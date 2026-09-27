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Клавиатура GMNG 985GK механическая черный купить с доставкой в Москве
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Клавиатура GMNG 985GK механическая черный

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Клавиатура GMNG 985GK механическая черный - фото 1
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Клавиатура GMNG 985GK механическая черный - фото 8
Клавиатура GMNG 985GK механическая черный - фото 9
Клавиатура GMNG 985GK механическая черный - фото 10
Клавиатура GMNG 985GK механическая черный - фото 11
Клавиатура GMNG 985GK механическая черный - фото 12
Клавиатура GMNG 985GK механическая черный - фото 13
Клавиатура GMNG 985GK механическая черный - фото 14
Клавиатура GMNG 985GK механическая черный - фото 15
Клавиатура GMNG 985GK механическая черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Тип переключателей
линейные
Модель переключателей
Outemu Red
Формат клавиатуры
полноразмерная
  • Клавиатура GMNG 985GK механическая черный - фото 1
  • Клавиатура GMNG 985GK механическая черный - фото 2
  • Клавиатура GMNG 985GK механическая черный - фото 3
  • Клавиатура GMNG 985GK механическая черный - фото 4
  • Клавиатура GMNG 985GK механическая черный - фото 5
  • Клавиатура GMNG 985GK механическая черный - фото 6
  • Клавиатура GMNG 985GK механическая черный - фото 7
  • Клавиатура GMNG 985GK механическая черный - фото 8
  • Клавиатура GMNG 985GK механическая черный - фото 9
  • Клавиатура GMNG 985GK механическая черный - фото 10
  • Клавиатура GMNG 985GK механическая черный - фото 11
  • Клавиатура GMNG 985GK механическая черный - фото 12
  • Клавиатура GMNG 985GK механическая черный - фото 13
  • Клавиатура GMNG 985GK механическая черный - фото 14
  • Клавиатура GMNG 985GK механическая черный - фото 15
  • Клавиатура GMNG 985GK механическая черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612833
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Характеристики

Бренд
GMNG
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Тип переключателей
линейные
Модель переключателей
Outemu Red
Формат клавиатуры
полноразмерная
Hot Swap
Да
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
да
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х4
Вес, кг.
1.82

Описание товара Клавиатура GMNG 985GK механическая черный

Клавиатура GMNG представляет собой сочетание стиля, функциональности и производительности, необходимой для требовательных геймеров. Эта механическая клавиатура с черной расцветкой и классической раскладкой ANSI обеспечивает не только удобство в использовании, но и максимальную надежность. Одной из ключевых особенностей данной модели является встроенный USB-хаб, который позволяет легко подключать дополнительные устройства. Подсветка клавиш добавит вашему игровому процессу яркости и индивидуальности, а линейные переключатели гарантируют четкость и молниеносную реакцию на каждое нажатие клавиши. Клавиатура оснащена 104 клавишами и мультимедийными клавишами, что обеспечивает быстрый доступ к управлению медиафункциями и упрощает взаимодействие с вашим ПК. Подключение осуществляется с помощью провода длиной 1.8 метра, что обеспечивает надежный и стабильный сигнал без задержек. С весом 1170 грамм, эта клавиатура от GMNG отлично держится на столе, предотвращая случайные смещения даже во время самых интенсивных игровых сессий. Благодаря своему эргономичному дизайну и премиальным материалам, клавиатура GMNG станет идеальным помощником для каждого геймера, ищущего надежный и высококачественный инструмент для игры.

Отзывы о товаре Клавиатура GMNG 985GK механическая черный




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Характеристики
Бренд
GMNG
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Развернуть
Тип переключателей
линейные
Модель переключателей
Outemu Red
Формат клавиатуры
полноразмерная
Hot Swap
Да
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
да
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура GMNG представляет собой сочетание стиля, функциональности и производительности, необходимой для требовательных геймеров. Эта механическая клавиатура с черной расцветкой и классической раскладкой ANSI обеспечивает не только удобство в использовании, но и максимальную надежность. Одной из ключевых особенностей данной модели является встроенный USB-хаб, который позволяет легко подключать дополнительные устройства. Подсветка клавиш добавит вашему игровому процессу яркости и индивидуальности, а линейные переключатели гарантируют четкость и молниеносную реакцию на каждое нажатие клавиши. Клавиатура оснащена 104 клавишами и мультимедийными клавишами, что обеспечивает быстрый доступ к управлению медиафункциями и упрощает взаимодействие с вашим ПК. Подключение осуществляется с помощью провода длиной 1.8 метра, что обеспечивает надежный и стабильный сигнал без задержек. С весом 1170 грамм, эта клавиатура от GMNG отлично держится на столе, предотвращая случайные смещения даже во время самых интенсивных игровых сессий. Благодаря своему эргономичному дизайну и премиальным материалам, клавиатура GMNG станет идеальным помощником для каждого геймера, ищущего надежный и высококачественный инструмент для игры.
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Доставка
Отзывы


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