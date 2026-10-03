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Набор клавиатура+мышь Logitech MK345 черный купить с доставкой в Москве
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Набор клавиатура+мышь Logitech MK345 черный

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Набор клавиатура+мышь Logitech MK345 черный - фото 1
Набор клавиатура+мышь Logitech MK345 черный - фото 2
Набор клавиатура+мышь Logitech MK345 черный - фото 3
Набор клавиатура+мышь Logitech MK345 черный - фото 4
Набор клавиатура+мышь Logitech MK345 черный - фото 5
Набор клавиатура+мышь Logitech MK345 черный - фото 6
Набор клавиатура+мышь Logitech MK345 черный - фото 7
Набор клавиатура+мышь Logitech MK345 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Количество клавиш
116
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK345 черный - фото 1
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK345 черный - фото 2
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK345 черный - фото 3
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK345 черный - фото 4
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK345 черный - фото 5
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK345 черный - фото 6
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK345 черный - фото 7
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK345 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 840 руб. 
Начислим 62 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 397079
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор клавиатура+мышь Logitech MK345 черный
3 840 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Набор
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, USB-ресивер, документация, батарейки ААА x2, батарейки АА x1
Цвет
черный
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
116
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
1хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1000
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
USB Type-A, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х19х4
Вес, кг.
1.2

Описание товара Набор клавиатура+мышь Logitech MK345 черный

Набор клавиатура+мышь Logitech MK345 – универсальный комплект, изготовленный из черного пластика. Он станет удобным решением для организации офисного или домашнего рабочего места. За счет того, что оба устройства лишены проводов и подключаются к компьютеру за счет USB, на столе не будут мешаться ненужные и зачастую раздражающие шнуры.

Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь Logitech MK345 черный




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Набор
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, USB-ресивер, документация, батарейки ААА x2, батарейки АА x1
Цвет
черный
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
116
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Развернуть
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
1хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1000
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
USB Type-A, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Набор клавиатура+мышь Logitech MK345 – универсальный комплект, изготовленный из черного пластика. Он станет удобным решением для организации офисного или домашнего рабочего места. За счет того, что оба устройства лишены проводов и подключаются к компьютеру за счет USB, на столе не будут мешаться ненужные и зачастую раздражающие шнуры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор клавиатура+мышь Logitech MK345 черный - купить по цене 3840 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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