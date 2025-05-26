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Набор клавиатура+мышь Acer OKR030 (ZL.KBDEE.005) черный купить с доставкой в Москве
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Набор клавиатура+мышь Acer OKR030 (ZL.KBDEE.005) черный

22 Отзывы
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Набор клавиатура+мышь Acer OKR030 (ZL.KBDEE.005) черный - фото 1
Набор клавиатура+мышь Acer OKR030 (ZL.KBDEE.005) черный - фото 2
Набор клавиатура+мышь Acer OKR030 (ZL.KBDEE.005) черный - фото 3
Набор клавиатура+мышь Acer OKR030 (ZL.KBDEE.005) черный - фото 4
Набор клавиатура+мышь Acer OKR030 (ZL.KBDEE.005) черный - фото 5
Набор клавиатура+мышь Acer OKR030 (ZL.KBDEE.005) черный - фото 6
Набор клавиатура+мышь Acer OKR030 (ZL.KBDEE.005) черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
109
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
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  • Набор клавиатура+мышь Acer OKR030 (ZL.KBDEE.005) черный - фото 3
  • Набор клавиатура+мышь Acer OKR030 (ZL.KBDEE.005) черный - фото 4
  • Набор клавиатура+мышь Acer OKR030 (ZL.KBDEE.005) черный - фото 5
  • Набор клавиатура+мышь Acer OKR030 (ZL.KBDEE.005) черный - фото 6
  • Набор клавиатура+мышь Acer OKR030 (ZL.KBDEE.005) черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 890 руб. 
Начислим 375 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 397069
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор клавиатура+мышь Acer OKR030 (ZL.KBDEE.005) черный
3 890 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура + мышь
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
109
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Нет
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
2хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1200
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х5
Вес, г.
700

Описание товара Набор клавиатура+мышь Acer OKR030 (ZL.KBDEE.005) черный

Клавиатура+мышь Acer OKR030 ? удобный комплект устройств ввода, с которым вам будет легче справляться с выполнением разных задач на компьютерном устройстве. Особенность комплекта в беспроводном соединении с устройствами: для подключения используется ресивер USB ? компактное приспособление, которое вставляется в свободный порт компьютера и обеспечивает стабильную связь с устройствами ввода. Мышь с приятным на ощупь покрытием предусматривает наличие боковых прорезиненных вставок, исключающих скольжение руки. Для работы она использует 3 кнопки, среди которых прорезиненное колесико прокрутки. Клавиатура Acer OKR030 содержит 109 клавиш. Белым цветом изображены буквы английской раскладки, а оранжевым – буквы русской раскладки. Среди основных клавиш выделяются 4 дополнительные клавиши, обеспечивающие доступ быстрый к калькулятору и функциям мультимедиа. Цифровой блок в правой стороне корпуса клавиатуры обеспечивает более комфортный ввод числовых данных.



Теги товара: мембранные, тонкие

Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь Acer OKR030 (ZL.KBDEE.005) черный

Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Лада А.

Достоинства:


Комментарий:
Пока все нравится! Клава отличная, очень изящная, ход клавиш прикольный. Но немножко необычно-непривычно именно за счет своей утонченности)). И мышка совершенно непривычная - нетривиальная)), и мне показалась низковата, но думаю со временем привыкну. PS: добавлю отзыв - ровно через 4 месяца работать перестало)))
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь второй день. Все радует. Разве что по сравнению с прошлым комплектом другого производителя тут требуется больше усилий для нажатия клавиш как клавиатуры, так и мыши. Буду привыкать
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Глеб К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный комплект за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Хороший комплект. Клавиши ножничные как на ноутбуках. Всё сходу подключилось, всё работает.
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Ильнас К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Легко подключается. Батарейки в комплекте. В Мвидео было на 1000р дороже. Мышка для игр не особо удобная будет.
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Дмитрий О.

Достоинства:


Комментарий:
Так клава и мыш супер,под мою ладоху правда маловата,а так зачёт.
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Топ за свои деньги как говорится. Все рабочее, все легенькое, коннектится быстро, без наворотов со свистоперделками и мигающими штуками, лишь все самое необходимое + батарейки в комплекте (на несколько месяцев активной работы должно хватить)
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Виктория У.

Достоинства:


Комментарий:
упаковано хорошо пришло раньше времени. пока не проверяли на вид. новое.
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Александр О.

Достоинства:


Комментарий:
Клава и мышь очень удобные. На одном к-те батарей работают полгода. Очень эргономичная, компактная клавиатура, мышь под мою руку.
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Кристина С.

Достоинства:


Комментарий:
Тихая, тонкая, удобная, стильная клавиатура . Мышка плоская, но такую я и хотела
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
полный комплект. всё работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
непривычно , но все же а непривычно чем : тем что если комп уснул то разбудить его движением мыши не возможно , только , либо клавиша , либо ждва клика мыши
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Егор

Достоинства:


Комментарий:
За свою цену хороший комплект, в подарок положили батарейки. Брал бабушке для офисной работы - не жалуется, всё отлично
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
работает , удобная, полный комплект с батарейками(что очень приятно). спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Сергей Николаевич

Достоинства:


Комментарий:
отлично.покупаю второй комплект для работы.первый год назад для дома.рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2024
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
10 из 10. отличный товар. продавец ТОП!!!
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
очень приятная клавиатура и мышь
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
отлично ,тонко и практично на отзыв кнопок работает отлично !
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает. Прежде чем подключать клавиатуру и мышь прочитайте инструкцию USB ресивер находиться в мышке.
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший товар , тихие клавиши, работает
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2024
megi k.

Достоинства:


Комментарий:
все на месте, работает отлично! если вы такие же как я и не читаете инструкцию. usb в мышке)))
Источник: Яндекс Маркет
03.10.2024
Павел С.

Достоинства:


Комментарий:
Ребенок доволен,что еще надо:)))



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура + мышь
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
109
Формат клавиатуры
полноразмерная
Развернуть
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Нет
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
2хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1200
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура+мышь Acer OKR030 ? удобный комплект устройств ввода, с которым вам будет легче справляться с выполнением разных задач на компьютерном устройстве. Особенность комплекта в беспроводном соединении с устройствами: для подключения используется ресивер USB ? компактное приспособление, которое вставляется в свободный порт компьютера и обеспечивает стабильную связь с устройствами ввода. Мышь с приятным на ощупь покрытием предусматривает наличие боковых прорезиненных вставок, исключающих скольжение руки. Для работы она использует 3 кнопки, среди которых прорезиненное колесико прокрутки. Клавиатура Acer OKR030 содержит 109 клавиш. Белым цветом изображены буквы английской раскладки, а оранжевым – буквы русской раскладки. Среди основных клавиш выделяются 4 дополнительные клавиши, обеспечивающие доступ быстрый к калькулятору и функциям мультимедиа. Цифровой блок в правой стороне корпуса клавиатуры обеспечивает более комфортный ввод числовых данных.


Теги товара: мембранные, тонкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Лада А.

Достоинства:


Комментарий:
Пока все нравится! Клава отличная, очень изящная, ход клавиш прикольный. Но немножко необычно-непривычно именно за счет своей утонченности)). И мышка совершенно непривычная - нетривиальная)), и мне показалась низковата, но думаю со временем привыкну. PS: добавлю отзыв - ровно через 4 месяца работать перестало)))
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь второй день. Все радует. Разве что по сравнению с прошлым комплектом другого производителя тут требуется больше усилий для нажатия клавиш как клавиатуры, так и мыши. Буду привыкать
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Глеб К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный комплект за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Хороший комплект. Клавиши ножничные как на ноутбуках. Всё сходу подключилось, всё работает.
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Ильнас К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Легко подключается. Батарейки в комплекте. В Мвидео было на 1000р дороже. Мышка для игр не особо удобная будет.
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Дмитрий О.

Достоинства:


Комментарий:
Так клава и мыш супер,под мою ладоху правда маловата,а так зачёт.
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Топ за свои деньги как говорится. Все рабочее, все легенькое, коннектится быстро, без наворотов со свистоперделками и мигающими штуками, лишь все самое необходимое + батарейки в комплекте (на несколько месяцев активной работы должно хватить)
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Виктория У.

Достоинства:


Комментарий:
упаковано хорошо пришло раньше времени. пока не проверяли на вид. новое.
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Александр О.

Достоинства:


Комментарий:
Клава и мышь очень удобные. На одном к-те батарей работают полгода. Очень эргономичная, компактная клавиатура, мышь под мою руку.
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Кристина С.

Достоинства:


Комментарий:
Тихая, тонкая, удобная, стильная клавиатура . Мышка плоская, но такую я и хотела
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
полный комплект. всё работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
непривычно , но все же а непривычно чем : тем что если комп уснул то разбудить его движением мыши не возможно , только , либо клавиша , либо ждва клика мыши
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Егор

Достоинства:


Комментарий:
За свою цену хороший комплект, в подарок положили батарейки. Брал бабушке для офисной работы - не жалуется, всё отлично
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
работает , удобная, полный комплект с батарейками(что очень приятно). спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Сергей Николаевич

Достоинства:


Комментарий:
отлично.покупаю второй комплект для работы.первый год назад для дома.рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2024
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
10 из 10. отличный товар. продавец ТОП!!!
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
очень приятная клавиатура и мышь
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
отлично ,тонко и практично на отзыв кнопок работает отлично !
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает. Прежде чем подключать клавиатуру и мышь прочитайте инструкцию USB ресивер находиться в мышке.
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший товар , тихие клавиши, работает
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2024
megi k.

Достоинства:


Комментарий:
все на месте, работает отлично! если вы такие же как я и не читаете инструкцию. usb в мышке)))
Источник: Яндекс Маркет
03.10.2024
Павел С.

Достоинства:


Комментарий:
Ребенок доволен,что еще надо:)))


Набор клавиатура+мышь Acer OKR030 (ZL.KBDEE.005) черный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3890 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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