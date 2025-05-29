Клавиатура Logitech K120 (920-002522) черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Logitech K120 (920-002522) черный
Клавиатура Logitech сочетает в себе надежность и комфорт для длительного использования, предлагая пользователям отличное решение для работы и развлечений. Эта мембранная клавиатура предназначена для ПК и выполнена в классическом черном цвете, что делает ее универсальным дополнением к любому рабочему месту или домашней обстановке. С полноразмерной раскладкой ISO и наличием 104 клавиш, она обеспечивает удобство набора текста и выполнения повседневных задач. Проводное подключение через USB Type-A гарантирует стабильную и надежную передачу данных, избавляя от необходимости заботиться о замене батарей. Кабель длиной 1.5 метра предоставляет достаточную свободу при подключении к различным устройствам, обеспечивая гибкость в организации рабочего пространства. Эта клавиатура от Logitech является идеальным выбором для тех, кто ценит качество, простоту и функциональность в повседневной работе за компьютером.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Достоинства:
Комментарий:
Товар хорошего качества и соответствует описанию. Подключили к компьютеру - работает. Клавиатура удобная и комфортная.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая, с антискольжением. к покупке рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мембранка. Не нашёл 600ку от Мелкомягких и взял этот аналог.
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура не смогла самостоятельно подключиться к виндоус 10 на компе, пришлось вручную устанавливать необходимые драйвера, к ноутбуку на виндоус 8 встала без проблем, работает без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
классная клавиатура, очень чёткий шрифт белого цвета на чёрном, притом, что на русском и английском языках. Фирма проверенная, рекомендую к покупке...
Достоинства:
Комментарий:
Нормальная стандартная клавиатура. Долгоживущая.
Достоинства:
Комментарий:
Идеально!!! До этого перепробовали штуки три - пришлось выкинуть(( эта с широким расстоянием между кнопками, так что для тех, у кого широкие большие пальцы идеально подойдёт! Муж мой доволен - именно ему нужна была только такая клавиатура!
Достоинства:
Комментарий:
Обычная клава, мягко, тихо чпокают клавиши. Не рассмотрел, что энтер здесь двойной (на прежней был одинарный, выше были скобочки) - придётся привыкать(((. И подсветки нет, - тоже стало сюрпризом(на прежней была). Русская раскладка и латинская нанесена одинаковым белым цветом (разве что немного шрифты отличаются) - тоже считаю неудобным. "Повёлся" на известный брЭнд, а зря. В общем: ничего особенного.
Достоинства:
Комментарий:
Качество супер. ничего лишнего. Такая клавиатура и дома и на работе. Как автомат калашникова.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая, бюджетная клавиатура без новоротов.
Достоинства:
Комментарий:
Норм базовая клавиатура, мягкое нажатие, большой Г-образный enter - не промахнешься. Единственное но - маленький левый shift, но не критично.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная классическая (в хорошем смысле этого слова) клавиатура! Взял впопыхах взамен сломавшейся, какую-то "игровую" - невозможно работать - края клавиатуры срезаны по границам клавиш, сами клавиши повыше и подпружинены... вот вроде всё то... да не то... даже края "подрезанные" создают дискомфорт... а тут - поставил - и забыл, что между компьютером и тобой, есть что-то промежуточное... :) Замечательная клавиатура, если надо работать... :)
Достоинства:
Комментарий:
Цена соответствует качеству. классическая клавиатура
Достоинства:
Комментарий:
клавиатура понравилась, яркие белые буквы с покрытием от стирания, Клавиатура не прогибается в отличии от предыдущей, удобно нажимать клавиши) и да, клавиша Shift короткая (привыкать надо) и так же двухэтажный Enter, не как в карточке товара, впринципе с таким Enter как-то даже привычней. Вообщем Покупкой доволен!
Достоинства:
Комментарий:
хорошая надёжная, была такая же просто обновил, старая много лет отслужила.
Достоинства:
Комментарий:
Logitech Клавиатура понравилась. Хорошее качество, клавиши нажимаются легко и мягко, буквы и английские и русские белого цвета хорошо видны.
Достоинства:
Комментарий:
работает и ладно главное не пытайтесь мыть её очистителем карбюратора
Достоинства:
Комментарий:
Компания борется за качество,и это радует. радует тактильность кнопок,удобное расположение отдельных клавиш,ради чего и брал и в тоже время, можно было бы сделать чуть совершеннее. но за эту цену нормальный вариант без излишества,только для работы
Достоинства:
Комментарий:
удобная клавиатура с мягкими клавишами
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура понравилась. Доставили быстро. Упаковано в твёрдый заводской картон. Завтра подключу
Достоинства:
Комментарий:
Компания борется за качество,и это радует. радует тактильность кнопок,удобное расположение отдельных клавиш,ради чего и брал и в тоже время, можно было бы сделать чуть совершеннее. но за эту цену нормальный вариант без излишества,только для работы
Достоинства:
Комментарий:
Классическая клавиатура. Для работы устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатурой такой пользуемся давно, соотношение цена-качество устраивает. Взяли такую же для второго компьютера.
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура норм. Можно сказать рабочая лошадка для офиса)
Достоинства:
Комментарий:
Бюджетная клавиатура, нареканий в использовании нет.
Достоинства:
Комментарий:
У нач на работе такие, поэтому домой тоже купил точно такую, чтоб было удобно печатать. Хорошая рабочая лошадка.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая офисная клавиатура
Достоинства:
Комментарий:
Плохо работает клавиша Шифт, постоянно бесит, когда нужно написать заглавную букву, так как клавиша не срабатывает
Достоинства:
Комментарий:
Великолепная простая клавиатура - не ёрзает по столу, ненапряжный звук нажатия клавиш, описанию соответствует.
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура отличная она подходит, как и для дома так и для офиса очень удобная.
Отзывы о товаре Клавиатура Logitech K120 (920-002522) черный
Достоинства:
Комментарий:
Товар хорошего качества и соответствует описанию. Подключили к компьютеру - работает. Клавиатура удобная и комфортная.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая, с антискольжением. к покупке рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мембранка. Не нашёл 600ку от Мелкомягких и взял этот аналог.
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура не смогла самостоятельно подключиться к виндоус 10 на компе, пришлось вручную устанавливать необходимые драйвера, к ноутбуку на виндоус 8 встала без проблем, работает без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
классная клавиатура, очень чёткий шрифт белого цвета на чёрном, притом, что на русском и английском языках. Фирма проверенная, рекомендую к покупке...
Достоинства:
Комментарий:
Нормальная стандартная клавиатура. Долгоживущая.
Достоинства:
Комментарий:
Идеально!!! До этого перепробовали штуки три - пришлось выкинуть(( эта с широким расстоянием между кнопками, так что для тех, у кого широкие большие пальцы идеально подойдёт! Муж мой доволен - именно ему нужна была только такая клавиатура!
Достоинства:
Комментарий:
Обычная клава, мягко, тихо чпокают клавиши. Не рассмотрел, что энтер здесь двойной (на прежней был одинарный, выше были скобочки) - придётся привыкать(((. И подсветки нет, - тоже стало сюрпризом(на прежней была). Русская раскладка и латинская нанесена одинаковым белым цветом (разве что немного шрифты отличаются) - тоже считаю неудобным. "Повёлся" на известный брЭнд, а зря. В общем: ничего особенного.
Достоинства:
Комментарий:
Качество супер. ничего лишнего. Такая клавиатура и дома и на работе. Как автомат калашникова.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая, бюджетная клавиатура без новоротов.
Достоинства:
Комментарий:
Норм базовая клавиатура, мягкое нажатие, большой Г-образный enter - не промахнешься. Единственное но - маленький левый shift, но не критично.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная классическая (в хорошем смысле этого слова) клавиатура! Взял впопыхах взамен сломавшейся, какую-то "игровую" - невозможно работать - края клавиатуры срезаны по границам клавиш, сами клавиши повыше и подпружинены... вот вроде всё то... да не то... даже края "подрезанные" создают дискомфорт... а тут - поставил - и забыл, что между компьютером и тобой, есть что-то промежуточное... :) Замечательная клавиатура, если надо работать... :)
Достоинства:
Комментарий:
Цена соответствует качеству. классическая клавиатура
Достоинства:
Комментарий:
клавиатура понравилась, яркие белые буквы с покрытием от стирания, Клавиатура не прогибается в отличии от предыдущей, удобно нажимать клавиши) и да, клавиша Shift короткая (привыкать надо) и так же двухэтажный Enter, не как в карточке товара, впринципе с таким Enter как-то даже привычней. Вообщем Покупкой доволен!
Достоинства:
Комментарий:
хорошая надёжная, была такая же просто обновил, старая много лет отслужила.
Достоинства:
Комментарий:
Logitech Клавиатура понравилась. Хорошее качество, клавиши нажимаются легко и мягко, буквы и английские и русские белого цвета хорошо видны.
Достоинства:
Комментарий:
работает и ладно главное не пытайтесь мыть её очистителем карбюратора
Достоинства:
Комментарий:
Компания борется за качество,и это радует. радует тактильность кнопок,удобное расположение отдельных клавиш,ради чего и брал и в тоже время, можно было бы сделать чуть совершеннее. но за эту цену нормальный вариант без излишества,только для работы
Достоинства:
Комментарий:
удобная клавиатура с мягкими клавишами
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура понравилась. Доставили быстро. Упаковано в твёрдый заводской картон. Завтра подключу
Достоинства:
Комментарий:
Компания борется за качество,и это радует. радует тактильность кнопок,удобное расположение отдельных клавиш,ради чего и брал и в тоже время, можно было бы сделать чуть совершеннее. но за эту цену нормальный вариант без излишества,только для работы
Достоинства:
Комментарий:
Классическая клавиатура. Для работы устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатурой такой пользуемся давно, соотношение цена-качество устраивает. Взяли такую же для второго компьютера.
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура норм. Можно сказать рабочая лошадка для офиса)
Достоинства:
Комментарий:
Бюджетная клавиатура, нареканий в использовании нет.
Достоинства:
Комментарий:
У нач на работе такие, поэтому домой тоже купил точно такую, чтоб было удобно печатать. Хорошая рабочая лошадка.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая офисная клавиатура
Достоинства:
Комментарий:
Плохо работает клавиша Шифт, постоянно бесит, когда нужно написать заглавную букву, так как клавиша не срабатывает
Достоинства:
Комментарий:
Великолепная простая клавиатура - не ёрзает по столу, ненапряжный звук нажатия клавиш, описанию соответствует.
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура отличная она подходит, как и для дома так и для офиса очень удобная.