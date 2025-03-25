Клавиатура Royal Kludge RK-S98 Brown switch/Light Could
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Цвет
белый, серый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
98
Модель переключателей
RK Brown
Формат клавиатуры
96%
Тип подключения
беспроводное + проводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 100 руб.
В наличии
Код товара: 677132
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
USB-приемник, USB-кабель, документация, переключатели (4 шт.), медиатор, кожух
Цвет
белый, серый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
98
Бесшумное нажатие клавиш
Нет
Модель переключателей
RK Brown
Формат клавиатуры
96%
Hot Swap
Да
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
да
Длина кабеля
1.8
Источник питания клавиатуры
встроенный аккумулятор
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Тип подключения
беспроводное + проводное
Интерфейс подключения
USB Type-C, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х30х4
Вес, кг.
1.94
Описание товара Клавиатура Royal Kludge RK-S98 Brown switch/Light Could
Полноразмерная (96%) механическая клавиатура Royal Kludge RK-S98 - 3 типа подключения (Bluetooth, радиоканал 2,4 ГГц, провод), 98 клавиш, LCD экран, цвет Light Cloud, переключатели RK Brown, Top Mount, профиль PBT Cherry, EN / RU - двойное литье (Double Shot), горячая замена переключателей 3/5 pin, настраиваемая RGB подсветка, USB хаб, порты USB-C (2), слой звукопоглощающего силикона, аккумулятор 3750 mAh, многофункциональный вращающийся переключатель режимов и громкости, размеры 410.3 x 40.6 x 42.8 мм, вес 1250 г.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, мембранные, ножничные, бесшумные, тонкие
Теги товара: игровые, с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
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Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
USB-приемник, USB-кабель, документация, переключатели (4 шт.), медиатор, кожух
Цвет
белый, серый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
98
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Нет
Модель переключателей
RK Brown
Формат клавиатуры
96%
Hot Swap
Да
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
да
Длина кабеля
1.8
Источник питания клавиатуры
встроенный аккумулятор
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Тип подключения
беспроводное + проводное
Интерфейс подключения
USB Type-C, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Полноразмерная (96%) механическая клавиатура Royal Kludge RK-S98 - 3 типа подключения (Bluetooth, радиоканал 2,4 ГГц, провод), 98 клавиш, LCD экран, цвет Light Cloud, переключатели RK Brown, Top Mount, профиль PBT Cherry, EN / RU - двойное литье (Double Shot), горячая замена переключателей 3/5 pin, настраиваемая RGB подсветка, USB хаб, порты USB-C (2), слой звукопоглощающего силикона, аккумулятор 3750 mAh, многофункциональный вращающийся переключатель режимов и громкости, размеры 410.3 x 40.6 x 42.8 мм, вес 1250 г.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, мембранные, ножничные, бесшумные, тонкие
Теги товара: игровые, с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, мембранные, ножничные, бесшумные, тонкие
Теги товара: игровые, с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Достоинства:
Достаточно тихая клавиатура, неплохое качество, из плюсов можно выделить то, что она тяжёлая и по столу ездить не будет (при чем вес ощутимый), ну и наличие экрана и вроде как удобного ПО для нее. Качество нанесения рисунков тоже порадовало, сами кейкапы с двойным литьём
Недостатки:
Минусы, наверное, только для каждого свои. На рынке реально есть клавиатуры дешевле, но чаще это товары с форм-фактором 75% или тому подобные. Символы на клавишах не подсвечиваются (но лично для меня это не минус), плюс возможно кому-то не понравится достаточно бьющий по ушам звук свитчей. Но в целом, после красных и не самых лучших по качеству, переключателей (брал до этого клавиатуру другой фирмы, за 2700₽), такая это просто пушка-гонка. Так что к звуку привыкнуть можно, сравнил с дешманскими красными и фирменными от RK, звук реально тише, хоть и "клик" достаточно хорошо слышно, а где-то даже этого нет.
Комментарий:
В целом, для тех, кому нужен форм-фактор 90-100% это самый лучший вариант. Просто средняк, судя по тому, как ее обозревают более знающие люди. Не думаю, что она начнет умирать, но тут как минимум гарантия в один год, так что брак не страшен. Можно, наверное, найти чуть дешевле и по функциям ± такую же клаву, но как по мне, 8700 за эту — уже нормальный прайс
Достоинства:
крупный формфактор в приятном дизайне -кноб,экран эффекты всё работает -приятная печать на кремовых свитчах -софт даёт в целом нормально настроить клавиатуру, есть мапинг, макросы, 19 типов эффектов (мой любимый "слой за слоем"), с возможностью своей настройки, добавка изображения или гиф анимации на экран, настройка quick tap, и настройка задержки -удобно снимаются кейкапы
Комментарий:
Я заказал клавиатуру из-за того, что за ноутбучной, на подставке стало очень неудобно работать, (да и на ней самой я очень часто промазывал), поэтому решил поискать подходящую клавиатуру. приобрести захотелось подноразмерную с 3-мя разными типами подключения на всякий случай, и всякими финтифлюшками по типу кноба крутилки и экрана, просто потому что прикольно. Это оказалось не так просто, и ближайшее что я нашёл , и что также совмещало хороший дизайн была эта клавиатура. Я заказал с кремовыми свичами. они на нажатие и звуком очень приятны, но они не тихие уж точно. Печатать на ней очень приятно и функционально она меня радует.
Клавиатура Royal Kludge RK-S98 Brown switch/Light Could - стоимость товара 6100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Клавиатура Royal Kludge RK-S98 Brown switch/Light Could
Достоинства:
Достаточно тихая клавиатура, неплохое качество, из плюсов можно выделить то, что она тяжёлая и по столу ездить не будет (при чем вес ощутимый), ну и наличие экрана и вроде как удобного ПО для нее. Качество нанесения рисунков тоже порадовало, сами кейкапы с двойным литьём
Недостатки:
Минусы, наверное, только для каждого свои. На рынке реально есть клавиатуры дешевле, но чаще это товары с форм-фактором 75% или тому подобные. Символы на клавишах не подсвечиваются (но лично для меня это не минус), плюс возможно кому-то не понравится достаточно бьющий по ушам звук свитчей. Но в целом, после красных и не самых лучших по качеству, переключателей (брал до этого клавиатуру другой фирмы, за 2700₽), такая это просто пушка-гонка. Так что к звуку привыкнуть можно, сравнил с дешманскими красными и фирменными от RK, звук реально тише, хоть и "клик" достаточно хорошо слышно, а где-то даже этого нет.
Комментарий:
В целом, для тех, кому нужен форм-фактор 90-100% это самый лучший вариант. Просто средняк, судя по тому, как ее обозревают более знающие люди. Не думаю, что она начнет умирать, но тут как минимум гарантия в один год, так что брак не страшен. Можно, наверное, найти чуть дешевле и по функциям ± такую же клаву, но как по мне, 8700 за эту — уже нормальный прайс
Достоинства:
крупный формфактор в приятном дизайне -кноб,экран эффекты всё работает -приятная печать на кремовых свитчах -софт даёт в целом нормально настроить клавиатуру, есть мапинг, макросы, 19 типов эффектов (мой любимый "слой за слоем"), с возможностью своей настройки, добавка изображения или гиф анимации на экран, настройка quick tap, и настройка задержки -удобно снимаются кейкапы
Комментарий:
Я заказал клавиатуру из-за того, что за ноутбучной, на подставке стало очень неудобно работать, (да и на ней самой я очень часто промазывал), поэтому решил поискать подходящую клавиатуру. приобрести захотелось подноразмерную с 3-мя разными типами подключения на всякий случай, и всякими финтифлюшками по типу кноба крутилки и экрана, просто потому что прикольно. Это оказалось не так просто, и ближайшее что я нашёл , и что также совмещало хороший дизайн была эта клавиатура. Я заказал с кремовыми свичами. они на нажатие и звуком очень приятны, но они не тихие уж точно. Печатать на ней очень приятно и функционально она меня радует.