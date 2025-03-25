Клавиатура Royal Kludge RK-S98 Brown switch/Light Could

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Острозвезд



Достаточно тихая клавиатура, неплохое качество, из плюсов можно выделить то, что она тяжёлая и по столу ездить не будет (при чем вес ощутимый), ну и наличие экрана и вроде как удобного ПО для нее. Качество нанесения рисунков тоже порадовало, сами кейкапы с двойным литьёмМинусы, наверное, только для каждого свои. На рынке реально есть клавиатуры дешевле, но чаще это товары с форм-фактором 75% или тому подобные. Символы на клавишах не подсвечиваются (но лично для меня это не минус), плюс возможно кому-то не понравится достаточно бьющий по ушам звук свитчей. Но в целом, после красных и не самых лучших по качеству, переключателей (брал до этого клавиатуру другой фирмы, за 2700₽), такая это просто пушка-гонка. Так что к звуку привыкнуть можно, сравнил с дешманскими красными и фирменными от RK, звук реально тише, хоть и "клик" достаточно хорошо слышно, а где-то даже этого нет.В целом, для тех, кому нужен форм-фактор 90-100% это самый лучший вариант. Просто средняк, судя по тому, как ее обозревают более знающие люди. Не думаю, что она начнет умирать, но тут как минимум гарантия в один год, так что брак не страшен. Можно, наверное, найти чуть дешевле и по функциям ± такую же клаву, но как по мне, 8700 за эту — уже нормальный прайс