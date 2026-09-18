Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 черный/синий
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 черный/синий
Клавиатура A4Tech — это надежное и функциональное устройство для вашего персонального компьютера. Она выполнена в элегантном сочетании черного и голубого цветов, добавляя изюминку в ваш рабочий стол. Мембранная конструкция обеспечивает мягкий и тихий ход клавиш, что делает ее идеальным выбором для работы и игр. Эта полноразмерная клавиатура включает 104 клавиши и имеет раскладку JIS, что делает ее удобной для пользователей, привыкших к данному стандарту. Мультимедийные клавиши позволят легко управлять музыкой и другими медиафайлами, предоставляя быстрый доступ к необходимым функциям, не отрываясь от процесса работы или игры. Клавиатура подключается к ПК с помощью интерфейса USB Type-A, обеспечивая надежное и стабильное соединение. Длина кабеля составляет 1.5 метра, что позволяет с легкостью разместить клавиатуру на удобном для вас расстоянии. Будь то офисные задачи, обучение или развлечение, клавиатура A4Tech станет вашим верным помощником в любом деле.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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