Клавиатура Logitech K120 черная (920-002583)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Logitech K120 черная (920-002583)
Клавиатура проводная Logitech K120 [920-002583] с полноразмерной раскладкой обеспечивает удобство ввода текстовых и числовых данных в программах или Интернете. Мембранный механизм выдерживает до 10 млн нажатий и гарантирует тихий плавный ход. Благодаря клавишам с глубоким профилем обеспечивается точность срабатывания. При подключении к компьютеру устройство готово к работе без необходимости установки ПО и настройки. Клавиатура Logitech K120 [920-002583] выполнена в черном пластиковом корпусе, который защищен от брызг и пролитой жидкости. Ножки с регулировкой угла наклона обеспечивают простую настройку положения на столе.
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