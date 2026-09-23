Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/оранжевый
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Характеристики
Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/оранжевый
Клавиатура A4TECH — это надежное и удобное устройство, идеально подходящее для повседневного использования с персональным компьютером. Она оснащена мембранным механизмом, который обеспечивает тихий и мягкий ход клавиш, что способствует комфортной работе даже при длительном наборе текста. Клавиатура имеет проводное подключение, что гарантирует стабильное соединение и моментальную отклик на нажатия. Сочетая в себе стильный черный дизайн с оранжевыми акцентами, клавиатура A4TECH не только функциональна, но и эстетически привлекательна, добавляя яркие нотки в любой интерьер. Устройство оснащено стандартным набором из 104 клавиш, включая функциональную клавишу (Fn), которая расширяет возможности управления и позволяет быстродоступно использовать дополнительные функции и сочетания. С длиной кабеля 1.5 метра клавиатура предоставляет достаточную свободу для удобного размещения на рабочем столе. Вес устройства составляет 534 г, что делает его устойчивым и удобным в использовании без риска случайного сдвига при интенсивной работе. Клавиатура A4TECH станет отличным выбором для пользователей, ценящих надежность, функциональность и стиль в одном устройстве.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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