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Клавиатура Defender Doom Keeper GK-100DL купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Defender Doom Keeper GK-100DL

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Клавиатура Defender Doom Keeper GK-100DL - фото 1
Клавиатура Defender Doom Keeper GK-100DL - фото 2
Клавиатура Defender Doom Keeper GK-100DL - фото 3
Клавиатура Defender Doom Keeper GK-100DL - фото 4
Клавиатура Defender Doom Keeper GK-100DL - фото 5
Клавиатура Defender Doom Keeper GK-100DL - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
  • Клавиатура Defender Doom Keeper GK-100DL - фото 1
  • Клавиатура Defender Doom Keeper GK-100DL - фото 2
  • Клавиатура Defender Doom Keeper GK-100DL - фото 3
  • Клавиатура Defender Doom Keeper GK-100DL - фото 4
  • Клавиатура Defender Doom Keeper GK-100DL - фото 5
  • Клавиатура Defender Doom Keeper GK-100DL - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 196180
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Размеры в упаковке, см
48х22х3
Вес, кг.
1

Описание товара Клавиатура Defender Doom Keeper GK-100DL

Специальные игровые функции: блокировка системных клавиш Windows и переключение стрелок курсора на кнопки WASD. 3 цвета подсветки. Горячие клавиши для быстрого доступа к различным приложениям. Подсветка символов и клавиш. Угол наклона клавиатуры регулируется с помощью ножек. Регулируемая яркость подсветки.

Отзывы о товаре Клавиатура Defender Doom Keeper GK-100DL

Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Елизавета С.

Достоинства:


Комментарий:
Купила , потому что отзывы были хорошие . И не разочаровалась . Покупала мужу на подарок . Клавиши тихие , подсветка работает и очень удобно играть в доту . Мужу очень понравилось . Так что советую к приобретению . Также в комплекте были запасные клавиши и гарантия . Пришло все в хорошей упаковке , было указано что хрупкое .
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
кайф клавиатура без нареканий уже неделю пользуюсь
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Константин Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная клавиатура, клавиши мягкие и бесшушные, подсветка приятная. Упаковано очень качественно, в каробку производитель вложил запасные клавиши, паспорт, гарантийный талон и даже расходную накладную. Допклавиши работают, особенно понравилось, что можно управлять звуком.
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Екатерина Д.

Достоинства:


Комментарий:
классная, клава, ребёнок доволен
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Евгений В.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая клавиатура,запасные клавиши в наличии ,гарантия
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Кирилл К.

Достоинства:


Комментарий:
Приятный звук, клавиши в комплекте
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная клавиатура, очень понравилась
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
прекрасное, совет покупайте у данного продавца, есть для игроманов запасные клавиши в комплекте, прислали даже гарантийный талон - такое вижу впервые
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2025
Дмитрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
хорошо запакованный товар, чек в наличии. клавиатура приятная, не шумная.
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2025
Артур В.

Достоинства:


Комментарий:
Все соответствует описанию рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
пришла в срок,упаковка отлично,1 год гарантии.все как в описании)спасибо
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Василий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
В принципе неплохая клавиатура за свои деньги. Всё работает замечательно. Единственный нюанс для меня это то, что пришлось менять кнопки. При заказе думал, что клавиатура будет такая как на фото, но нет, все клавиши оказались чёрные и чтобы поставить другие придётся потрудиться Благо они меняются просто. В целом всё отлично. Спасибо UPD: Дополняю отзыв спустя пару месяцев. Не рекомендую данную клавиатуру! За два месяца кнопки начали стираться.(последнее фото приложил)
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2024
Руслан Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная клавиатура за свои деньги приятная подцветка в глаза не бьет Удобная не громкая
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2024
Елена Д.

Достоинства:


Комментарий:
пришла быстро, упакована аккуратно, в коробку и пузырчатую пленку. в коробку так же положили чек. есть несколько минусов. клавиатура сама по себе не самая дешёвая, но на вид конечно выглядит дёшево. очень лёгкий пластик. никаких металлических вставок нет. в комплекте несколько сменных клавиш. три вида подсветки, а так же возможность полностью подсветку выключить. есть специальная программа, что бы подсветка работала в разнообразных режимах, однако при подключении к компу будут работать в обычном режиме. ставлю 5, но ожидания были конечно выше, чем пришло по факту.
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2024
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
пришла целая всё работоет клавеотура очень хорошая
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2024
Наталья

Достоинства:


Комментарий:
Ребенок в восторге, дополнительные кнопки на клавиатуре присутствуют, чтоб не искать в мониторе.
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2024
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная клава, относительно тихая, подсветка не петушиная, качественный кабель в оплётке, медиаклавиши, устойчивая, доп. игровые кнопки. Работает всё, как надо!
Источник: Яндекс Маркет
28.10.2024
Роман Т.

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги нормально.В темноте смотрится норм. Нажатие бесшумное.
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2024
Олег М.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично. Посылка была хорошо упакована, в внутри находился промокод, есть русская раскладка. Брал как подарок брату
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2024
Наталья М.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура работает отлично. Клавиши нажимаются мягко, бесшумно. Подсветка светится мягко, в глаза не бьет. Все отлично. Рекомендуют.
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2024
Алексей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
отличная клавиатура за свои деньги. довольно качественная.
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2024
Вячеслав И.

Достоинства:


Комментарий:
Клава пришла целая хорошо упаковали! Всё работает как и должно. Советую
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2024
Дмитрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший вариант относительно своей стоимости(дизайн;допольнителый функционал,хотя в нем и нет большой необходимости,но все же;отзывчивость клавиш на нажатие;прочность)+отдельно выделю доставку(пришла с переносом, правда,буквально не больше чем на 1 сутки.Упакована очень хорошо,в несколько слоев пленки) В принципе,могу порекомендовать данный товар.
Источник: Яндекс Маркет
18.06.2024
Елена

Достоинства:


Комментарий:
Подключили к ноутбуку вроде всё в порядке. Есть режим отключения подсветки. В процессе эксплуатации дополню.



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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Описание
Специальные игровые функции: блокировка системных клавиш Windows и переключение стрелок курсора на кнопки WASD. 3 цвета подсветки. Горячие клавиши для быстрого доступа к различным приложениям. Подсветка символов и клавиш. Угол наклона клавиатуры регулируется с помощью ножек. Регулируемая яркость подсветки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Елизавета С.

Достоинства:


Комментарий:
Купила , потому что отзывы были хорошие . И не разочаровалась . Покупала мужу на подарок . Клавиши тихие , подсветка работает и очень удобно играть в доту . Мужу очень понравилось . Так что советую к приобретению . Также в комплекте были запасные клавиши и гарантия . Пришло все в хорошей упаковке , было указано что хрупкое .
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
кайф клавиатура без нареканий уже неделю пользуюсь
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Константин Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная клавиатура, клавиши мягкие и бесшушные, подсветка приятная. Упаковано очень качественно, в каробку производитель вложил запасные клавиши, паспорт, гарантийный талон и даже расходную накладную. Допклавиши работают, особенно понравилось, что можно управлять звуком.
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Екатерина Д.

Достоинства:


Комментарий:
классная, клава, ребёнок доволен
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Евгений В.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая клавиатура,запасные клавиши в наличии ,гарантия
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Кирилл К.

Достоинства:


Комментарий:
Приятный звук, клавиши в комплекте
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная клавиатура, очень понравилась
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
прекрасное, совет покупайте у данного продавца, есть для игроманов запасные клавиши в комплекте, прислали даже гарантийный талон - такое вижу впервые
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2025
Дмитрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
хорошо запакованный товар, чек в наличии. клавиатура приятная, не шумная.
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2025
Артур В.

Достоинства:


Комментарий:
Все соответствует описанию рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
пришла в срок,упаковка отлично,1 год гарантии.все как в описании)спасибо
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Василий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
В принципе неплохая клавиатура за свои деньги. Всё работает замечательно. Единственный нюанс для меня это то, что пришлось менять кнопки. При заказе думал, что клавиатура будет такая как на фото, но нет, все клавиши оказались чёрные и чтобы поставить другие придётся потрудиться Благо они меняются просто. В целом всё отлично. Спасибо UPD: Дополняю отзыв спустя пару месяцев. Не рекомендую данную клавиатуру! За два месяца кнопки начали стираться.(последнее фото приложил)
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2024
Руслан Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная клавиатура за свои деньги приятная подцветка в глаза не бьет Удобная не громкая
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2024
Елена Д.

Достоинства:


Комментарий:
пришла быстро, упакована аккуратно, в коробку и пузырчатую пленку. в коробку так же положили чек. есть несколько минусов. клавиатура сама по себе не самая дешёвая, но на вид конечно выглядит дёшево. очень лёгкий пластик. никаких металлических вставок нет. в комплекте несколько сменных клавиш. три вида подсветки, а так же возможность полностью подсветку выключить. есть специальная программа, что бы подсветка работала в разнообразных режимах, однако при подключении к компу будут работать в обычном режиме. ставлю 5, но ожидания были конечно выше, чем пришло по факту.
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2024
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
пришла целая всё работоет клавеотура очень хорошая
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2024
Наталья

Достоинства:


Комментарий:
Ребенок в восторге, дополнительные кнопки на клавиатуре присутствуют, чтоб не искать в мониторе.
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2024
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная клава, относительно тихая, подсветка не петушиная, качественный кабель в оплётке, медиаклавиши, устойчивая, доп. игровые кнопки. Работает всё, как надо!
Источник: Яндекс Маркет
28.10.2024
Роман Т.

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги нормально.В темноте смотрится норм. Нажатие бесшумное.
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2024
Олег М.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично. Посылка была хорошо упакована, в внутри находился промокод, есть русская раскладка. Брал как подарок брату
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2024
Наталья М.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура работает отлично. Клавиши нажимаются мягко, бесшумно. Подсветка светится мягко, в глаза не бьет. Все отлично. Рекомендуют.
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2024
Алексей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
отличная клавиатура за свои деньги. довольно качественная.
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2024
Вячеслав И.

Достоинства:


Комментарий:
Клава пришла целая хорошо упаковали! Всё работает как и должно. Советую
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2024
Дмитрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший вариант относительно своей стоимости(дизайн;допольнителый функционал,хотя в нем и нет большой необходимости,но все же;отзывчивость клавиш на нажатие;прочность)+отдельно выделю доставку(пришла с переносом, правда,буквально не больше чем на 1 сутки.Упакована очень хорошо,в несколько слоев пленки) В принципе,могу порекомендовать данный товар.
Источник: Яндекс Маркет
18.06.2024
Елена

Достоинства:


Комментарий:
Подключили к ноутбуку вроде всё в порядке. Есть режим отключения подсветки. В процессе эксплуатации дополню.


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