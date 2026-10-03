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Набор клавиатура+мышь Defender Columbia C-775RU купить с доставкой в Москве
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Набор клавиатура+мышь Defender Columbia C-775RU

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Набор клавиатура+мышь Defender Columbia C-775RU - фото 1
Набор клавиатура+мышь Defender Columbia C-775RU - фото 2
Набор клавиатура+мышь Defender Columbia C-775RU - фото 3
Набор клавиатура+мышь Defender Columbia C-775RU - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип клавиатуры
мембранная
  • Набор клавиатура+мышь Defender Columbia C-775RU - фото 1
  • Набор клавиатура+мышь Defender Columbia C-775RU - фото 2
  • Набор клавиатура+мышь Defender Columbia C-775RU - фото 3
  • Набор клавиатура+мышь Defender Columbia C-775RU - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб. 
Начислим 18 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 301539
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор клавиатура+мышь Defender Columbia C-775RU
830 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, гарантийный талон, упаковка
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Размеры в упаковке, см
50х13х4
Вес, г.
940

Описание товара Набор клавиатура+мышь Defender Columbia C-775RU

Клавиатура+мышь Defender Columbia C-775 - комплект из двух практичных манипуляторов с беспроводным типом подключения, оптимальных для офисного использования. Клавиатура из этого комплекта снабжена цифровым блоком и оформлена в черном цвете, а белые символы на ее клавишах хорошо различимы при любом освещении. На ее поверхности находится в общей сложности 108 низкопрофильных клавиш, среди которых присутствуют 4 клавиши для управления мультимедийными функциями.

Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь Defender Columbia C-775RU




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, гарантийный талон, упаковка
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Описание
Клавиатура+мышь Defender Columbia C-775 - комплект из двух практичных манипуляторов с беспроводным типом подключения, оптимальных для офисного использования. Клавиатура из этого комплекта снабжена цифровым блоком и оформлена в черном цвете, а белые символы на ее клавишах хорошо различимы при любом освещении. На ее поверхности находится в общей сложности 108 низкопрофильных клавиш, среди которых присутствуют 4 клавиши для управления мультимедийными функциями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор клавиатура+мышь Defender Columbia C-775RU - по цене 830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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