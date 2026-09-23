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Клавиатура + мышь Acer OKR120 (ZL.KBDEE.007) купить с доставкой в Москве
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Клавиатура + мышь Acer OKR120 (ZL.KBDEE.007)

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Клавиатура + мышь Acer OKR120 (ZL.KBDEE.007) - фото 1
Клавиатура + мышь Acer OKR120 (ZL.KBDEE.007) - фото 2
Клавиатура + мышь Acer OKR120 (ZL.KBDEE.007) - фото 3
Клавиатура + мышь Acer OKR120 (ZL.KBDEE.007) - фото 4
Клавиатура + мышь Acer OKR120 (ZL.KBDEE.007) - фото 5
Клавиатура + мышь Acer OKR120 (ZL.KBDEE.007) - фото 6
Клавиатура + мышь Acer OKR120 (ZL.KBDEE.007) - фото 7
Клавиатура + мышь Acer OKR120 (ZL.KBDEE.007) - фото 8
Клавиатура + мышь Acer OKR120 (ZL.KBDEE.007) - фото 9
Клавиатура + мышь Acer OKR120 (ZL.KBDEE.007) - фото 10
Клавиатура + мышь Acer OKR120 (ZL.KBDEE.007) - фото 11
Клавиатура + мышь Acer OKR120 (ZL.KBDEE.007) - фото 12
Клавиатура + мышь Acer OKR120 (ZL.KBDEE.007) - фото 13
Клавиатура + мышь Acer OKR120 (ZL.KBDEE.007) - фото 14
Клавиатура + мышь Acer OKR120 (ZL.KBDEE.007) - фото 15
Клавиатура + мышь Acer OKR120 (ZL.KBDEE.007) - фото 16
Клавиатура + мышь Acer OKR120 (ZL.KBDEE.007) - фото 17
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Клавиатура + мышь Acer OKR120 (ZL.KBDEE.007) - фото 19
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Клавиатура + мышь Acer OKR120 (ZL.KBDEE.007) - фото 21
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Клавиатура + мышь Acer OKR120 (ZL.KBDEE.007) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
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  • Клавиатура + мышь Acer OKR120 (ZL.KBDEE.007) - фото 17
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  • Клавиатура + мышь Acer OKR120 (ZL.KBDEE.007) - фото 22
  • Клавиатура + мышь Acer OKR120 (ZL.KBDEE.007) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб. 
Начислим 19 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541186
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Клавиатура + мышь Acer OKR120 (ZL.KBDEE.007)
1 170 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, USB-ресивер
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Нет
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
1хАА
Источник питания мыши
1хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1600
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х4
Вес, г.
780

Описание товара Клавиатура + мышь Acer OKR120 (ZL.KBDEE.007)

Клавиатура Acer – это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для использования с персональными компьютерами. Мембранный тип клавиатуры обеспечивает мягкое и тихое нажатие клавиш, что делает её отличным выбором для комфортной работы и набора текста. Благодаря беспроводному подключению по радиоканалу, вы можете забыть о неудобствах, связанных с проводами, и наслаждаться свободой передвижения на расстоянии до 10 метров от вашего ПК. Эта клавиатура оснащена раскладкой JIS, что делает её совместимой с требованиями японских пользователей. Устройство выполнено в элегантном черном цвете, который прекрасно дополнит любой рабочий стол. Функциональная клавиша (Fn) позволит легко управлять мультимедийными и системными функциями, расширяя возможности использования устройства. Клавиатура не комплектуется мышью, но совместима с любой беспроводной мышью, работающей на одной батарейке типа АА, что делает её энергосберегающей и экономичной в эксплуатации. Бренд Acer гарантирует надежность и качество изделия, что делает эту клавиатуру отличным выбором для вашего рабочего пространства.

Отзывы о товаре Клавиатура + мышь Acer OKR120 (ZL.KBDEE.007)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, USB-ресивер
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Нет
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
1хАА
Источник питания мыши
1хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1600
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Acer – это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для использования с персональными компьютерами. Мембранный тип клавиатуры обеспечивает мягкое и тихое нажатие клавиш, что делает её отличным выбором для комфортной работы и набора текста. Благодаря беспроводному подключению по радиоканалу, вы можете забыть о неудобствах, связанных с проводами, и наслаждаться свободой передвижения на расстоянии до 10 метров от вашего ПК. Эта клавиатура оснащена раскладкой JIS, что делает её совместимой с требованиями японских пользователей. Устройство выполнено в элегантном черном цвете, который прекрасно дополнит любой рабочий стол. Функциональная клавиша (Fn) позволит легко управлять мультимедийными и системными функциями, расширяя возможности использования устройства. Клавиатура не комплектуется мышью, но совместима с любой беспроводной мышью, работающей на одной батарейке типа АА, что делает её энергосберегающей и экономичной в эксплуатации. Бренд Acer гарантирует надежность и качество изделия, что делает эту клавиатуру отличным выбором для вашего рабочего пространства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура + мышь Acer OKR120 (ZL.KBDEE.007) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1170 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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