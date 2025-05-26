Набор клавиатура+мышь Acer OKR030 (ZL.KBDEE.005) черный
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Характеристики
Описание товара Набор клавиатура+мышь Acer OKR030 (ZL.KBDEE.005) черный
Клавиатура+мышь Acer OKR030 ? удобный комплект устройств ввода, с которым вам будет легче справляться с выполнением разных задач на компьютерном устройстве. Особенность комплекта в беспроводном соединении с устройствами: для подключения используется ресивер USB ? компактное приспособление, которое вставляется в свободный порт компьютера и обеспечивает стабильную связь с устройствами ввода. Мышь с приятным на ощупь покрытием предусматривает наличие боковых прорезиненных вставок, исключающих скольжение руки. Для работы она использует 3 кнопки, среди которых прорезиненное колесико прокрутки. Клавиатура Acer OKR030 содержит 109 клавиш. Белым цветом изображены буквы английской раскладки, а оранжевым – буквы русской раскладки. Среди основных клавиш выделяются 4 дополнительные клавиши, обеспечивающие доступ быстрый к калькулятору и функциям мультимедиа. Цифровой блок в правой стороне корпуса клавиатуры обеспечивает более комфортный ввод числовых данных.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, тонкие
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, тонкие
Достоинства:
Комментарий:
Пока все нравится! Клава отличная, очень изящная, ход клавиш прикольный. Но немножко необычно-непривычно именно за счет своей утонченности)). И мышка совершенно непривычная - нетривиальная)), и мне показалась низковата, но думаю со временем привыкну. PS: добавлю отзыв - ровно через 4 месяца работать перестало)))
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь второй день. Все радует. Разве что по сравнению с прошлым комплектом другого производителя тут требуется больше усилий для нажатия клавиш как клавиатуры, так и мыши. Буду привыкать
Достоинства:
Комментарий:
Отличный комплект за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
Хороший комплект. Клавиши ножничные как на ноутбуках. Всё сходу подключилось, всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Легко подключается. Батарейки в комплекте. В Мвидео было на 1000р дороже. Мышка для игр не особо удобная будет.
Достоинства:
Комментарий:
Так клава и мыш супер,под мою ладоху правда маловата,а так зачёт.
Достоинства:
Комментарий:
Топ за свои деньги как говорится. Все рабочее, все легенькое, коннектится быстро, без наворотов со свистоперделками и мигающими штуками, лишь все самое необходимое + батарейки в комплекте (на несколько месяцев активной работы должно хватить)
Достоинства:
Комментарий:
упаковано хорошо пришло раньше времени. пока не проверяли на вид. новое.
Достоинства:
Комментарий:
Клава и мышь очень удобные. На одном к-те батарей работают полгода. Очень эргономичная, компактная клавиатура, мышь под мою руку.
Достоинства:
Комментарий:
Тихая, тонкая, удобная, стильная клавиатура . Мышка плоская, но такую я и хотела
Достоинства:
Комментарий:
полный комплект. всё работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
непривычно , но все же а непривычно чем : тем что если комп уснул то разбудить его движением мыши не возможно , только , либо клавиша , либо ждва клика мыши
Достоинства:
Комментарий:
За свою цену хороший комплект, в подарок положили батарейки. Брал бабушке для офисной работы - не жалуется, всё отлично
Достоинства:
Комментарий:
работает , удобная, полный комплект с батарейками(что очень приятно). спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
отлично.покупаю второй комплект для работы.первый год назад для дома.рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
10 из 10. отличный товар. продавец ТОП!!!
Достоинства:
Комментарий:
очень приятная клавиатура и мышь
Достоинства:
Комментарий:
отлично ,тонко и практично на отзыв кнопок работает отлично !
Достоинства:
Комментарий:
Все работает. Прежде чем подключать клавиатуру и мышь прочитайте инструкцию USB ресивер находиться в мышке.
Достоинства:
Комментарий:
хороший товар , тихие клавиши, работает
Достоинства:
Комментарий:
все на месте, работает отлично! если вы такие же как я и не читаете инструкцию. usb в мышке)))
Достоинства:
Комментарий:
Ребенок доволен,что еще надо:)))
Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь Acer OKR030 (ZL.KBDEE.005) черный
Достоинства:
Комментарий:
Пока все нравится! Клава отличная, очень изящная, ход клавиш прикольный. Но немножко необычно-непривычно именно за счет своей утонченности)). И мышка совершенно непривычная - нетривиальная)), и мне показалась низковата, но думаю со временем привыкну. PS: добавлю отзыв - ровно через 4 месяца работать перестало)))
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь второй день. Все радует. Разве что по сравнению с прошлым комплектом другого производителя тут требуется больше усилий для нажатия клавиш как клавиатуры, так и мыши. Буду привыкать
Достоинства:
Комментарий:
Отличный комплект за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
Хороший комплект. Клавиши ножничные как на ноутбуках. Всё сходу подключилось, всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Легко подключается. Батарейки в комплекте. В Мвидео было на 1000р дороже. Мышка для игр не особо удобная будет.
Достоинства:
Комментарий:
Так клава и мыш супер,под мою ладоху правда маловата,а так зачёт.
Достоинства:
Комментарий:
Топ за свои деньги как говорится. Все рабочее, все легенькое, коннектится быстро, без наворотов со свистоперделками и мигающими штуками, лишь все самое необходимое + батарейки в комплекте (на несколько месяцев активной работы должно хватить)
Достоинства:
Комментарий:
упаковано хорошо пришло раньше времени. пока не проверяли на вид. новое.
Достоинства:
Комментарий:
Клава и мышь очень удобные. На одном к-те батарей работают полгода. Очень эргономичная, компактная клавиатура, мышь под мою руку.
Достоинства:
Комментарий:
Тихая, тонкая, удобная, стильная клавиатура . Мышка плоская, но такую я и хотела
Достоинства:
Комментарий:
полный комплект. всё работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
непривычно , но все же а непривычно чем : тем что если комп уснул то разбудить его движением мыши не возможно , только , либо клавиша , либо ждва клика мыши
Достоинства:
Комментарий:
За свою цену хороший комплект, в подарок положили батарейки. Брал бабушке для офисной работы - не жалуется, всё отлично
Достоинства:
Комментарий:
работает , удобная, полный комплект с батарейками(что очень приятно). спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
отлично.покупаю второй комплект для работы.первый год назад для дома.рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
10 из 10. отличный товар. продавец ТОП!!!
Достоинства:
Комментарий:
очень приятная клавиатура и мышь
Достоинства:
Комментарий:
отлично ,тонко и практично на отзыв кнопок работает отлично !
Достоинства:
Комментарий:
Все работает. Прежде чем подключать клавиатуру и мышь прочитайте инструкцию USB ресивер находиться в мышке.
Достоинства:
Комментарий:
хороший товар , тихие клавиши, работает
Достоинства:
Комментарий:
все на месте, работает отлично! если вы такие же как я и не читаете инструкцию. usb в мышке)))
Достоинства:
Комментарий:
Ребенок доволен,что еще надо:)))