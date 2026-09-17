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Клавиатура Logitech K380 Wireless Dark Grey купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Logitech K380 Wireless Dark Grey

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Клавиатура Logitech K380 Wireless Dark Grey - фото 1
Клавиатура Logitech K380 Wireless Dark Grey - фото 2
Клавиатура Logitech K380 Wireless Dark Grey - фото 3
Клавиатура Logitech K380 Wireless Dark Grey - фото 4
Клавиатура Logitech K380 Wireless Dark Grey - фото 5
Клавиатура Logitech K380 Wireless Dark Grey - фото 6
Клавиатура Logitech K380 Wireless Dark Grey - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
серый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
80
Формат клавиатуры
75%
Тип подключения
беспроводное
  • Клавиатура Logitech K380 Wireless Dark Grey - фото 1
  • Клавиатура Logitech K380 Wireless Dark Grey - фото 2
  • Клавиатура Logitech K380 Wireless Dark Grey - фото 3
  • Клавиатура Logitech K380 Wireless Dark Grey - фото 4
  • Клавиатура Logitech K380 Wireless Dark Grey - фото 5
  • Клавиатура Logitech K380 Wireless Dark Grey - фото 6
  • Клавиатура Logitech K380 Wireless Dark Grey - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 188467
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, батарейки ААА, руководство пользователя
Цвет
серый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
80
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
75%
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х13х3
Вес, г.
540

Описание товара Клавиатура Logitech K380 Wireless Dark Grey

Клавиатура Logitech представляет собой стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для дома и офиса. Это мембранная клавиатура с компактной раскладкой ANSI и 75%-ным форматом, что делает её удобной для использования в ограниченном пространстве без ущерба для функциональности. Серая цветовая гамма придаёт клавиатуре современный и универсальный вид, который легко сочетается с любым интерьером. Клавиатура оснащена 80 клавишами, включая функциональную клавишу (Fn), что расширяет возможности использования и обеспечивает удобный доступ к часто используемым функциям. Беспроводное подключение посредством Bluetooth обеспечивает свободу перемещения с радиусом действия до 10 метров, что значительно упрощает организацию рабочего места и избавляет от лишних проводов. Эргономичное расположение клавиш и их мягкое нажатие делают длительную работу за компьютером комфортной и менее утомительной. Несмотря на отсутствие тачпада, клавиатура предлагает отличный пользовательский опыт благодаря удобной навигации и способности адаптироваться к индивидуальным предпочтениям. Клавиатура Logitech сочетает в себе качество, надежность и стиль, делая её отличным выбором для тех, кто ценит функциональность и комфорт в использовании компьютерной периферии.

Отзывы о товаре Клавиатура Logitech K380 Wireless Dark Grey




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, батарейки ААА, руководство пользователя
Цвет
серый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
80
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
75%
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Logitech представляет собой стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для дома и офиса. Это мембранная клавиатура с компактной раскладкой ANSI и 75%-ным форматом, что делает её удобной для использования в ограниченном пространстве без ущерба для функциональности. Серая цветовая гамма придаёт клавиатуре современный и универсальный вид, который легко сочетается с любым интерьером. Клавиатура оснащена 80 клавишами, включая функциональную клавишу (Fn), что расширяет возможности использования и обеспечивает удобный доступ к часто используемым функциям. Беспроводное подключение посредством Bluetooth обеспечивает свободу перемещения с радиусом действия до 10 метров, что значительно упрощает организацию рабочего места и избавляет от лишних проводов. Эргономичное расположение клавиш и их мягкое нажатие делают длительную работу за компьютером комфортной и менее утомительной. Несмотря на отсутствие тачпада, клавиатура предлагает отличный пользовательский опыт благодаря удобной навигации и способности адаптироваться к индивидуальным предпочтениям. Клавиатура Logitech сочетает в себе качество, надежность и стиль, делая её отличным выбором для тех, кто ценит функциональность и комфорт в использовании компьютерной периферии.
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Отзывы


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