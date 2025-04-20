Клавиатура Defender Doom Keeper GK-100DL
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 196180
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Размеры в упаковке, см
48х22х3
Вес, кг.
1
Описание товара Клавиатура Defender Doom Keeper GK-100DL
Специальные игровые функции: блокировка системных клавиш Windows и переключение стрелок курсора на кнопки WASD. 3 цвета подсветки. Горячие клавиши для быстрого доступа к различным приложениям. Подсветка символов и клавиш. Угол наклона клавиатуры регулируется с помощью ножек. Регулируемая яркость подсветки.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, механические, ножничные, белые
Теги товара: с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, бесшумные, тонкие
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Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Специальные игровые функции: блокировка системных клавиш Windows и переключение стрелок курсора на кнопки WASD. 3 цвета подсветки. Горячие клавиши для быстрого доступа к различным приложениям. Подсветка символов и клавиш. Угол наклона клавиатуры регулируется с помощью ножек. Регулируемая яркость подсветки.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, механические, ножничные, белые
Теги товара: с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, бесшумные, тонкие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, механические, ножничные, белые
Теги товара: с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, бесшумные, тонкие
Достоинства:
Комментарий:
Купила , потому что отзывы были хорошие . И не разочаровалась . Покупала мужу на подарок . Клавиши тихие , подсветка работает и очень удобно играть в доту . Мужу очень понравилось . Так что советую к приобретению . Также в комплекте были запасные клавиши и гарантия . Пришло все в хорошей упаковке , было указано что хрупкое .
Достоинства:
Комментарий:
кайф клавиатура без нареканий уже неделю пользуюсь
Достоинства:
Комментарий:
Отличная клавиатура, клавиши мягкие и бесшушные, подсветка приятная. Упаковано очень качественно, в каробку производитель вложил запасные клавиши, паспорт, гарантийный талон и даже расходную накладную. Допклавиши работают, особенно понравилось, что можно управлять звуком.
Достоинства:
Комментарий:
классная, клава, ребёнок доволен
Достоинства:
Комментарий:
хорошая клавиатура,запасные клавиши в наличии ,гарантия
Достоинства:
Комментарий:
Приятный звук, клавиши в комплекте
Достоинства:
Комментарий:
Отличная клавиатура, очень понравилась
Достоинства:
Комментарий:
прекрасное, совет покупайте у данного продавца, есть для игроманов запасные клавиши в комплекте, прислали даже гарантийный талон - такое вижу впервые
Достоинства:
Комментарий:
хорошо запакованный товар, чек в наличии. клавиатура приятная, не шумная.
Достоинства:
Комментарий:
Все соответствует описанию рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
пришла в срок,упаковка отлично,1 год гарантии.все как в описании)спасибо
Достоинства:
Комментарий:
В принципе неплохая клавиатура за свои деньги. Всё работает замечательно. Единственный нюанс для меня это то, что пришлось менять кнопки. При заказе думал, что клавиатура будет такая как на фото, но нет, все клавиши оказались чёрные и чтобы поставить другие придётся потрудиться Благо они меняются просто. В целом всё отлично. Спасибо UPD: Дополняю отзыв спустя пару месяцев. Не рекомендую данную клавиатуру! За два месяца кнопки начали стираться.(последнее фото приложил)
Достоинства:
Комментарий:
Отличная клавиатура за свои деньги приятная подцветка в глаза не бьет Удобная не громкая
Достоинства:
Комментарий:
пришла быстро, упакована аккуратно, в коробку и пузырчатую пленку. в коробку так же положили чек. есть несколько минусов. клавиатура сама по себе не самая дешёвая, но на вид конечно выглядит дёшево. очень лёгкий пластик. никаких металлических вставок нет. в комплекте несколько сменных клавиш. три вида подсветки, а так же возможность полностью подсветку выключить. есть специальная программа, что бы подсветка работала в разнообразных режимах, однако при подключении к компу будут работать в обычном режиме. ставлю 5, но ожидания были конечно выше, чем пришло по факту.
Достоинства:
Комментарий:
пришла целая всё работоет клавеотура очень хорошая
Достоинства:
Комментарий:
Ребенок в восторге, дополнительные кнопки на клавиатуре присутствуют, чтоб не искать в мониторе.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная клава, относительно тихая, подсветка не петушиная, качественный кабель в оплётке, медиаклавиши, устойчивая, доп. игровые кнопки. Работает всё, как надо!
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги нормально.В темноте смотрится норм. Нажатие бесшумное.
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично. Посылка была хорошо упакована, в внутри находился промокод, есть русская раскладка. Брал как подарок брату
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура работает отлично. Клавиши нажимаются мягко, бесшумно. Подсветка светится мягко, в глаза не бьет. Все отлично. Рекомендуют.
Достоинства:
Комментарий:
отличная клавиатура за свои деньги. довольно качественная.
Достоинства:
Комментарий:
Клава пришла целая хорошо упаковали! Всё работает как и должно. Советую
Достоинства:
Комментарий:
Хороший вариант относительно своей стоимости(дизайн;допольнителый функционал,хотя в нем и нет большой необходимости,но все же;отзывчивость клавиш на нажатие;прочность)+отдельно выделю доставку(пришла с переносом, правда,буквально не больше чем на 1 сутки.Упакована очень хорошо,в несколько слоев пленки) В принципе,могу порекомендовать данный товар.
Достоинства:
Комментарий:
Подключили к ноутбуку вроде всё в порядке. Есть режим отключения подсветки. В процессе эксплуатации дополню.
Клавиатура Defender Doom Keeper GK-100DL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Клавиатура Defender Doom Keeper GK-100DL
Достоинства:
Комментарий:
Купила , потому что отзывы были хорошие . И не разочаровалась . Покупала мужу на подарок . Клавиши тихие , подсветка работает и очень удобно играть в доту . Мужу очень понравилось . Так что советую к приобретению . Также в комплекте были запасные клавиши и гарантия . Пришло все в хорошей упаковке , было указано что хрупкое .
Достоинства:
Комментарий:
кайф клавиатура без нареканий уже неделю пользуюсь
Достоинства:
Комментарий:
Отличная клавиатура, клавиши мягкие и бесшушные, подсветка приятная. Упаковано очень качественно, в каробку производитель вложил запасные клавиши, паспорт, гарантийный талон и даже расходную накладную. Допклавиши работают, особенно понравилось, что можно управлять звуком.
Достоинства:
Комментарий:
классная, клава, ребёнок доволен
Достоинства:
Комментарий:
хорошая клавиатура,запасные клавиши в наличии ,гарантия
Достоинства:
Комментарий:
Приятный звук, клавиши в комплекте
Достоинства:
Комментарий:
Отличная клавиатура, очень понравилась
Достоинства:
Комментарий:
прекрасное, совет покупайте у данного продавца, есть для игроманов запасные клавиши в комплекте, прислали даже гарантийный талон - такое вижу впервые
Достоинства:
Комментарий:
хорошо запакованный товар, чек в наличии. клавиатура приятная, не шумная.
Достоинства:
Комментарий:
Все соответствует описанию рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
пришла в срок,упаковка отлично,1 год гарантии.все как в описании)спасибо
Достоинства:
Комментарий:
В принципе неплохая клавиатура за свои деньги. Всё работает замечательно. Единственный нюанс для меня это то, что пришлось менять кнопки. При заказе думал, что клавиатура будет такая как на фото, но нет, все клавиши оказались чёрные и чтобы поставить другие придётся потрудиться Благо они меняются просто. В целом всё отлично. Спасибо UPD: Дополняю отзыв спустя пару месяцев. Не рекомендую данную клавиатуру! За два месяца кнопки начали стираться.(последнее фото приложил)
Достоинства:
Комментарий:
Отличная клавиатура за свои деньги приятная подцветка в глаза не бьет Удобная не громкая
Достоинства:
Комментарий:
пришла быстро, упакована аккуратно, в коробку и пузырчатую пленку. в коробку так же положили чек. есть несколько минусов. клавиатура сама по себе не самая дешёвая, но на вид конечно выглядит дёшево. очень лёгкий пластик. никаких металлических вставок нет. в комплекте несколько сменных клавиш. три вида подсветки, а так же возможность полностью подсветку выключить. есть специальная программа, что бы подсветка работала в разнообразных режимах, однако при подключении к компу будут работать в обычном режиме. ставлю 5, но ожидания были конечно выше, чем пришло по факту.
Достоинства:
Комментарий:
пришла целая всё работоет клавеотура очень хорошая
Достоинства:
Комментарий:
Ребенок в восторге, дополнительные кнопки на клавиатуре присутствуют, чтоб не искать в мониторе.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная клава, относительно тихая, подсветка не петушиная, качественный кабель в оплётке, медиаклавиши, устойчивая, доп. игровые кнопки. Работает всё, как надо!
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги нормально.В темноте смотрится норм. Нажатие бесшумное.
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично. Посылка была хорошо упакована, в внутри находился промокод, есть русская раскладка. Брал как подарок брату
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура работает отлично. Клавиши нажимаются мягко, бесшумно. Подсветка светится мягко, в глаза не бьет. Все отлично. Рекомендуют.
Достоинства:
Комментарий:
отличная клавиатура за свои деньги. довольно качественная.
Достоинства:
Комментарий:
Клава пришла целая хорошо упаковали! Всё работает как и должно. Советую
Достоинства:
Комментарий:
Хороший вариант относительно своей стоимости(дизайн;допольнителый функционал,хотя в нем и нет большой необходимости,но все же;отзывчивость клавиш на нажатие;прочность)+отдельно выделю доставку(пришла с переносом, правда,буквально не больше чем на 1 сутки.Упакована очень хорошо,в несколько слоев пленки) В принципе,могу порекомендовать данный товар.
Достоинства:
Комментарий:
Подключили к ноутбуку вроде всё в порядке. Есть режим отключения подсветки. В процессе эксплуатации дополню.