Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4030U Black USB
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4030U Black USB
Клавиатура Dialog – это стильное и функциональное устройство, предназначенное для использования с персональными компьютерами. Она оснащена 104 клавишами и выполнена в классическом черном цвете, что делает её универсальной для любого рабочего стола. Благодаря мембранной технологии, клавиши обеспечивают мягкий и тихий ход, что особенно ценится в офисной среде и при длительной работе за компьютером. Клавиатура подключается к вашему ПК беспроводным способом через радиоканал, что позволяет избавиться от лишних проводов и обеспечить удобное расположение на рабочем месте. Компактная и легкая конструкция весом всего 385 граммов делает её удобной для переноса и использования в различных условиях. Клавиатура выполнена с раскладкой ANSI, что привычно для большинства пользователей. Для питания клавиатура и мышь используют по две батарейки типа AAA, что делает замену источников питания простой и доступной. Мышь, идущая в комплекте, оснащена оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi, обеспечивая точное и быстрое реагирование на движения. Беспроводная связь обеспечивает комфортное управление на расстоянии и повышает мобильность пользователя. Погрузитесь в мир удобства и технологий с клавиатурой бренда Dialog, идеальной для всех, кто ценит качество и простоту использования.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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