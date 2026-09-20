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Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 576721
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Описание товара Клавиатура Razer Huntsman Mini - Mercury Ed. (Red Switch) - Russian Layout (RZ03-03392200-R3R1)
Клавиатура проводная Razer Huntsman Mini [RZ03-03392200-R3R1] представлена в прочном корпусе из металла и пластика с упрощенным дизайном скелетон. Формат 60% экономит место на столе, позволяя разместить устройство вместе с мышкой на одном коврике. Имеется 61 программируемые клавиши из ABS-пластика с удобными линейными переключателями. Устройство Razer Huntsman Mini [RZ03-03392200-R3R1] идет в комплекте со съемным USB-кабелем, удобным для подключения к игровому ПК, ноутбуку и даже ТВ. Аналоговая оптическая модель Razer позволяет настраивать удобную для вас глубину срабатывания (силу нажатия). На фоне белого цвета особенно эффектно смотрится цветная RGB-подсветка.
Клавиатура проводная Razer Huntsman Mini [RZ03-03392200-R3R1] представлена в прочном корпусе из металла и пластика с упрощенным дизайном скелетон. Формат 60% экономит место на столе, позволяя разместить устройство вместе с мышкой на одном коврике. Имеется 61 программируемые клавиши из ABS-пластика с удобными линейными переключателями. Устройство Razer Huntsman Mini [RZ03-03392200-R3R1] идет в комплекте со съемным USB-кабелем, удобным для подключения к игровому ПК, ноутбуку и даже ТВ. Аналоговая оптическая модель Razer позволяет настраивать удобную для вас глубину срабатывания (силу нажатия). На фоне белого цвета особенно эффектно смотрится цветная RGB-подсветка.
Клавиатура Razer Huntsman Mini - Mercury Ed. (Red Switch) - Russian Layout (RZ03-03392200-R3R1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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