Клавиатура A4Tech Bloody B810R NetBee черный
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Характеристики
Описание товара Клавиатура A4Tech Bloody B810R NetBee черный
Клавиатура A4Tech – это превосходное сочетание функциональности и стиля, идеально подходящее для вашего ПК. Она оснащена всеми необходимыми характеристиками для комфортной и эффективной работы. Эта полноразмерная клавиатура предлагает 104 клавиши и выполнена в классической черной цветовой гамме, которая отлично впишется в любое рабочее пространство. Клавиатура построена по стандартной ANSI-раскладке, что обеспечивает удобство и легкость в использовании. Благодаря оптомеханическому типу клавиш, вы получите четкий и тактильный отклик при каждом нажатии, что особенно оценят любители печати и геймеры. Особенностью данной модели является встроенный USB-хаб, который значительно расширяет возможности подключения дополнительных устройств. Интерфейс подключения представляет собой надежный и простой в использовании USB Type-A, обеспечивая стабильное проводное соединение на длине кабеля в 1,8 метра. Клавиша функции (Fn), присутствующая на клавиатуре, позволяет управлять мультимедийными функциями и быстро выполнять различные команды, что делает взаимодействие с устройством еще более продуманным. Бренд A4Tech известен своими инновационными решениями и высоким качеством продукции, что делает данную клавиатуру отличным выбором как для повседневной офисной работы, так и для развлечений.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, механические, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
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