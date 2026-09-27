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Клавиатура Oklick 757G HW2 черный USB for gamer (1790295) купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Oklick 757G HW2 черный USB for gamer (1790295)

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Клавиатура Oklick 757G HW2 черный USB for gamer (1790295) - фото 1
Клавиатура Oklick 757G HW2 черный USB for gamer (1790295) - фото 2
Клавиатура Oklick 757G HW2 черный USB for gamer (1790295) - фото 3
Клавиатура Oklick 757G HW2 черный USB for gamer (1790295) - фото 4
Клавиатура Oklick 757G HW2 черный USB for gamer (1790295) - фото 5
Клавиатура Oklick 757G HW2 черный USB for gamer (1790295) - фото 6
Клавиатура Oklick 757G HW2 черный USB for gamer (1790295) - фото 7
Клавиатура Oklick 757G HW2 черный USB for gamer (1790295) - фото 8
Клавиатура Oklick 757G HW2 черный USB for gamer (1790295) - фото 9
Клавиатура Oklick 757G HW2 черный USB for gamer (1790295) - фото 10
Клавиатура Oklick 757G HW2 черный USB for gamer (1790295) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Oklick 757G HW2 черный USB for gamer (1790295) - фото 1
  • Клавиатура Oklick 757G HW2 черный USB for gamer (1790295) - фото 2
  • Клавиатура Oklick 757G HW2 черный USB for gamer (1790295) - фото 3
  • Клавиатура Oklick 757G HW2 черный USB for gamer (1790295) - фото 4
  • Клавиатура Oklick 757G HW2 черный USB for gamer (1790295) - фото 5
  • Клавиатура Oklick 757G HW2 черный USB for gamer (1790295) - фото 6
  • Клавиатура Oklick 757G HW2 черный USB for gamer (1790295) - фото 7
  • Клавиатура Oklick 757G HW2 черный USB for gamer (1790295) - фото 8
  • Клавиатура Oklick 757G HW2 черный USB for gamer (1790295) - фото 9
  • Клавиатура Oklick 757G HW2 черный USB for gamer (1790295) - фото 10
  • Клавиатура Oklick 757G HW2 черный USB for gamer (1790295) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612859
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х4
Вес, г.
955

Описание товара Клавиатура Oklick 757G HW2 черный USB for gamer (1790295)

Клавиатура Oklick — это идеальный выбор для тех, кто ценит надежность и стиль в повседневной работе и развлечениях. Эта полноразмерная клавиатура с общим количеством 104 клавиш предугадывает ожидания как геймеров, так и офисных пользователей. Яркая подсветка клавиш придаст вашему рабочему месту современный вид и обеспечит комфортное использование клавиатуры в темноте. Клавиатура Oklick оснащена передовым мембранным механизмом, который обеспечивает мягкий и тихий ход клавиш. Раскладка JIS и черный цвет устройства дополняются прочным корпусом и эргономичным дизайном, что делает работу за компьютером еще удобнее. Проводное подключение гарантирует стабильную и быструю передачу данных без задержек, а длина кабеля в 1.8 метра позволяет удобно разместить клавиатуру на вашем столе. С весом всего 650 граммов, эта клавиатура легко транспортабельна и может использоваться как с ноутбуками, так и с настольными ПК. Бренд Oklick зарекомендовал себя как надежный производитель аксессуаров для компьютеров, что подтверждает высокое качество и долговечность предлагаемой продукции. Независимо от того, играете ли вы в любимые игры или работаете над важными проектами, клавиатура Oklick станет надежным помощником в любых задачах.

Отзывы о товаре Клавиатура Oklick 757G HW2 черный USB for gamer (1790295)




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Oklick — это идеальный выбор для тех, кто ценит надежность и стиль в повседневной работе и развлечениях. Эта полноразмерная клавиатура с общим количеством 104 клавиш предугадывает ожидания как геймеров, так и офисных пользователей. Яркая подсветка клавиш придаст вашему рабочему месту современный вид и обеспечит комфортное использование клавиатуры в темноте. Клавиатура Oklick оснащена передовым мембранным механизмом, который обеспечивает мягкий и тихий ход клавиш. Раскладка JIS и черный цвет устройства дополняются прочным корпусом и эргономичным дизайном, что делает работу за компьютером еще удобнее. Проводное подключение гарантирует стабильную и быструю передачу данных без задержек, а длина кабеля в 1.8 метра позволяет удобно разместить клавиатуру на вашем столе. С весом всего 650 граммов, эта клавиатура легко транспортабельна и может использоваться как с ноутбуками, так и с настольными ПК. Бренд Oklick зарекомендовал себя как надежный производитель аксессуаров для компьютеров, что подтверждает высокое качество и долговечность предлагаемой продукции. Независимо от того, играете ли вы в любимые игры или работаете над важными проектами, клавиатура Oklick станет надежным помощником в любых задачах.
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Отзывы


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