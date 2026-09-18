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Клавиатура Oklick 520M2U черный купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Oklick 520M2U черный

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Клавиатура Oklick 520M2U черный - фото 1
Клавиатура Oklick 520M2U черный - фото 2
Клавиатура Oklick 520M2U черный - фото 3
Клавиатура Oklick 520M2U черный - фото 4
Клавиатура Oklick 520M2U черный - фото 5
Клавиатура Oklick 520M2U черный - фото 6
Клавиатура Oklick 520M2U черный - фото 7
Клавиатура Oklick 520M2U черный - фото 8
Клавиатура Oklick 520M2U черный - фото 9
Клавиатура Oklick 520M2U черный - фото 10
Клавиатура Oklick 520M2U черный - фото 11
Клавиатура Oklick 520M2U черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Oklick 520M2U черный - фото 1
  • Клавиатура Oklick 520M2U черный - фото 2
  • Клавиатура Oklick 520M2U черный - фото 3
  • Клавиатура Oklick 520M2U черный - фото 4
  • Клавиатура Oklick 520M2U черный - фото 5
  • Клавиатура Oklick 520M2U черный - фото 6
  • Клавиатура Oklick 520M2U черный - фото 7
  • Клавиатура Oklick 520M2U черный - фото 8
  • Клавиатура Oklick 520M2U черный - фото 9
  • Клавиатура Oklick 520M2U черный - фото 10
  • Клавиатура Oklick 520M2U черный - фото 11
  • Клавиатура Oklick 520M2U черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255857
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Встроенный USB-хаб
да
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Тип подключения
проводное
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, г.
620

Описание товара Клавиатура Oklick 520M2U черный

Офисная клавиатура Oklick 520M2U выполнена в Slim-дизайне, выглядит строго и аккуратно. Модель имеет полноразмерный формат и оборудована 104 клавишами с солидным ресурсом нажатий – до 10 млн. Для удобства буквы кириллицы выделены оранжевым цветом.

Отзывы о товаре Клавиатура Oklick 520M2U черный




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Встроенный USB-хаб
да
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Тип подключения
проводное
Описание
Офисная клавиатура Oklick 520M2U выполнена в Slim-дизайне, выглядит строго и аккуратно. Модель имеет полноразмерный формат и оборудована 104 клавишами с солидным ресурсом нажатий – до 10 млн. Для удобства буквы кириллицы выделены оранжевым цветом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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