Набор клавиатура+мышь Gembird KBS-8002
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Набор клавиатура+мышь Gembird KBS-8002
Клавиатура+мышь беспроводная Gembird KBS-8002 станут надежным дополнением настольного компьютера или ноутбука, позволяя удобно решать различные задачи. Полноразмерная клавиатура оснащена 104 клавишами с цифровым блоком на основе мембранного механизма, которые отличаются четким откликом и низким уровнем шума. Оптическая светодиодная мышь обладает разрешением 1000 dpi, 3 стандартными кнопками и эргономичной симметричной формой. Подключение устройств Gembird KBS-8002 осуществляется беспроводным способом по радиоканальной технологии посредством USB-ресивера. В качестве источников автономной работы клавиатуры и мыши применяются батарейки стандарта АА/ААА.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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