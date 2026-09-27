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Клавиатура Oklick 890S серый/черный купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Oklick 890S серый/черный

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Клавиатура Oklick 890S серый/черный - фото 1
Клавиатура Oklick 890S серый/черный - фото 2
Клавиатура Oklick 890S серый/черный - фото 3
Клавиатура Oklick 890S серый/черный - фото 4
Клавиатура Oklick 890S серый/черный - фото 5
Клавиатура Oklick 890S серый/черный - фото 6
Клавиатура Oklick 890S серый/черный - фото 7
Клавиатура Oklick 890S серый/черный - фото 8
Клавиатура Oklick 890S серый/черный - фото 9
Клавиатура Oklick 890S серый/черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Цвет
серый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
109
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
  • Клавиатура Oklick 890S серый/черный - фото 1
  • Клавиатура Oklick 890S серый/черный - фото 2
  • Клавиатура Oklick 890S серый/черный - фото 3
  • Клавиатура Oklick 890S серый/черный - фото 4
  • Клавиатура Oklick 890S серый/черный - фото 5
  • Клавиатура Oklick 890S серый/черный - фото 6
  • Клавиатура Oklick 890S серый/черный - фото 7
  • Клавиатура Oklick 890S серый/черный - фото 8
  • Клавиатура Oklick 890S серый/черный - фото 9
  • Клавиатура Oklick 890S серый/черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612863
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
серый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
109
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
2хААА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х4
Вес, г.
400

Описание товара Клавиатура Oklick 890S серый/черный

Клавиатура Oklick 890S характеризуется низкопрофильной конструкцией ножничного типа, беспроводным подключением и широкими функциональными возможностями. Клавиши обеспечивают быстрое срабатывание с низким уровнем шума, а также отличаются ресурсом 10 млн нажатий. Четыре дополнительные клавиши позволяют легко управлять мультимедийными функциями. Полноразмерная раскладка с цифровым блоком позволяет комфортно работать как с текстовыми, так и с числовыми данными. Символы раскладки выполнены в двух цветах – белом и оранжевом. Клавиатура Oklick 890S выполнена в качественном пластиковом корпусе и подключается к компьютеру с помощью компактного USB-ресивера.

Отзывы о товаре Клавиатура Oklick 890S серый/черный




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
серый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
109
Развернуть
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
2хААА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Oklick 890S характеризуется низкопрофильной конструкцией ножничного типа, беспроводным подключением и широкими функциональными возможностями. Клавиши обеспечивают быстрое срабатывание с низким уровнем шума, а также отличаются ресурсом 10 млн нажатий. Четыре дополнительные клавиши позволяют легко управлять мультимедийными функциями. Полноразмерная раскладка с цифровым блоком позволяет комфортно работать как с текстовыми, так и с числовыми данными. Символы раскладки выполнены в двух цветах – белом и оранжевом. Клавиатура Oklick 890S выполнена в качественном пластиковом корпусе и подключается к компьютеру с помощью компактного USB-ресивера.
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Доставка
Отзывы


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