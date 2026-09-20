Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330S черный
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Характеристики
Описание товара Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330S черный
Клавиатура A4TECH - это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для работы как на ПК, так и на ноутбуке. Это мембранная клавиатура обеспечивает тихий ход клавиш и долговечность использования. Благодаря проводному подключению через USB Type-A вы получите стабильное соединение и непрерывную работу в любых условиях. Данная клавиатура выполнена в полноразмерном формате с раскладкой JIS, что делает ее удобной для работы, особенно для пользователей, привыкших к японской раскладке. С 104 клавишами вы получите полный набор возможностей для ввода, включая дополнительные функции благодаря клавише Fn, которая расширяет функциональность устройства. Чёрный цвет корпуса придаёт клавиатуре стильный и универсальный вид, который подойдет для любого рабочего стола. С длиной кабеля в 1.5 метра, вы сможете удобно разместить клавиатуру на вашем рабочем месте. Бренд A4Tech известен качеством своих устройств, что делает эту модель надежным выбором для ежедневного использования.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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