключатели обеспечивают упругий и мягкий ход, что позволит с точностью выполнять игровые команды.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: игровые, с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: игровые, с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Достоинства:
Красивая вещь. Большая тренировка для мозга, пока переучиваешься, профилактика деменции и других возрастных вещей. Можно настроить каждую клавишу, что может дать в игре преимущество. Можно хвастаться приобретением. Подсветка, имитирующая пламя, очень впечатляет, как-будто у тебя в руке дышащий жаром уголёк.
Недостатки:
Трудно научиться, как будто играешь в игру первый раз. Не дёшево, возможно это из-за того что у конкурентов нет аналогов и можно ставить высокую цену.
Комментарий:
Я несколько лет играю в игру WoW Classic и научился довольно хорошо играть магом, честно скажу, на очень высоком уровне. Данное изделие отличается от клавиатуры и очень трудно, пока я учусь заново, находить удобные клавиши для назначения на них важных способностей. Иногда так трудно, что хочется плакать, и жалеешь что купил эту вещь. Надеюсь со временем я привыкну и дополню отзыв. На данный момент пользуюсь вещью несколько дней.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Клавиатура Razer Tartarus V2
Достоинства:
Красивая вещь. Большая тренировка для мозга, пока переучиваешься, профилактика деменции и других возрастных вещей. Можно настроить каждую клавишу, что может дать в игре преимущество. Можно хвастаться приобретением. Подсветка, имитирующая пламя, очень впечатляет, как-будто у тебя в руке дышащий жаром уголёк.
Недостатки:
Трудно научиться, как будто играешь в игру первый раз. Не дёшево, возможно это из-за того что у конкурентов нет аналогов и можно ставить высокую цену.
Комментарий:
Я несколько лет играю в игру WoW Classic и научился довольно хорошо играть магом, честно скажу, на очень высоком уровне. Данное изделие отличается от клавиатуры и очень трудно, пока я учусь заново, находить удобные клавиши для назначения на них важных способностей. Иногда так трудно, что хочется плакать, и жалеешь что купил эту вещь. Надеюсь со временем я привыкну и дополню отзыв. На данный момент пользуюсь вещью несколько дней.