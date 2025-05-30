Набор клавиатура+мышь Logitech MK540 Advanced черный 920-008686
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Набор клавиатура+мышь Logitech MK540 Advanced черный 920-008686
Клавиатура Logitech представляет собой идеальный выбор для пользователей ПК, сочетая стильный дизайн и функциональность. Эта полноразмерная клавиатура с раскладкой ANSI отличается эргономичным дизайном и обеспечивает комфортное использование как для работы, так и для развлечений. Черно-белая цветовая гамма добавляет устройству элегантности. Благодаря мембранной технологии, печать становится тихой и мягкой, что идеально подходит для офисных помещений или домашних условий. При этом, проводное подключение гарантирует стабильное соединение без задержек, что особенно важно при выполнении ответственных задач. Logitech позаботился и о мультимедийных возможностях — на клавиатуре присутствуют специальные клавиши для быстрого доступа к часто используемым функциям и приложениям. Всего модель насчитывает 114 клавиш, что обеспечивает полную функциональность и удобство управления. Дополнительно, клавиатура обладает радиусом действия беспроводной связи до 10 метров, что позволяет использовать ее в различных сценариях, где требуется мобильность. Вес устройства составляет 805 граммов, что делает его устойчивым на рабочем столе. Бренд Logitech славится своей надежностью и качеством продукции, и данная клавиатура не исключение. Независимо от того, используете ли вы ее для работы или игровых сессий, она всегда будет эффективным и надежным помощником.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Теги товара: мембранные, белые, бесшумные, тонкие
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Теги товара: мембранные, белые, бесшумные, тонкие
Достоинства:
Комментарий:
отличный набор. все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный комплект, удобная, пластик хороший, посмотрим как себя покажет в будущем.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная клавиатура. Покупал маме, теперь себе
Достоинства:
Комментарий:
Несколько лет использую этот комплект на работе. Батареек хватает на несколько месяцев. Так как он очень удобен и никогда меня не подводил, заказал такой же домой. Товар рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Клава довольно стильная и эргономичная, думаю много печатать будет удобно, мышка тоже удобная для женской руки. Выбор наборов в целом довольно ограничен, не разгуляешься - этот устроил по савокупности внешнего вида, логитековского качества и более менее терпимой цены, не пожалела о покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Купил этот набор т.к. понадобился ещё один комплект. А его предшественник (с клавиатурой MK520) безотказно работает у меня уже более 10 лет. Надеюсь, и этот комплект прослужит не меньше. Ставлю 4 звезды, только потому что доставка немного подкачала. На коробку явно ставили что-то тяжёлое (см. фото). Но на на самой клавиатуре только 1 маленькая царапина на ободке (последнее фото). Также реальный цвет набора серый (тёмно-серый), но чёрный это с большой натяжкой (как указано в описании и нарисовано на коробке). Всё остальное пока отлично - в комплекте батарейки, подключил ресивер и всё работает (т.е. реальный plug & play),
Достоинства:
Комментарий:
Все супер оригинал. Батарейки в комплекте. В клавиатуре чуть болтаются батарейки , нужно что то подкладывать. Из за этого сигнал с клавиатуры становится слабым. Это все клавиатура супер. На клаве и мыши есть выключатель.
Достоинства:
Комментарий:
Немного меньше полноформатной клавиатуры, нужно привыкнуть. Качество пластика и кнопок хорошее, тактильно приятны, мягкие при нажатии. Мышка чуть меньше стандарта, прорезиненные бока, что приятно тактильно, время отклика хорошее, мышка довольно шустрая для офисной работы, для игр не тестировали. в целом покупкой довольны, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Одна из лучших беспроводных клавиатур на рынке + удобная мышь! Качество на высоте, тактильность нажатий Супер,качество печати на кнопках выше всяких похвал (брал для предков им это важно!)
Достоинства:
Комментарий:
Отличные. Крепкие и достаточно дальнобойные мышь и клава. Кнопка выкл и там, и там.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество. Очень удобная модель.
Достоинства:
Комментарий:
Сначала смутило что на фото коробки нет русского языка, но на самой клавиатуре он оказался, так что все норм
Достоинства:
Комментарий:
Замечательная клавиатура и мышка, безшумная, мягкая, мышь удобная в руке, а главное не «бегает» и «скачет», как моя старая, наслаждаюсь работой.
Достоинства:
Комментарий:
Брал на замену К800, но существенно ей проигрывает по эргономике.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший набор, брала на подарок, работает, удобный, буквы чётко видны.
Достоинства:
Комментарий:
Гравировка как на фото. Подключилось к 2м ПК без проблем. Посмотрим сколько проработает, надеюсь не месяц. Пока все отлично.
Достоинства:
Комментарий:
комфортно, для дома офиса самое то
Достоинства:
Комментарий:
Отличный набор, давно искал удобную клавиатуру, ранее много лет пользовался Microsoft Wired Keyboard 600, но их больше не выпускают, эта клава оказалась намного комфортнее в работе, очень тихая, дополнительные кнопки к месту, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
у меня такая была, класс. Отработала 12 лет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество материалов и сборки. Надежно держит соединение с ПК.
Достоинства:
Комментарий:
Впечатления положительные. Брал в июле за 4269, свои деньги оправдывает полностью, В комплекте идут нормальные батарейки: Duracell. Всего их нужно 3 шт. формат АА. (1 в мышь, 2 в клавиатуру). За три месяца использования нареканий в работе не было. Очень хороший и малошумный ход клавиш на клавиатуре, учтите что мышь небольшого размера и под крупную руку не подходит. (я из-за этого оставил свою старую, игровую, вторым номером ))) ) Но жене и детям самое то. (жене моя большая мышь не нравилась). По поводу доставки: всё пришло вовремя, не мято, не порвано. У этого продавцца можно смело заказывать.
Достоинства:
Комментарий:
Покупкой доволен! Качественная сборка, в комплекте уже шли батарейки - просто сразу подключил к пк и все готово! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
хороший набор клавиатура и мышь, подключаются от одного USB, что очень удобно. на батарейках. мышка хорошая, управлять легко. в клавиатуре нравится, что клавиши Shift большие.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный офисный комплект клавиатуры и мыши. Если нужно разгрузить пространство рабочего стола,то беспроводные устройства самое лучшее решение для этого. Данный комплект по первым часам использования очень удобный. На клавиатуре есть русская раскладка. Клава полноразмерная,есть мультимедиа кнопки. Ход мягкий, практически не слышно при наборе текста. Тактильно очень приятно. По весу клавиатура не легкая и не тяжелая. При использовании нет ощущения «хлипкости», не прогибается. На столе устойчива. Мышь среднего размера, подойдет практически всем. Клики не громкие. Приятный пластик,в руке лежит удобно. Курсор не срывает,колесо четко щелкает при прокрутке. Связь держит уверенно,нет разрывов и залипаний. В комплекте уже есть батарейки дюрасел(что очень приятно). Пришел комплект быстро, коробка была в заводской упаковке. Жаль вокруг не обмотали ещё чем-то. Угол коробки был немного замят,но это никак не сказалось на целостности самих девайсов. Покупкой доволен. Теперь осталось оценить в долгосрочной перспективе качество. Продавца рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая клавиатура, можно смело брать брать. Взял на замену Microsoft, покупал давно - служила верой и правдой, но время берет своё, купить такую сейчас сложно. Новая клавиатура конечно не супер бренд - но вполне себе рабочая, удобная, тихая. Подключилась к компьютеру мгновенно, без всяких танцев с бубном. Так что будем катать данную модель, осли что не так - отзыв дополню. Но на данный момент всё прекрасно работает. ( батарейки идут в комплекте, что очень порадовало).
Достоинства:
Комментарий:
Отличная клавиатура. Пожалуй, лучшая из обычных. Круче только игровые. Клавиши тихие. Без этого ужасного звука.
Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь Logitech MK540 Advanced черный 920-008686
Достоинства:
Комментарий:
отличный набор. все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный комплект, удобная, пластик хороший, посмотрим как себя покажет в будущем.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная клавиатура. Покупал маме, теперь себе
Достоинства:
Комментарий:
Несколько лет использую этот комплект на работе. Батареек хватает на несколько месяцев. Так как он очень удобен и никогда меня не подводил, заказал такой же домой. Товар рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Клава довольно стильная и эргономичная, думаю много печатать будет удобно, мышка тоже удобная для женской руки. Выбор наборов в целом довольно ограничен, не разгуляешься - этот устроил по савокупности внешнего вида, логитековского качества и более менее терпимой цены, не пожалела о покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Купил этот набор т.к. понадобился ещё один комплект. А его предшественник (с клавиатурой MK520) безотказно работает у меня уже более 10 лет. Надеюсь, и этот комплект прослужит не меньше. Ставлю 4 звезды, только потому что доставка немного подкачала. На коробку явно ставили что-то тяжёлое (см. фото). Но на на самой клавиатуре только 1 маленькая царапина на ободке (последнее фото). Также реальный цвет набора серый (тёмно-серый), но чёрный это с большой натяжкой (как указано в описании и нарисовано на коробке). Всё остальное пока отлично - в комплекте батарейки, подключил ресивер и всё работает (т.е. реальный plug & play),
Достоинства:
Комментарий:
Все супер оригинал. Батарейки в комплекте. В клавиатуре чуть болтаются батарейки , нужно что то подкладывать. Из за этого сигнал с клавиатуры становится слабым. Это все клавиатура супер. На клаве и мыши есть выключатель.
Достоинства:
Комментарий:
Немного меньше полноформатной клавиатуры, нужно привыкнуть. Качество пластика и кнопок хорошее, тактильно приятны, мягкие при нажатии. Мышка чуть меньше стандарта, прорезиненные бока, что приятно тактильно, время отклика хорошее, мышка довольно шустрая для офисной работы, для игр не тестировали. в целом покупкой довольны, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Одна из лучших беспроводных клавиатур на рынке + удобная мышь! Качество на высоте, тактильность нажатий Супер,качество печати на кнопках выше всяких похвал (брал для предков им это важно!)
Достоинства:
Комментарий:
Отличные. Крепкие и достаточно дальнобойные мышь и клава. Кнопка выкл и там, и там.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество. Очень удобная модель.
Достоинства:
Комментарий:
Сначала смутило что на фото коробки нет русского языка, но на самой клавиатуре он оказался, так что все норм
Достоинства:
Комментарий:
Замечательная клавиатура и мышка, безшумная, мягкая, мышь удобная в руке, а главное не «бегает» и «скачет», как моя старая, наслаждаюсь работой.
Достоинства:
Комментарий:
Брал на замену К800, но существенно ей проигрывает по эргономике.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший набор, брала на подарок, работает, удобный, буквы чётко видны.
Достоинства:
Комментарий:
Гравировка как на фото. Подключилось к 2м ПК без проблем. Посмотрим сколько проработает, надеюсь не месяц. Пока все отлично.
Достоинства:
Комментарий:
комфортно, для дома офиса самое то
Достоинства:
Комментарий:
Отличный набор, давно искал удобную клавиатуру, ранее много лет пользовался Microsoft Wired Keyboard 600, но их больше не выпускают, эта клава оказалась намного комфортнее в работе, очень тихая, дополнительные кнопки к месту, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
у меня такая была, класс. Отработала 12 лет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество материалов и сборки. Надежно держит соединение с ПК.
Достоинства:
Комментарий:
Впечатления положительные. Брал в июле за 4269, свои деньги оправдывает полностью, В комплекте идут нормальные батарейки: Duracell. Всего их нужно 3 шт. формат АА. (1 в мышь, 2 в клавиатуру). За три месяца использования нареканий в работе не было. Очень хороший и малошумный ход клавиш на клавиатуре, учтите что мышь небольшого размера и под крупную руку не подходит. (я из-за этого оставил свою старую, игровую, вторым номером ))) ) Но жене и детям самое то. (жене моя большая мышь не нравилась). По поводу доставки: всё пришло вовремя, не мято, не порвано. У этого продавцца можно смело заказывать.
Достоинства:
Комментарий:
Покупкой доволен! Качественная сборка, в комплекте уже шли батарейки - просто сразу подключил к пк и все готово! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
хороший набор клавиатура и мышь, подключаются от одного USB, что очень удобно. на батарейках. мышка хорошая, управлять легко. в клавиатуре нравится, что клавиши Shift большие.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный офисный комплект клавиатуры и мыши. Если нужно разгрузить пространство рабочего стола,то беспроводные устройства самое лучшее решение для этого. Данный комплект по первым часам использования очень удобный. На клавиатуре есть русская раскладка. Клава полноразмерная,есть мультимедиа кнопки. Ход мягкий, практически не слышно при наборе текста. Тактильно очень приятно. По весу клавиатура не легкая и не тяжелая. При использовании нет ощущения «хлипкости», не прогибается. На столе устойчива. Мышь среднего размера, подойдет практически всем. Клики не громкие. Приятный пластик,в руке лежит удобно. Курсор не срывает,колесо четко щелкает при прокрутке. Связь держит уверенно,нет разрывов и залипаний. В комплекте уже есть батарейки дюрасел(что очень приятно). Пришел комплект быстро, коробка была в заводской упаковке. Жаль вокруг не обмотали ещё чем-то. Угол коробки был немного замят,но это никак не сказалось на целостности самих девайсов. Покупкой доволен. Теперь осталось оценить в долгосрочной перспективе качество. Продавца рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая клавиатура, можно смело брать брать. Взял на замену Microsoft, покупал давно - служила верой и правдой, но время берет своё, купить такую сейчас сложно. Новая клавиатура конечно не супер бренд - но вполне себе рабочая, удобная, тихая. Подключилась к компьютеру мгновенно, без всяких танцев с бубном. Так что будем катать данную модель, осли что не так - отзыв дополню. Но на данный момент всё прекрасно работает. ( батарейки идут в комплекте, что очень порадовало).
Достоинства:
Комментарий:
Отличная клавиатура. Пожалуй, лучшая из обычных. Круче только игровые. Клавиши тихие. Без этого ужасного звука.