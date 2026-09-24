Клавиатура Royal Kludge RK-H81 Sky cyan switch/White Night
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Клавиатура Royal Kludge RK-H81 Sky cyan switch/White Night
Клавиатура игровая беспроводная механическая ROYAL KLUDGE RK-H81 RGB Star Night (Sky Cyan switch) – это современное устройство, предназначенное как для геймеров, так и для повседневного использования. Клавиши с линейным ходом обеспечивают плавное и точное нажатие, а общая длина хода клавиш составляет 4 мм, что гарантирует быструю реакцию на команды пользователя. Классическая форма клавиш сохраняет привычный комфорт печати, что делает клавиатуру удобной для длительной работы. Клавиатура поддерживает кириллицу, что делает её идеальным выбором для русскоязычных пользователей. С силой срабатывания 50 г она подходит как для игровых задач, так и для офисной работы. Интерфейс подключения включает USB-A, радио и Bluetooth, что позволяет легко переключаться между несколькими устройствами. Отсоединяемый кабель USB Type-C добавляет удобства в использовании и переноске устройства. Корпус клавиатуры выполнен из прочного пластика, что обеспечивает долгий срок службы. Механическая технология переключателей с точкой срабатывания 2 мм гарантирует быструю и точную реакцию на каждое нажатие. Заменяемые переключатели (hot-swap) позволяют пользователям настраивать клавиатуру под свои предпочтения без необходимости полной замены устройства. Подсветка клавиш RGB добавляет стиль и атмосферу вашему рабочему пространству или игровому столу, предлагая множество режимов освещения для персонализации. Высота клавиши Enter одноэтажная, что способствует удобству при наборе текста.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, мембранные, ножничные, бесшумные, тонкие
Теги товара: игровые, с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 200 руб.1050 руб. в СплитКлавиатура A4Tech Bloody S98 Sports Red
-
В наличииЦена 4 360 руб. 8 940 руб.1090 руб. в СплитКлавиатура Royal Kludge RK98 Red switch/Klein Blue
-
В наличииЦена 4 360 руб. 7 260 руб.1090 руб. в СплитКлавиатура Royal Kludge RK98 Brown switch/Klein Blue
-
В наличииЦена 4 780 руб.1195 руб. в СплитКлавиатура A4Tech Bloody B810RC Punk желтый/черный
-
В наличииЦена 6 100 руб.1525 руб. в СплитКлавиатура Royal Kludge RK-S98 Brown switch/Light Could
-
В наличииЦена 6 100 руб.1525 руб. в СплитКлавиатура Royal Kludge RK-S98 Brown switch/Camping
-
В наличииЦена 6 290 руб.1573 руб. в СплитКлавиатура Logitech Keyboard G413 SE Black (920-010438)
-
В наличииЦена 8 700 руб.2175 руб. в СплитКлавиатура Logitech MX Keys Mini темно-серый/черный (920-010501)
-
В наличииЦена 9 240 руб.2310 руб. в СплитКлавиатура игровая Logitech G Pro black (920-009393)
-
В наличииЦена 9 700 руб. 14 910 руб.2425 руб. в СплитКлавиатура Logitech G512 Carbon черная USB (920-009351)
-
В наличииЦена 10 160 руб.2540 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь Logitech MK850 Perfomance черный
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, мембранные, ножничные, бесшумные, тонкие
Теги товара: игровые, с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Отзывы о товаре Клавиатура Royal Kludge RK-H81 Sky cyan switch/White Night