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Клавиатура Oklick 780G SLAYER черный купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Oklick 780G SLAYER черный

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Клавиатура Oklick 780G SLAYER черный - фото 1
Клавиатура Oklick 780G SLAYER черный - фото 2
Клавиатура Oklick 780G SLAYER черный - фото 3
Клавиатура Oklick 780G SLAYER черный - фото 4
Клавиатура Oklick 780G SLAYER черный - фото 5
Клавиатура Oklick 780G SLAYER черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Oklick 780G SLAYER черный - фото 1
  • Клавиатура Oklick 780G SLAYER черный - фото 2
  • Клавиатура Oklick 780G SLAYER черный - фото 3
  • Клавиатура Oklick 780G SLAYER черный - фото 4
  • Клавиатура Oklick 780G SLAYER черный - фото 5
  • Клавиатура Oklick 780G SLAYER черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255467
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
игровая клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Мультимедийные клавиши
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, г.
850

Описание товара Клавиатура Oklick 780G SLAYER черный

Клавиатура Oklick 780G представлена в классическом рабочем дизайне. Мембранная модель оснащена 104 основными клавишами, необходимыми для полноценной работы, включая ряд Fn-функций. Полноразмерное устройство оснащено матовым пластиковым корпусом и дополнено отдельным цифровым блоком. Особенностью Oklick 780G является наличие многоцветной подсветки клавиш, активирующейся при помощи одной дополнительной кнопки.

Отзывы о товаре Клавиатура Oklick 780G SLAYER черный




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
игровая клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Мультимедийные клавиши
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Oklick 780G представлена в классическом рабочем дизайне. Мембранная модель оснащена 104 основными клавишами, необходимыми для полноценной работы, включая ряд Fn-функций. Полноразмерное устройство оснащено матовым пластиковым корпусом и дополнено отдельным цифровым блоком. Особенностью Oklick 780G является наличие многоцветной подсветки клавиш, активирующейся при помощи одной дополнительной кнопки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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