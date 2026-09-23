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Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/оранжевый купить с доставкой в Москве
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Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/оранжевый

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Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/оранжевый - фото 1
Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/оранжевый - фото 2
Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/оранжевый - фото 3
Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/оранжевый - фото 4
Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/оранжевый - фото 5
Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/оранжевый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный, оранжевый
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/оранжевый - фото 1
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/оранжевый - фото 2
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/оранжевый - фото 3
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/оранжевый - фото 4
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/оранжевый - фото 5
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/оранжевый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб. 
Начислим 19 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 512619
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/оранжевый
1 170 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Цвет
черный, оранжевый
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, г.
600

Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/оранжевый

Клавиатура A4TECH — это надежное и удобное устройство, идеально подходящее для повседневного использования с персональным компьютером. Она оснащена мембранным механизмом, который обеспечивает тихий и мягкий ход клавиш, что способствует комфортной работе даже при длительном наборе текста. Клавиатура имеет проводное подключение, что гарантирует стабильное соединение и моментальную отклик на нажатия. Сочетая в себе стильный черный дизайн с оранжевыми акцентами, клавиатура A4TECH не только функциональна, но и эстетически привлекательна, добавляя яркие нотки в любой интерьер. Устройство оснащено стандартным набором из 104 клавиш, включая функциональную клавишу (Fn), которая расширяет возможности управления и позволяет быстродоступно использовать дополнительные функции и сочетания. С длиной кабеля 1.5 метра клавиатура предоставляет достаточную свободу для удобного размещения на рабочем столе. Вес устройства составляет 534 г, что делает его устойчивым и удобным в использовании без риска случайного сдвига при интенсивной работе. Клавиатура A4TECH станет отличным выбором для пользователей, ценящих надежность, функциональность и стиль в одном устройстве.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/оранжевый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Цвет
черный, оранжевый
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Развернуть
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4TECH — это надежное и удобное устройство, идеально подходящее для повседневного использования с персональным компьютером. Она оснащена мембранным механизмом, который обеспечивает тихий и мягкий ход клавиш, что способствует комфортной работе даже при длительном наборе текста. Клавиатура имеет проводное подключение, что гарантирует стабильное соединение и моментальную отклик на нажатия. Сочетая в себе стильный черный дизайн с оранжевыми акцентами, клавиатура A4TECH не только функциональна, но и эстетически привлекательна, добавляя яркие нотки в любой интерьер. Устройство оснащено стандартным набором из 104 клавиш, включая функциональную клавишу (Fn), которая расширяет возможности управления и позволяет быстродоступно использовать дополнительные функции и сочетания. С длиной кабеля 1.5 метра клавиатура предоставляет достаточную свободу для удобного размещения на рабочем столе. Вес устройства составляет 534 г, что делает его устойчивым и удобным в использовании без риска случайного сдвига при интенсивной работе. Клавиатура A4TECH станет отличным выбором для пользователей, ценящих надежность, функциональность и стиль в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/оранжевый - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1170 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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