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Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4030U Black USB купить с доставкой в Москве
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Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4030U Black USB

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Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4030U Black USB - фото 1
Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4030U Black USB - фото 2
Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4030U Black USB - фото 3
Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4030U Black USB - фото 4
Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4030U Black USB - фото 5
Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4030U Black USB - фото 6
Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4030U Black USB - фото 7
Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4030U Black USB - фото 8
Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4030U Black USB - фото 9
Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4030U Black USB - фото 10
Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4030U Black USB - фото 11
Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4030U Black USB - фото 12
Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4030U Black USB - фото 13
Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4030U Black USB - фото 14
Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4030U Black USB - фото 15
Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4030U Black USB - фото 16
Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4030U Black USB - фото 17
Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4030U Black USB - фото 18
Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4030U Black USB - фото 19
Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4030U Black USB - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Тип подключения
беспроводное
  • Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4030U Black USB - фото 1
  • Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4030U Black USB - фото 2
  • Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4030U Black USB - фото 3
  • Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4030U Black USB - фото 4
  • Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4030U Black USB - фото 5
  • Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4030U Black USB - фото 6
  • Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4030U Black USB - фото 7
  • Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4030U Black USB - фото 8
  • Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4030U Black USB - фото 9
  • Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4030U Black USB - фото 10
  • Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4030U Black USB - фото 11
  • Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4030U Black USB - фото 12
  • Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4030U Black USB - фото 13
  • Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4030U Black USB - фото 14
  • Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4030U Black USB - фото 15
  • Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4030U Black USB - фото 16
  • Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4030U Black USB - фото 17
  • Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4030U Black USB - фото 18
  • Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4030U Black USB - фото 19
  • Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4030U Black USB - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 301545
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Характеристики

Бренд
Dialog
Тип товара
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура и мышь
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
2хААА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1600
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х5
Вес, г.
590

Описание товара Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4030U Black USB

Клавиатура Dialog – это стильное и функциональное устройство, предназначенное для использования с персональными компьютерами. Она оснащена 104 клавишами и выполнена в классическом черном цвете, что делает её универсальной для любого рабочего стола. Благодаря мембранной технологии, клавиши обеспечивают мягкий и тихий ход, что особенно ценится в офисной среде и при длительной работе за компьютером. Клавиатура подключается к вашему ПК беспроводным способом через радиоканал, что позволяет избавиться от лишних проводов и обеспечить удобное расположение на рабочем месте. Компактная и легкая конструкция весом всего 385 граммов делает её удобной для переноса и использования в различных условиях. Клавиатура выполнена с раскладкой ANSI, что привычно для большинства пользователей. Для питания клавиатура и мышь используют по две батарейки типа AAA, что делает замену источников питания простой и доступной. Мышь, идущая в комплекте, оснащена оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi, обеспечивая точное и быстрое реагирование на движения. Беспроводная связь обеспечивает комфортное управление на расстоянии и повышает мобильность пользователя. Погрузитесь в мир удобства и технологий с клавиатурой бренда Dialog, идеальной для всех, кто ценит качество и простоту использования.

Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4030U Black USB




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Характеристики
Бренд
Dialog
Тип товара
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура и мышь
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
2хААА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1600
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Dialog – это стильное и функциональное устройство, предназначенное для использования с персональными компьютерами. Она оснащена 104 клавишами и выполнена в классическом черном цвете, что делает её универсальной для любого рабочего стола. Благодаря мембранной технологии, клавиши обеспечивают мягкий и тихий ход, что особенно ценится в офисной среде и при длительной работе за компьютером. Клавиатура подключается к вашему ПК беспроводным способом через радиоканал, что позволяет избавиться от лишних проводов и обеспечить удобное расположение на рабочем месте. Компактная и легкая конструкция весом всего 385 граммов делает её удобной для переноса и использования в различных условиях. Клавиатура выполнена с раскладкой ANSI, что привычно для большинства пользователей. Для питания клавиатура и мышь используют по две батарейки типа AAA, что делает замену источников питания простой и доступной. Мышь, идущая в комплекте, оснащена оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi, обеспечивая точное и быстрое реагирование на движения. Беспроводная связь обеспечивает комфортное управление на расстоянии и повышает мобильность пользователя. Погрузитесь в мир удобства и технологий с клавиатурой бренда Dialog, идеальной для всех, кто ценит качество и простоту использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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