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Набор клавиатура+мышь Defender TARK C-779 (52779) купить с доставкой в Москве
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Набор клавиатура+мышь Defender TARK C-779 (52779)

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Набор клавиатура+мышь Defender TARK C-779 (52779) - фото 1
Набор клавиатура+мышь Defender TARK C-779 (52779) - фото 2
Набор клавиатура+мышь Defender TARK C-779 (52779) - фото 3
Набор клавиатура+мышь Defender TARK C-779 (52779) - фото 4
Набор клавиатура+мышь Defender TARK C-779 (52779) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
Тип клавиатуры
мембранная
  • Набор клавиатура+мышь Defender TARK C-779 (52779) - фото 1
  • Набор клавиатура+мышь Defender TARK C-779 (52779) - фото 2
  • Набор клавиатура+мышь Defender TARK C-779 (52779) - фото 3
  • Набор клавиатура+мышь Defender TARK C-779 (52779) - фото 4
  • Набор клавиатура+мышь Defender TARK C-779 (52779) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
970 руб. 
Начислим 16 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 498457
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор клавиатура+мышь Defender TARK C-779 (52779)
970 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
игровая клавиатура , мышь
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Размеры в упаковке, см
25х12х4
Вес, кг.
1.05

Описание товара Набор клавиатура+мышь Defender TARK C-779 (52779)

Defender Tark C-779 RU - игровой набор 3-в-1: мышь, клавиатура и ковер для мыши с переливающейся радужной подсветкой, редактором макросов и программируемыми кнопками.

Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь Defender TARK C-779 (52779)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
игровая клавиатура , мышь
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Описание
Defender Tark C-779 RU - игровой набор 3-в-1: мышь, клавиатура и ковер для мыши с переливающейся радужной подсветкой, редактором макросов и программируемыми кнопками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор клавиатура+мышь Defender TARK C-779 (52779) - по цене 970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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