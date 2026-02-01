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Клавиатура A4Tech Fstyler FK25 белый/серый купить с доставкой в Москве
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Клавиатура A4Tech Fstyler FK25 белый/серый

39 Отзывы
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Клавиатура A4Tech Fstyler FK25 белый/серый - фото 1
Клавиатура A4Tech Fstyler FK25 белый/серый - фото 2
Клавиатура A4Tech Fstyler FK25 белый/серый - фото 3
Клавиатура A4Tech Fstyler FK25 белый/серый - фото 4
Клавиатура A4Tech Fstyler FK25 белый/серый - фото 5
Клавиатура A4Tech Fstyler FK25 белый/серый - фото 6
Клавиатура A4Tech Fstyler FK25 белый/серый - фото 7
Клавиатура A4Tech Fstyler FK25 белый/серый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
белый, серый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
103
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK25 белый/серый - фото 1
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK25 белый/серый - фото 2
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK25 белый/серый - фото 3
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK25 белый/серый - фото 4
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK25 белый/серый - фото 5
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK25 белый/серый - фото 6
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK25 белый/серый - фото 7
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK25 белый/серый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 260 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 512616
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Клавиатура A4Tech Fstyler FK25 белый/серый
1 260 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
комплект сменных панелей, документация
Цвет
белый, серый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
103
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, г.
470

Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FK25 белый/серый

Классическая, проводная, интерфейс - USB, мембранные клавиши.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Fstyler FK25 белый/серый

Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная клавиатура, ход клавиш почти бесшумный, хороший отклик
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2026
Анна

Достоинства:


Комментарий:
Нравится очень. Люблю печатать на клавиатурах, где не сильно выпуклые кнопки. Красивая и удобная.
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2026
Павел

Достоинства:


Комментарий:
К клавиатуре никаких нареканий. Выполнена качественно. Пластик хороший. На ощупь приятный. Но может подойти не всем так как нет ножек для установки под наклоном. Лежит почти полностью горизонтально. Не очень удобно.
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2026
Анатолий О.

Достоинства:


Комментарий:
Непривычно маленькая, плюс не люблю клавишу \"fn\", она бесполезная и занимает место. В остальном - балждёжная клавиатура с очень тихим нажатием. По отклику - не знаю, не киберкотлета, меня всё в играх устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2026
Алефтина К.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная клавиатура. Клавиши мягкие. После старой привыкаю
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2026
Иван С.

Достоинства:


Комментарий:
очень тихая клавиатура и очень мягкое нажатие, мне даже из-за компьютера не хочется выходить теперь
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2026
Александр P.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарная клавиатура. Хороший подарок. Все работает.
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2026
Светлана И.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура бесшумная, эргономичная, приятно работать. Единственный минус, западнее клавиша *ъ*, поэтому звезду снимаю.
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2026
Павел В.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая бесшумная клавиатура, сначала надо немного привыкнуть.
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2025
Татьяна Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная клавиатура, занимает мало места) комфортно и удобно
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2025
Анна К.

Достоинства:


Комментарий:
Не взяла, потому что проводная. Но это уже моя проблема - не увидела в описании))) Взяла в итоге беспроводную
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2025
Анна Щ.

Достоинства:


Комментарий:
лучшая из всех, что у меня были. тихая, удобная и просто красивая)
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2025
Ирина О.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура отличная. Мягко и тихо работают кнопки. Всем нуждающимся рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
в целом клавиатура хорошая, вполне удобная, плюс смартфон можно поставить. есть один недостаток незначительный, были бы нижние ножки раскладные для поднятия клавиатуры под больший угол, это было бы удобнее конечно.
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2025
Ильфат Х.

Достоинства:


Комментарий:
Красивая , приятная , а главное тихая клавиатура Приятно стало работать Плюс есть сменная насадка , для поставки телефона Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2025
Денис С.

Достоинства:


Комментарий:
Клава за свои бабки делает вещи Китайцы делают вещи
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
Мне очень понравилась беззвучная тоненькая компактная живем в однушке чтоб раздражать жену сделал ей подарок
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2025
Елизавета Б.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура супер, приятное нажатие, тихое, все клавиши работают корректно. Очень довольна покупкой!
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2025
Blade

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура тихая, красивая, но единственное неудобство — чтобы нажать клавиши f1-f12 нужно зажимать fn, смысл этого я до сих пор не понял.
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2025
Антон Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Вот тут нет слов. Клавиатура действительно поразила тактильным приятным нажатием и хорошим тихим откликом
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2025
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
клавиша 0 на малой клавиатуре не всегда прожимается, а так все устраивает, мягкая и бесшумная
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2025
Ирина Б.

Достоинства:


Комментарий:
норм проводная клава. действительно бесшумная. для меня это было главное условие.
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2025
Латифа Абдульрахман Х.

Достоинства:


Комментарий:
Хоть и не подошёл подарок по размеру, сама клавиатура отличная, очень тихое нажатие, что не слышно, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2025
Сергей И.

Достоинства:


Комментарий:
Бесшумная, + дизайн. Из минусов - клавиша S нажималась без обратной связи, но отрабатывала, разобрал и собрал - всё ок. Так же нет ножек - для меня не минус.
Источник: Яндекс Маркет
24.10.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
обалденная клавиатура за эти деньги Мягкая,бесшумная..работать одно удовольствие,единственное ,что нет угла наклона,но мне как раз такая и нужна,берите не прогадаете.Однозначно рекомендую товар и продавца
Источник: Яндекс Маркет
16.10.2025
Ярослав Ю.

Достоинства:


Комментарий:
действительно тихая . пластик хороший и приятное нажатие по клавишам.
Источник: Яндекс Маркет
16.10.2025
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
отличная клавиатура, ход клавиш мягкий, очень прям при очень тихая. заказ пришел быстро. рекомендую!!!!!
Источник: Яндекс Маркет
08.10.2025
Андрей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Бесшумная, тактильно приятная, за свои деньги топ.
Источник: Яндекс Маркет
03.10.2025
Евгения М.

Достоинства:


Комментарий:
Классная клава. Кнопки мягко нажимаются и не клацают. Мне нра есть сменная панелька мятного цвета. По умолчанию стоит серая
Источник: Яндекс Маркет
24.09.2025
Жанна Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная клава, только крепления от накладки при первой попытке поменять ее - отвалились)) но это на функционал основной не влияет! Мягкий ход клавиш особо прекрасен
Источник: Яндекс Маркет
22.09.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо, клава тихая и мягкая, жена на ней проиграла в битемап игру всю ночь- ребенок даже не проснулся
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2025
Григорий С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная клавиатура, качественная, бесшумная, полностью оправдала ожидания.
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Светлана Л.

Достоинства:


Комментарий:
Очень симпатичная, компактная, тихая клавиатура. Мне нравится.
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2025
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует описанию, мягкие клавиши, что ожидал, то и получил, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2025
Арсений Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная клавиатура, очень приятная, не залипает, стильно и компактно смотрится, приятно печатать и работать
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2025
Сергей И.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура радует тихим и мягким нажатием. К IMac подключиталась без осложнений. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2025
Полина С.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасная клавиатура, то что и хотела. Ее совсем не слышно + мягкое нажатие Ну красота! Купила для работы в офисе- идеально Подставка для телефона огромный плюс
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2025
Алексей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура низкопрофильная, стильная, красивая, аккуратная ! Исправная ! Спасибо продавцу за хороший товар!
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2025
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
изображению соответствует. бесшумная. несколько месяцев работает без нареканий



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
комплект сменных панелей, документация
Цвет
белый, серый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
103
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Классическая, проводная, интерфейс - USB, мембранные клавиши.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная клавиатура, ход клавиш почти бесшумный, хороший отклик
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2026
Анна

Достоинства:


Комментарий:
Нравится очень. Люблю печатать на клавиатурах, где не сильно выпуклые кнопки. Красивая и удобная.
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2026
Павел

Достоинства:


Комментарий:
К клавиатуре никаких нареканий. Выполнена качественно. Пластик хороший. На ощупь приятный. Но может подойти не всем так как нет ножек для установки под наклоном. Лежит почти полностью горизонтально. Не очень удобно.
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2026
Анатолий О.

Достоинства:


Комментарий:
Непривычно маленькая, плюс не люблю клавишу \"fn\", она бесполезная и занимает место. В остальном - балждёжная клавиатура с очень тихим нажатием. По отклику - не знаю, не киберкотлета, меня всё в играх устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2026
Алефтина К.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная клавиатура. Клавиши мягкие. После старой привыкаю
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2026
Иван С.

Достоинства:


Комментарий:
очень тихая клавиатура и очень мягкое нажатие, мне даже из-за компьютера не хочется выходить теперь
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2026
Александр P.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарная клавиатура. Хороший подарок. Все работает.
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2026
Светлана И.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура бесшумная, эргономичная, приятно работать. Единственный минус, западнее клавиша *ъ*, поэтому звезду снимаю.
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2026
Павел В.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая бесшумная клавиатура, сначала надо немного привыкнуть.
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2025
Татьяна Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная клавиатура, занимает мало места) комфортно и удобно
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2025
Анна К.

Достоинства:


Комментарий:
Не взяла, потому что проводная. Но это уже моя проблема - не увидела в описании))) Взяла в итоге беспроводную
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2025
Анна Щ.

Достоинства:


Комментарий:
лучшая из всех, что у меня были. тихая, удобная и просто красивая)
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2025
Ирина О.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура отличная. Мягко и тихо работают кнопки. Всем нуждающимся рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
в целом клавиатура хорошая, вполне удобная, плюс смартфон можно поставить. есть один недостаток незначительный, были бы нижние ножки раскладные для поднятия клавиатуры под больший угол, это было бы удобнее конечно.
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2025
Ильфат Х.

Достоинства:


Комментарий:
Красивая , приятная , а главное тихая клавиатура Приятно стало работать Плюс есть сменная насадка , для поставки телефона Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2025
Денис С.

Достоинства:


Комментарий:
Клава за свои бабки делает вещи Китайцы делают вещи
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
Мне очень понравилась беззвучная тоненькая компактная живем в однушке чтоб раздражать жену сделал ей подарок
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2025
Елизавета Б.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура супер, приятное нажатие, тихое, все клавиши работают корректно. Очень довольна покупкой!
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2025
Blade

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура тихая, красивая, но единственное неудобство — чтобы нажать клавиши f1-f12 нужно зажимать fn, смысл этого я до сих пор не понял.
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2025
Антон Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Вот тут нет слов. Клавиатура действительно поразила тактильным приятным нажатием и хорошим тихим откликом
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2025
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
клавиша 0 на малой клавиатуре не всегда прожимается, а так все устраивает, мягкая и бесшумная
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2025
Ирина Б.

Достоинства:


Комментарий:
норм проводная клава. действительно бесшумная. для меня это было главное условие.
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2025
Латифа Абдульрахман Х.

Достоинства:


Комментарий:
Хоть и не подошёл подарок по размеру, сама клавиатура отличная, очень тихое нажатие, что не слышно, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2025
Сергей И.

Достоинства:


Комментарий:
Бесшумная, + дизайн. Из минусов - клавиша S нажималась без обратной связи, но отрабатывала, разобрал и собрал - всё ок. Так же нет ножек - для меня не минус.
Источник: Яндекс Маркет
24.10.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
обалденная клавиатура за эти деньги Мягкая,бесшумная..работать одно удовольствие,единственное ,что нет угла наклона,но мне как раз такая и нужна,берите не прогадаете.Однозначно рекомендую товар и продавца
Источник: Яндекс Маркет
16.10.2025
Ярослав Ю.

Достоинства:


Комментарий:
действительно тихая . пластик хороший и приятное нажатие по клавишам.
Источник: Яндекс Маркет
16.10.2025
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
отличная клавиатура, ход клавиш мягкий, очень прям при очень тихая. заказ пришел быстро. рекомендую!!!!!
Источник: Яндекс Маркет
08.10.2025
Андрей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Бесшумная, тактильно приятная, за свои деньги топ.
Источник: Яндекс Маркет
03.10.2025
Евгения М.

Достоинства:


Комментарий:
Классная клава. Кнопки мягко нажимаются и не клацают. Мне нра есть сменная панелька мятного цвета. По умолчанию стоит серая
Источник: Яндекс Маркет
24.09.2025
Жанна Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная клава, только крепления от накладки при первой попытке поменять ее - отвалились)) но это на функционал основной не влияет! Мягкий ход клавиш особо прекрасен
Источник: Яндекс Маркет
22.09.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо, клава тихая и мягкая, жена на ней проиграла в битемап игру всю ночь- ребенок даже не проснулся
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2025
Григорий С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная клавиатура, качественная, бесшумная, полностью оправдала ожидания.
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Светлана Л.

Достоинства:


Комментарий:
Очень симпатичная, компактная, тихая клавиатура. Мне нравится.
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2025
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует описанию, мягкие клавиши, что ожидал, то и получил, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2025
Арсений Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная клавиатура, очень приятная, не залипает, стильно и компактно смотрится, приятно печатать и работать
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2025
Сергей И.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура радует тихим и мягким нажатием. К IMac подключиталась без осложнений. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2025
Полина С.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасная клавиатура, то что и хотела. Ее совсем не слышно + мягкое нажатие Ну красота! Купила для работы в офисе- идеально Подставка для телефона огромный плюс
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2025
Алексей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура низкопрофильная, стильная, красивая, аккуратная ! Исправная ! Спасибо продавцу за хороший товар!
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2025
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
изображению соответствует. бесшумная. несколько месяцев работает без нареканий


Клавиатура A4Tech Fstyler FK25 белый/серый - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1260 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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