Клавиатура Satechi Slim Rechargeable Silver ST-SALKPS
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Satechi Slim Rechargeable Silver ST-SALKPS
Цифровой блок SATECHI ST-SALKPS представлен в стильной серебристой расцветке. Такое дополнение значительно упростит работу с цифрами и вычислениями, если основная клавиатура не имеет полноразмерную конструкцию. Комфортной эксплуатации и длительному сроку службы способствует наличие низкопрофильных кнопок и металлического корпуса. Клавиши клавиатуры SATECHI ST-SALKPS действуют бесшумно, что делает работу за компьютером максимально комфортной. Работа устройства осуществляется при помощи Bluetooth-технологии, обеспечивающей удобное беспроводное подключение к ПК. Прибор со встроенным аккумулятором весит 100 г, а его габариты составляют 7.93x0.78x11.43 см.
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