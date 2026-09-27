Клавиатура Satechi Aluminum Slim Wireless Keyboard (ST-XLABKS) Silver
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 412067
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, г.
100
Описание товара Клавиатура Satechi Aluminum Slim Wireless Keyboard (ST-XLABKS) Silver
Расширьте клавиатуру с помощью расширенной клавиатуры Satechi Bluetooth. Обладая полноразмерной цифровой клавиатурой, навигационными стрелками и удобными сочетаниями клавиш MacOS, расширенная клавиатура Bluetooth восстанавливает функциональность клавиатуры на Вашем планшете или ноутбуке. Клавиатура с тонким, изящным дизайном дополняет Вашу современную настройку и упрощает ввод данных - будь Вы в офисе или в дороге.
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Расширьте клавиатуру с помощью расширенной клавиатуры Satechi Bluetooth. Обладая полноразмерной цифровой клавиатурой, навигационными стрелками и удобными сочетаниями клавиш MacOS, расширенная клавиатура Bluetooth восстанавливает функциональность клавиатуры на Вашем планшете или ноутбуке. Клавиатура с тонким, изящным дизайном дополняет Вашу современную настройку и упрощает ввод данных - будь Вы в офисе или в дороге.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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