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Набор клавиатура+мышь Rapoo X1800S черный купить с доставкой в Москве
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Набор клавиатура+мышь Rapoo X1800S черный

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Набор клавиатура+мышь Rapoo X1800S черный - фото 1
Набор клавиатура+мышь Rapoo X1800S черный - фото 2
Набор клавиатура+мышь Rapoo X1800S черный - фото 3
Набор клавиатура+мышь Rapoo X1800S черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
  • Набор клавиатура+мышь Rapoo X1800S черный - фото 1
  • Набор клавиатура+мышь Rapoo X1800S черный - фото 2
  • Набор клавиатура+мышь Rapoo X1800S черный - фото 3
  • Набор клавиатура+мышь Rapoo X1800S черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-67%
980 руб.  2 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 358094
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Характеристики

Бренд
Rapoo
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Размеры в упаковке, см
20х12х4
Вес, г.
800

Описание товара Набор клавиатура+мышь Rapoo X1800S черный

Набор из классической мембранной клавиатуры и светодиодной оптической мыши. Мышка подходит для правой и левой руки. Размеры клавиатуры: 392 х 125,6 х 28,9 мм. Размеры мыши: 154,3 х 49,4 х 11,4 мм.

Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь Rapoo X1800S черный




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Характеристики
Бренд
Rapoo
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Описание
Набор из классической мембранной клавиатуры и светодиодной оптической мыши. Мышка подходит для правой и левой руки. Размеры клавиатуры: 392 х 125,6 х 28,9 мм. Размеры мыши: 154,3 х 49,4 х 11,4 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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