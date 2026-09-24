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Клавиатура A4Tech Bloody S98 Sports Red купить с доставкой в Москве
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Клавиатура A4Tech Bloody S98 Sports Red

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Клавиатура A4Tech Bloody S98 Sports Red - фото 1
Клавиатура A4Tech Bloody S98 Sports Red - фото 2
Клавиатура A4Tech Bloody S98 Sports Red - фото 3
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Клавиатура A4Tech Bloody S98 Sports Red - фото 8
Клавиатура A4Tech Bloody S98 Sports Red - фото 9
Клавиатура A4Tech Bloody S98 Sports Red - фото 10
Клавиатура A4Tech Bloody S98 Sports Red - фото 11
Клавиатура A4Tech Bloody S98 Sports Red - фото 12
Клавиатура A4Tech Bloody S98 Sports Red - фото 13
Клавиатура A4Tech Bloody S98 Sports Red - фото 14
Клавиатура A4Tech Bloody S98 Sports Red - фото 15
Клавиатура A4Tech Bloody S98 Sports Red - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
  • Клавиатура A4Tech Bloody S98 Sports Red - фото 1
  • Клавиатура A4Tech Bloody S98 Sports Red - фото 2
  • Клавиатура A4Tech Bloody S98 Sports Red - фото 3
  • Клавиатура A4Tech Bloody S98 Sports Red - фото 4
  • Клавиатура A4Tech Bloody S98 Sports Red - фото 5
  • Клавиатура A4Tech Bloody S98 Sports Red - фото 6
  • Клавиатура A4Tech Bloody S98 Sports Red - фото 7
  • Клавиатура A4Tech Bloody S98 Sports Red - фото 8
  • Клавиатура A4Tech Bloody S98 Sports Red - фото 9
  • Клавиатура A4Tech Bloody S98 Sports Red - фото 10
  • Клавиатура A4Tech Bloody S98 Sports Red - фото 11
  • Клавиатура A4Tech Bloody S98 Sports Red - фото 12
  • Клавиатура A4Tech Bloody S98 Sports Red - фото 13
  • Клавиатура A4Tech Bloody S98 Sports Red - фото 14
  • Клавиатура A4Tech Bloody S98 Sports Red - фото 15
  • Клавиатура A4Tech Bloody S98 Sports Red - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 68 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 654113
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Клавиатура A4Tech Bloody S98 Sports Red
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Для геймеров
да
Комплектация
документация, дополнительные кейкапы, дополнительные переключатели, пуллер для кейкапов
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Размеры в упаковке, см
40х18х3
Вес, г.
800

Описание товара Клавиатура A4Tech Bloody S98 Sports Red

Клавиатура A4Tech Bloody S98 Sports Red в черно-красной расцветке обеспечивает высокий уровень точности управления и комфорта в компьютерных играх. Она оборудована 98 клавишами с линейными переключателями Bloody BLMS RED, которые отличаются четким срабатыванием с щелчком. Функция программирования позволяет назначать клавишам определенные команды. Система Hot Swap предусматривает простую замену переключателей с помощью специального инструмента. В комплекте поставляются дополнительные переключатели и кейкапы. Для подключения A4Tech Bloody S98 Sports Red к ПК применяется кабель с разъемом USB.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Bloody S98 Sports Red




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Для геймеров
да
Комплектация
документация, дополнительные кейкапы, дополнительные переключатели, пуллер для кейкапов
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Описание
Клавиатура A4Tech Bloody S98 Sports Red в черно-красной расцветке обеспечивает высокий уровень точности управления и комфорта в компьютерных играх. Она оборудована 98 клавишами с линейными переключателями Bloody BLMS RED, которые отличаются четким срабатыванием с щелчком. Функция программирования позволяет назначать клавишам определенные команды. Система Hot Swap предусматривает простую замену переключателей с помощью специального инструмента. В комплекте поставляются дополнительные переключатели и кейкапы. Для подключения A4Tech Bloody S98 Sports Red к ПК применяется кабель с разъемом USB.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура A4Tech Bloody S98 Sports Red - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4200 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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