Клавиатура + мышь Gembird KBS-8000
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Характеристики
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ноутбука
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб.
В наличии
Код товара: 736958
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Характеристики
Бренд
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ноутбука
Комплектация
клавиатура, мышь, USB ресивер, батарейки, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
1хАА
Источник питания мыши
1хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1600
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х17х4
Вес, г.
700
Описание товара Клавиатура + мышь Gembird KBS-8000
Клавиатура+мышь Gembird KBS-8000 обеспечивают высокое удобство работы на компьютере с различными приложениями. В наборе поставляются полноразмерная клавиатура с 104 клавишами на основе мембранного механизма и оптическая светодиодная мышь с разрешением до 1600 dpi. Универсальная симметричная форма мыши гарантирует комфортный хват любой формы. Подключение устройств выполняется посредством беспроводной радиоканальной технологии. А автономная работа комплекта Gembird KBS-8000 осуществляется на основе батареек типоразмера AA.
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Теги товара: мембранные, тонкие
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Бренд
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ноутбука
Комплектация
клавиатура, мышь, USB ресивер, батарейки, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
1хАА
Развернуть
Источник питания мыши
1хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1600
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Клавиатура+мышь Gembird KBS-8000 обеспечивают высокое удобство работы на компьютере с различными приложениями. В наборе поставляются полноразмерная клавиатура с 104 клавишами на основе мембранного механизма и оптическая светодиодная мышь с разрешением до 1600 dpi. Универсальная симметричная форма мыши гарантирует комфортный хват любой формы. Подключение устройств выполняется посредством беспроводной радиоканальной технологии. А автономная работа комплекта Gembird KBS-8000 осуществляется на основе батареек типоразмера AA.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, тонкие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, тонкие
Купить Клавиатура + мышь Gembird KBS-8000 - по цене 850 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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