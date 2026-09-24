Клавиатура A4Tech Bloody S98 Sports Red
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб.
В наличии
Код товара: 654113
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 200 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Для геймеров
да
Комплектация
документация, дополнительные кейкапы, дополнительные переключатели, пуллер для кейкапов
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Размеры в упаковке, см
40х18х3
Вес, г.
800
Описание товара Клавиатура A4Tech Bloody S98 Sports Red
Клавиатура A4Tech Bloody S98 Sports Red в черно-красной расцветке обеспечивает высокий уровень точности управления и комфорта в компьютерных играх. Она оборудована 98 клавишами с линейными переключателями Bloody BLMS RED, которые отличаются четким срабатыванием с щелчком. Функция программирования позволяет назначать клавишам определенные команды. Система Hot Swap предусматривает простую замену переключателей с помощью специального инструмента. В комплекте поставляются дополнительные переключатели и кейкапы. Для подключения A4Tech Bloody S98 Sports Red к ПК применяется кабель с разъемом USB.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: игровые, с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 290 руб. 6 870 руб.1073 руб. в СплитКлавиатура Royal Kludge RK-H81 Sky cyan switch/White Night
-
В наличииЦена 4 360 руб. 8 940 руб.1090 руб. в СплитКлавиатура Royal Kludge RK98 Red switch/Klein Blue
-
В наличииЦена 4 360 руб. 7 260 руб.1090 руб. в СплитКлавиатура Royal Kludge RK98 Brown switch/Klein Blue
-
В наличииЦена 4 780 руб.1195 руб. в СплитКлавиатура A4Tech Bloody B810RC Punk желтый/черный
-
В наличииЦена 6 100 руб.1525 руб. в СплитКлавиатура Royal Kludge RK-S98 Brown switch/Light Could
-
В наличииЦена 6 100 руб.1525 руб. в СплитКлавиатура Royal Kludge RK-S98 Brown switch/Camping
-
В наличииЦена 6 290 руб.1573 руб. в СплитКлавиатура Logitech Keyboard G413 SE Black (920-010438)
-
В наличииЦена 8 700 руб.2175 руб. в СплитКлавиатура Logitech MX Keys Mini темно-серый/черный (920-010501)
-
В наличииЦена 9 240 руб.2310 руб. в СплитКлавиатура игровая Logitech G Pro black (920-009393)
-
В наличииЦена 9 700 руб. 14 910 руб.2425 руб. в СплитКлавиатура Logitech G512 Carbon черная USB (920-009351)
-
В наличииЦена 10 160 руб.2540 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь Logitech MK850 Perfomance черный
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Для геймеров
да
Комплектация
документация, дополнительные кейкапы, дополнительные переключатели, пуллер для кейкапов
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Клавиатура A4Tech Bloody S98 Sports Red в черно-красной расцветке обеспечивает высокий уровень точности управления и комфорта в компьютерных играх. Она оборудована 98 клавишами с линейными переключателями Bloody BLMS RED, которые отличаются четким срабатыванием с щелчком. Функция программирования позволяет назначать клавишам определенные команды. Система Hot Swap предусматривает простую замену переключателей с помощью специального инструмента. В комплекте поставляются дополнительные переключатели и кейкапы. Для подключения A4Tech Bloody S98 Sports Red к ПК применяется кабель с разъемом USB.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: игровые, с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: игровые, с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Клавиатура A4Tech Bloody S98 Sports Red - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4200 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Bloody S98 Sports Red