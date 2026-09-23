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Клавиатура Defender Doom Keeper GK-100DL RU купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Defender Doom Keeper GK-100DL RU

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Клавиатура Defender Doom Keeper GK-100DL RU - фото 6
Клавиатура Defender Doom Keeper GK-100DL RU - фото 7
Клавиатура Defender Doom Keeper GK-100DL RU - фото 8
Клавиатура Defender Doom Keeper GK-100DL RU - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
114
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
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  • Клавиатура Defender Doom Keeper GK-100DL RU - фото 2
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  • Клавиатура Defender Doom Keeper GK-100DL RU - фото 7
  • Клавиатура Defender Doom Keeper GK-100DL RU - фото 8
  • Клавиатура Defender Doom Keeper GK-100DL RU - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 110 руб. 
Начислим 18 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 641910
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Клавиатура Defender Doom Keeper GK-100DL RU
1 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
игровая клавиатура
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
114
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х25х8
Вес, кг.
1.25

Описание товара Клавиатура Defender Doom Keeper GK-100DL RU

Клавиатура Defender Doom Keeper GK-100DL RU

Отзывы о товаре Клавиатура Defender Doom Keeper GK-100DL RU




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
игровая клавиатура
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
114
Формат клавиатуры
полноразмерная
Развернуть
Мультимедийные клавиши
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Defender Doom Keeper GK-100DL RU
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура Defender Doom Keeper GK-100DL RU - этот товар вы можете купить по цене 1110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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