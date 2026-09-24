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Клавиатура Royal Kludge RK98 Red switch/Klein Blue купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Royal Kludge RK98 Red switch/Klein Blue

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Клавиатура Royal Kludge RK98 Red switch/Klein Blue - фото 1
Клавиатура Royal Kludge RK98 Red switch/Klein Blue - фото 2
Клавиатура Royal Kludge RK98 Red switch/Klein Blue - фото 3
Клавиатура Royal Kludge RK98 Red switch/Klein Blue - фото 4
Клавиатура Royal Kludge RK98 Red switch/Klein Blue - фото 5
Клавиатура Royal Kludge RK98 Red switch/Klein Blue - фото 6
Клавиатура Royal Kludge RK98 Red switch/Klein Blue - фото 7
Клавиатура Royal Kludge RK98 Red switch/Klein Blue - фото 8
Клавиатура Royal Kludge RK98 Red switch/Klein Blue - фото 9
Клавиатура Royal Kludge RK98 Red switch/Klein Blue - фото 10
Клавиатура Royal Kludge RK98 Red switch/Klein Blue - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Цвет
белый, синий
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
100
Модель переключателей
RK Red
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное + проводное
  • Клавиатура Royal Kludge RK98 Red switch/Klein Blue - фото 1
  • Клавиатура Royal Kludge RK98 Red switch/Klein Blue - фото 2
  • Клавиатура Royal Kludge RK98 Red switch/Klein Blue - фото 3
  • Клавиатура Royal Kludge RK98 Red switch/Klein Blue - фото 4
  • Клавиатура Royal Kludge RK98 Red switch/Klein Blue - фото 5
  • Клавиатура Royal Kludge RK98 Red switch/Klein Blue - фото 6
  • Клавиатура Royal Kludge RK98 Red switch/Klein Blue - фото 7
  • Клавиатура Royal Kludge RK98 Red switch/Klein Blue - фото 8
  • Клавиатура Royal Kludge RK98 Red switch/Klein Blue - фото 9
  • Клавиатура Royal Kludge RK98 Red switch/Klein Blue - фото 10
  • Клавиатура Royal Kludge RK98 Red switch/Klein Blue - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%
4 360 руб.  8 940 руб. 
Начислим 70 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 677143
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Клавиатура Royal Kludge RK98 Red switch/Klein Blue
4 360 руб. -51%
8 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Royal Kludge
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Цвет
белый, синий
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
100
Модель переключателей
RK Red
Формат клавиатуры
полноразмерная
Hot Swap
Да
Мультимедийные клавиши
Нет
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
да
Источник питания клавиатуры
встроенный аккумулятор
Тип подключения
беспроводное + проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х18х5
Вес, кг.
1.39

Описание товара Клавиатура Royal Kludge RK98 Red switch/Klein Blue

Клавиатура Royal Kludge RK98 Klein Blue — это отличный выбор для тех, кто ищет надёжную и стильную клавиатуру с широкими возможностями настройки.

Отзывы о товаре Клавиатура Royal Kludge RK98 Red switch/Klein Blue




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Характеристики
Бренд
Royal Kludge
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Цвет
белый, синий
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
100
Модель переключателей
RK Red
Формат клавиатуры
полноразмерная
Развернуть
Hot Swap
Да
Мультимедийные клавиши
Нет
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
да
Источник питания клавиатуры
встроенный аккумулятор
Тип подключения
беспроводное + проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Royal Kludge RK98 Klein Blue — это отличный выбор для тех, кто ищет надёжную и стильную клавиатуру с широкими возможностями настройки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура Royal Kludge RK98 Red switch/Klein Blue - этот товар вы можете купить по цене 4360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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