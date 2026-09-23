Клавиатура + мышь Acer OMW141 клав:черный мышь:черный USB (ZL.MCEEE.01M)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Клавиатура + мышь Acer OMW141 клав:черный мышь:черный USB (ZL.MCEEE.01M)
Клавиатура Acer представляет собой надежное устройство для пользователей, которым требуется качественное и долговечное решение для работы на компьютере или ноутбуке. Благодаря своей полноразмерной раскладке JIS и 104 клавишам эта мембранная клавиатура обеспечивает удобное и интуитивно понятное взаимодействие с вашим устройством. Черный цвет придает клавиатуре элегантный и сдержанный вид, который идеально вписывается в любой рабочий или домашний интерьер. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует стабильность соединения и отсутствие необходимости в замене батареек, что является безусловным плюсом для тех, кто ценит простоту и надежность. С длиной кабеля 1.5 метра вы получаете достаточную свободу размещения клавиатуры на рабочем столе, что позволяет организовать пространство максимально удобно для продуктивной работы. Клавиатура Acer подходит как для использования с ПК, так и с ноутбуками, обеспечивая универсальность и гибкость в вашем выборе. Эта модель не только эстетична, но и функциональна, что делает ее отличным выбором для повседневных задач и профессиональной работы.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитКлавиатура + мышь Oklick S255W Black USB (1909361)
-
В наличииЦена 780 руб.195 руб. в СплитНабор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU WHITE (45994)
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитКлавиатура Dialog Gan-Kata KGK-17U WHITE
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитКлавиатура Dialog Gan-Kata KGK-17U BLACK
-
В наличииЦена 800 руб.200 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь Oklick 620M черный
-
В наличииЦена 820 руб.205 руб. в СплитКлавиатура + мышь Defender Lima C-993 RU (45993) черный
-
В наличииЦена 830 руб.208 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь Defender Columbia C-775RU
-
В наличииЦена 840 руб.210 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB
-
В наличииЦена 850 руб.213 руб. в СплитКлавиатура A4Tech KK-3 черный USB
-
В наличииЦена 850 руб.213 руб. в СплитКлавиатура + мышь Gembird KBS-9100
-
В наличииЦена 850 руб.213 руб. в СплитКлавиатура + мышь Gembird KBS-8000
-
В наличииЦена 880 руб.220 руб. в СплитКлавиатура Gembird KB-G710M-S
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Отзывы о товаре Клавиатура + мышь Acer OMW141 клав:черный мышь:черный USB (ZL.MCEEE.01M)