Клавиатура Oklick 550ML черный
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Oklick 550ML черный
Клавиатура Oklick — это идеальный выбор для пользователей, ищущих надежную и функциональную клавиатуру для повседневного использования с ПК. Она оснащена клавишами с подсветкой, что обеспечивает комфортную работу в условиях низкой освещенности. Раскладка клавиатуры в формате ANSI и наличие 104 клавиш делают её удобной для всех стандартных задач. Клавиатура имеет мембранный тип, что обеспечивает тихий и мягкий ход клавиш, идеальный для как для работы, так и для игр. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует стабильную и надежную связь с вашим компьютером, а длина кабеля в 1.5 метра обеспечивает достаточную свободу для размещения на рабочем столе. Эта полноразмерная клавиатура также оснащена функциональной клавишей (Fn), позволяя пользователю быстро и эффективно выполнять различные команды и управления мультимедиа. Её стильный черный цвет придаёт профессиональный и современный вид, что подходит для любого интерьера. Вес клавиатуры составляет всего 410 граммов, что делает её достаточно легкой для перемещения, но в то же время устойчивая на рабочем месте. Бренд Oklick известен своим качеством и долговечностью, предлагая отличное сочетание функциональности и стиля.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, механические, ножничные, белые
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