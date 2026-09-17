Клавиатура Logitech K380 Wireless Dark Grey
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Logitech K380 Wireless Dark Grey
Клавиатура Logitech представляет собой стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для дома и офиса. Это мембранная клавиатура с компактной раскладкой ANSI и 75%-ным форматом, что делает её удобной для использования в ограниченном пространстве без ущерба для функциональности. Серая цветовая гамма придаёт клавиатуре современный и универсальный вид, который легко сочетается с любым интерьером. Клавиатура оснащена 80 клавишами, включая функциональную клавишу (Fn), что расширяет возможности использования и обеспечивает удобный доступ к часто используемым функциям. Беспроводное подключение посредством Bluetooth обеспечивает свободу перемещения с радиусом действия до 10 метров, что значительно упрощает организацию рабочего места и избавляет от лишних проводов. Эргономичное расположение клавиш и их мягкое нажатие делают длительную работу за компьютером комфортной и менее утомительной. Несмотря на отсутствие тачпада, клавиатура предлагает отличный пользовательский опыт благодаря удобной навигации и способности адаптироваться к индивидуальным предпочтениям. Клавиатура Logitech сочетает в себе качество, надежность и стиль, делая её отличным выбором для тех, кто ценит функциональность и комфорт в использовании компьютерной периферии.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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