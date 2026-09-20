Top.Mail.Ru
Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330S черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330S черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330S черный - фото 1
Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330S черный - фото 2
Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330S черный - фото 3
Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330S черный - фото 4
Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330S черный - фото 5
Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330S черный - фото 6
Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330S черный - фото 7
Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330S черный - фото 8
Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330S черный - фото 9
Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330S черный - фото 10
Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330S черный - фото 11
Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330S черный - фото 12
Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330S черный - фото 13
Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330S черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330S черный - фото 1
  • Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330S черный - фото 2
  • Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330S черный - фото 3
  • Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330S черный - фото 4
  • Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330S черный - фото 5
  • Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330S черный - фото 6
  • Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330S черный - фото 7
  • Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330S черный - фото 8
  • Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330S черный - фото 9
  • Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330S черный - фото 10
  • Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330S черный - фото 11
  • Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330S черный - фото 12
  • Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330S черный - фото 13
  • Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330S черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 512601
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.5
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1200
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х15х3
Вес, г.
800

Описание товара Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330S черный

Клавиатура A4TECH - это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для работы как на ПК, так и на ноутбуке. Это мембранная клавиатура обеспечивает тихий ход клавиш и долговечность использования. Благодаря проводному подключению через USB Type-A вы получите стабильное соединение и непрерывную работу в любых условиях. Данная клавиатура выполнена в полноразмерном формате с раскладкой JIS, что делает ее удобной для работы, особенно для пользователей, привыкших к японской раскладке. С 104 клавишами вы получите полный набор возможностей для ввода, включая дополнительные функции благодаря клавише Fn, которая расширяет функциональность устройства. Чёрный цвет корпуса придаёт клавиатуре стильный и универсальный вид, который подойдет для любого рабочего стола. С длиной кабеля в 1.5 метра, вы сможете удобно разместить клавиатуру на вашем рабочем месте. Бренд A4Tech известен качеством своих устройств, что делает эту модель надежным выбором для ежедневного использования.

Отзывы о товаре Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330S черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.5
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1200
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4TECH - это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для работы как на ПК, так и на ноутбуке. Это мембранная клавиатура обеспечивает тихий ход клавиш и долговечность использования. Благодаря проводному подключению через USB Type-A вы получите стабильное соединение и непрерывную работу в любых условиях. Данная клавиатура выполнена в полноразмерном формате с раскладкой JIS, что делает ее удобной для работы, особенно для пользователей, привыкших к японской раскладке. С 104 клавишами вы получите полный набор возможностей для ввода, включая дополнительные функции благодаря клавише Fn, которая расширяет функциональность устройства. Чёрный цвет корпуса придаёт клавиатуре стильный и универсальный вид, который подойдет для любого рабочего стола. С длиной кабеля в 1.5 метра, вы сможете удобно разместить клавиатуру на вашем рабочем месте. Бренд A4Tech известен качеством своих устройств, что делает эту модель надежным выбором для ежедневного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330S черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...