Клавиатура + мышь Acer OKR120 (ZL.KBDEE.007)
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Характеристики
Описание товара Клавиатура + мышь Acer OKR120 (ZL.KBDEE.007)
Клавиатура Acer – это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для использования с персональными компьютерами. Мембранный тип клавиатуры обеспечивает мягкое и тихое нажатие клавиш, что делает её отличным выбором для комфортной работы и набора текста. Благодаря беспроводному подключению по радиоканалу, вы можете забыть о неудобствах, связанных с проводами, и наслаждаться свободой передвижения на расстоянии до 10 метров от вашего ПК. Эта клавиатура оснащена раскладкой JIS, что делает её совместимой с требованиями японских пользователей. Устройство выполнено в элегантном черном цвете, который прекрасно дополнит любой рабочий стол. Функциональная клавиша (Fn) позволит легко управлять мультимедийными и системными функциями, расширяя возможности использования устройства. Клавиатура не комплектуется мышью, но совместима с любой беспроводной мышью, работающей на одной батарейке типа АА, что делает её энергосберегающей и экономичной в эксплуатации. Бренд Acer гарантирует надежность и качество изделия, что делает эту клавиатуру отличным выбором для вашего рабочего пространства.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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