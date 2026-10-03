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Клавиатура Logitech K120 черная (920-002583) купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Logitech K120 черная (920-002583)

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Клавиатура Logitech K120 черная (920-002583) - фото 1
Клавиатура Logitech K120 черная (920-002583) - фото 2
Клавиатура Logitech K120 черная (920-002583) - фото 3
Клавиатура Logitech K120 черная (920-002583) - фото 4
Клавиатура Logitech K120 черная (920-002583) - фото 5
Клавиатура Logitech K120 черная (920-002583) - фото 6
Клавиатура Logitech K120 черная (920-002583) - фото 7
Клавиатура Logitech K120 черная (920-002583) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
  • Клавиатура Logitech K120 черная (920-002583) - фото 1
  • Клавиатура Logitech K120 черная (920-002583) - фото 2
  • Клавиатура Logitech K120 черная (920-002583) - фото 3
  • Клавиатура Logitech K120 черная (920-002583) - фото 4
  • Клавиатура Logitech K120 черная (920-002583) - фото 5
  • Клавиатура Logitech K120 черная (920-002583) - фото 6
  • Клавиатура Logitech K120 черная (920-002583) - фото 7
  • Клавиатура Logitech K120 черная (920-002583) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 641915
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Размеры в упаковке, см
47х17х3
Вес, г.
750

Описание товара Клавиатура Logitech K120 черная (920-002583)

Клавиатура проводная Logitech K120 [920-002583] с полноразмерной раскладкой обеспечивает удобство ввода текстовых и числовых данных в программах или Интернете. Мембранный механизм выдерживает до 10 млн нажатий и гарантирует тихий плавный ход. Благодаря клавишам с глубоким профилем обеспечивается точность срабатывания. При подключении к компьютеру устройство готово к работе без необходимости установки ПО и настройки. Клавиатура Logitech K120 [920-002583] выполнена в черном пластиковом корпусе, который защищен от брызг и пролитой жидкости. Ножки с регулировкой угла наклона обеспечивают простую настройку положения на столе.

Отзывы о товаре Клавиатура Logitech K120 черная (920-002583)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Описание
Клавиатура проводная Logitech K120 [920-002583] с полноразмерной раскладкой обеспечивает удобство ввода текстовых и числовых данных в программах или Интернете. Мембранный механизм выдерживает до 10 млн нажатий и гарантирует тихий плавный ход. Благодаря клавишам с глубоким профилем обеспечивается точность срабатывания. При подключении к компьютеру устройство готово к работе без необходимости установки ПО и настройки. Клавиатура Logitech K120 [920-002583] выполнена в черном пластиковом корпусе, который защищен от брызг и пролитой жидкости. Ножки с регулировкой угла наклона обеспечивают простую настройку положения на столе.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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