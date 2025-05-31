Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330 черный
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Характеристики
Описание товара Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330 черный
Клавиатура A4Tech — это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для использования с ПК. Этот полноразмерный аксессуар выполнен в классическом черном цвете и оснащен 104 клавишами. Мембранная конструкция клавиатуры обеспечивает комфортный и тихий набор текста, а также повышенную надежность и долговечность. Подключение к компьютеру осуществляется через интерфейс USB Type-A, обеспечивая стабильную и быструю передачу данных. Длина кабеля составляет 1,5 метра, что предоставляет свободу размещения устройства на рабочем месте. Раскладка JIS поддерживает эргономичный и интуитивно понятный процесс ввода. Особенностью клавиатуры является наличие функциональной клавиши (Fn), которая расширяет возможности управления, позволяя быстро и удобно выполнять различные команды и функции. Этот аксессуар от бренда A4Tech станет отличным выбором для повседневного использования, обеспечивая удобство, практичность и стиль на вашем рабочем столе.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Достоинства:
Комментарий:
Удобна при работе. Мышь эргономична, мало шума щелчков.
Достоинства:
Комментарий:
Цена качество-все устраивает!
Достоинства:
Комментарий:
Немного испорчена упаковка, но товар в порядке. Очень приятная клава и мышка, мягкие, тихие, собранные.. Очень не плохое качество! Удивлен за такую цену.
Достоинства:
Комментарий:
за такую ценц ок - но клавиатура ватная
Достоинства:
Комментарий:
на 5 очень чувствительная мягкая в работе!
Достоинства:
Комментарий:
Отлично, хорошее качество за свои деньги.
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура хорошая, пластик неплохой. За свои деньги надежная и приятная тактильно. Мышка тоже неплохая, в руке лежит удобно
Достоинства:
Комментарий:
Хороший , пользоваться нужно
Достоинства:
Комментарий:
Отличная клавиатура, удобная мышка. Работают идеально
Достоинства:
Комментарий:
за свою цену, довольно хорошая клавиатура и мышь
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая качественная клавиатура + мышь
Достоинства:
Комментарий:
подключили, всё работает очень хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Нормальная клавиатура. Есть русский язык. Мышка тихая. Все по usb как в описании. Хороший набор, меня устроил.
Достоинства:
Комментарий:
Нареканий хватает, но за эти деньги сложно придираться
Достоинства:
Комментарий:
доставили очень быстро. на вид все отлично.
Достоинства:
Комментарий:
В свою цену - ок. Не хлипкое, полноформатное.
Достоинства:
Комментарий:
пять с плюсом не думал что клава и мышка такие бесшумные и легкие в нажатии особенно мышка ))
Достоинства:
Комментарий:
хороший бюджетный вариант. Мама довольна. удобная, бесшумная. надеюсь долго прослужит. отдельно спасибо за быструю доставку! пришла на день раньше заявленого срока.
Достоинства:
Комментарий:
Недорогой и удобный комплект клавиатура+мышь. Просто работает.
Достоинства:
Комментарий:
Клава как клава) 5 звезд за фирму)
Достоинства:
Комментарий:
Понравилась. Доставка супер быстрая. Качественный и доступный по цене комплект. Мышка бесшумная. Приятно нажимать. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо. Приятная клавиатура, мягкий нажим клавиш
Достоинства:
Комментарий:
Не сильно громкая, с длинным ходом клавиш. Мягкая. У мыши колесо прокрутки странное, широкое и плоское. Выбирал в качестве более дешевой альтернативы логитека мк120 - вроде норм.
Отзывы о товаре Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330 черный
Достоинства:
Комментарий:
Удобна при работе. Мышь эргономична, мало шума щелчков.
Достоинства:
Комментарий:
Цена качество-все устраивает!
Достоинства:
Комментарий:
Немного испорчена упаковка, но товар в порядке. Очень приятная клава и мышка, мягкие, тихие, собранные.. Очень не плохое качество! Удивлен за такую цену.
Достоинства:
Комментарий:
за такую ценц ок - но клавиатура ватная
Достоинства:
Комментарий:
на 5 очень чувствительная мягкая в работе!
Достоинства:
Комментарий:
Отлично, хорошее качество за свои деньги.
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура хорошая, пластик неплохой. За свои деньги надежная и приятная тактильно. Мышка тоже неплохая, в руке лежит удобно
Достоинства:
Комментарий:
Хороший , пользоваться нужно
Достоинства:
Комментарий:
Отличная клавиатура, удобная мышка. Работают идеально
Достоинства:
Комментарий:
за свою цену, довольно хорошая клавиатура и мышь
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая качественная клавиатура + мышь
Достоинства:
Комментарий:
подключили, всё работает очень хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Нормальная клавиатура. Есть русский язык. Мышка тихая. Все по usb как в описании. Хороший набор, меня устроил.
Достоинства:
Комментарий:
Нареканий хватает, но за эти деньги сложно придираться
Достоинства:
Комментарий:
доставили очень быстро. на вид все отлично.
Достоинства:
Комментарий:
В свою цену - ок. Не хлипкое, полноформатное.
Достоинства:
Комментарий:
пять с плюсом не думал что клава и мышка такие бесшумные и легкие в нажатии особенно мышка ))
Достоинства:
Комментарий:
хороший бюджетный вариант. Мама довольна. удобная, бесшумная. надеюсь долго прослужит. отдельно спасибо за быструю доставку! пришла на день раньше заявленого срока.
Достоинства:
Комментарий:
Недорогой и удобный комплект клавиатура+мышь. Просто работает.
Достоинства:
Комментарий:
Клава как клава) 5 звезд за фирму)
Достоинства:
Комментарий:
Понравилась. Доставка супер быстрая. Качественный и доступный по цене комплект. Мышка бесшумная. Приятно нажимать. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо. Приятная клавиатура, мягкий нажим клавиш
Достоинства:
Комментарий:
Не сильно громкая, с длинным ходом клавиш. Мягкая. У мыши колесо прокрутки странное, широкое и плоское. Выбирал в качестве более дешевой альтернативы логитека мк120 - вроде норм.