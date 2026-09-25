Клавиатура + мышь Gembird KBS-9100
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Характеристики
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
87
Формат клавиатуры
75%
Тип подключения
беспроводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб.
В наличии
Код товара: 727423
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860 руб.
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Характеристики
Бренд
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатур, мышь, USB-приёмник-2 шт., элементы питания, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
87
Формат клавиатуры
75%
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
2хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1600
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х13х4
Вес, г.
450
Описание товара Клавиатура + мышь Gembird KBS-9100
Клавиатура+мышь беспроводная Gembird KBS-9100 выполнены в классической расцветке и позволяют с удобством работать в разных приложениях. Полноразмерная клавиатура оснащена 84 клавишами закругленной формы на основе мембранного механизма, что гарантирует четкий плавный отклик и низкий уровень шума. Мышь симметричной формы комфортно лежит в любой руке. Она обладает сенсором с возможностью регулировки разрешения до 1600 dpi и 4 кнопками. Устройства подключаются по беспроводной технологии при использовании ресивера USB. Автономная работа Gembird KBS-9100 предусматривает питание от 2-х батареек стандарта AAA.
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Теги товара: мембранные, тонкие
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Бренд
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатур, мышь, USB-приёмник-2 шт., элементы питания, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
87
Формат клавиатуры
75%
Клавиша функции (Fn)
Да
Развернуть
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
2хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1600
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Клавиатура+мышь беспроводная Gembird KBS-9100 выполнены в классической расцветке и позволяют с удобством работать в разных приложениях. Полноразмерная клавиатура оснащена 84 клавишами закругленной формы на основе мембранного механизма, что гарантирует четкий плавный отклик и низкий уровень шума. Мышь симметричной формы комфортно лежит в любой руке. Она обладает сенсором с возможностью регулировки разрешения до 1600 dpi и 4 кнопками. Устройства подключаются по беспроводной технологии при использовании ресивера USB. Автономная работа Gembird KBS-9100 предусматривает питание от 2-х батареек стандарта AAA.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, тонкие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, тонкие
Купить Клавиатура + мышь Gembird KBS-9100 - по цене 860 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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