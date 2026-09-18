Клавиатура Oklick 520M2U черный
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Тип подключения
проводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 255857
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Встроенный USB-хаб
да
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Тип подключения
проводное
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, г.
620
Описание товара Клавиатура Oklick 520M2U черный
Офисная клавиатура Oklick 520M2U выполнена в Slim-дизайне, выглядит строго и аккуратно. Модель имеет полноразмерный формат и оборудована 104 клавишами с солидным ресурсом нажатий – до 10 млн. Для удобства буквы кириллицы выделены оранжевым цветом.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Встроенный USB-хаб
да
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Тип подключения
проводное
Офисная клавиатура Oklick 520M2U выполнена в Slim-дизайне, выглядит строго и аккуратно. Модель имеет полноразмерный формат и оборудована 104 клавишами с солидным ресурсом нажатий – до 10 млн. Для удобства буквы кириллицы выделены оранжевым цветом.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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