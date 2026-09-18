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Клавиатура Oklick 550ML черный купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Oklick 550ML черный

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Клавиатура Oklick 550ML черный - фото 6
Клавиатура Oklick 550ML черный - фото 7
Клавиатура Oklick 550ML черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Oklick 550ML черный - фото 1
  • Клавиатура Oklick 550ML черный - фото 2
  • Клавиатура Oklick 550ML черный - фото 3
  • Клавиатура Oklick 550ML черный - фото 4
  • Клавиатура Oklick 550ML черный - фото 5
  • Клавиатура Oklick 550ML черный - фото 6
  • Клавиатура Oklick 550ML черный - фото 7
  • Клавиатура Oklick 550ML черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255797
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Нет
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, г.
620

Описание товара Клавиатура Oklick 550ML черный

Клавиатура Oklick — это идеальный выбор для пользователей, ищущих надежную и функциональную клавиатуру для повседневного использования с ПК. Она оснащена клавишами с подсветкой, что обеспечивает комфортную работу в условиях низкой освещенности. Раскладка клавиатуры в формате ANSI и наличие 104 клавиш делают её удобной для всех стандартных задач. Клавиатура имеет мембранный тип, что обеспечивает тихий и мягкий ход клавиш, идеальный для как для работы, так и для игр. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует стабильную и надежную связь с вашим компьютером, а длина кабеля в 1.5 метра обеспечивает достаточную свободу для размещения на рабочем столе. Эта полноразмерная клавиатура также оснащена функциональной клавишей (Fn), позволяя пользователю быстро и эффективно выполнять различные команды и управления мультимедиа. Её стильный черный цвет придаёт профессиональный и современный вид, что подходит для любого интерьера. Вес клавиатуры составляет всего 410 граммов, что делает её достаточно легкой для перемещения, но в то же время устойчивая на рабочем месте. Бренд Oklick известен своим качеством и долговечностью, предлагая отличное сочетание функциональности и стиля.

Отзывы о товаре Клавиатура Oklick 550ML черный




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Развернуть
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Нет
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Oklick — это идеальный выбор для пользователей, ищущих надежную и функциональную клавиатуру для повседневного использования с ПК. Она оснащена клавишами с подсветкой, что обеспечивает комфортную работу в условиях низкой освещенности. Раскладка клавиатуры в формате ANSI и наличие 104 клавиш делают её удобной для всех стандартных задач. Клавиатура имеет мембранный тип, что обеспечивает тихий и мягкий ход клавиш, идеальный для как для работы, так и для игр. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует стабильную и надежную связь с вашим компьютером, а длина кабеля в 1.5 метра обеспечивает достаточную свободу для размещения на рабочем столе. Эта полноразмерная клавиатура также оснащена функциональной клавишей (Fn), позволяя пользователю быстро и эффективно выполнять различные команды и управления мультимедиа. Её стильный черный цвет придаёт профессиональный и современный вид, что подходит для любого интерьера. Вес клавиатуры составляет всего 410 граммов, что делает её достаточно легкой для перемещения, но в то же время устойчивая на рабочем месте. Бренд Oklick известен своим качеством и долговечностью, предлагая отличное сочетание функциональности и стиля.
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Отзывы


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