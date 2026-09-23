Набор клавиатура+мышь Defender TARK C-779 (52779)
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Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
Тип клавиатуры
мембранная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
970 руб.
В наличии
Код товара: 498457
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
970 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
игровая клавиатура , мышь
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Размеры в упаковке, см
25х12х4
Вес, кг.
1.05
Описание товара Набор клавиатура+мышь Defender TARK C-779 (52779)
Defender Tark C-779 RU - игровой набор 3-в-1: мышь, клавиатура и ковер для мыши с переливающейся радужной подсветкой, редактором макросов и программируемыми кнопками.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, механические, ножничные, белые
Теги товара: с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, бесшумные, тонкие
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Бренд
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
игровая клавиатура , мышь
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Defender Tark C-779 RU - игровой набор 3-в-1: мышь, клавиатура и ковер для мыши с переливающейся радужной подсветкой, редактором макросов и программируемыми кнопками.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, механические, ножничные, белые
Теги товара: с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, бесшумные, тонкие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, механические, ножничные, белые
Теги товара: с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, бесшумные, тонкие
Набор клавиатура+мышь Defender TARK C-779 (52779) - по цене 970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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