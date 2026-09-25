Top.Mail.Ru
Клавиатура + мышь Oklick S255W Black USB (1909361) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Клавиатура + мышь Oklick S255W Black USB (1909361)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Клавиатура + мышь Oklick S255W Black USB (1909361) - фото 1
Клавиатура + мышь Oklick S255W Black USB (1909361) - фото 2
Клавиатура + мышь Oklick S255W Black USB (1909361) - фото 3
Клавиатура + мышь Oklick S255W Black USB (1909361) - фото 4
Клавиатура + мышь Oklick S255W Black USB (1909361) - фото 5
Клавиатура + мышь Oklick S255W Black USB (1909361) - фото 6
Клавиатура + мышь Oklick S255W Black USB (1909361) - фото 7
Клавиатура + мышь Oklick S255W Black USB (1909361) - фото 8
Клавиатура + мышь Oklick S255W Black USB (1909361) - фото 9
Клавиатура + мышь Oklick S255W Black USB (1909361) - фото 10
Клавиатура + мышь Oklick S255W Black USB (1909361) - фото 11
Клавиатура + мышь Oklick S255W Black USB (1909361) - фото 12
Клавиатура + мышь Oklick S255W Black USB (1909361) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
  • Клавиатура + мышь Oklick S255W Black USB (1909361) - фото 1
  • Клавиатура + мышь Oklick S255W Black USB (1909361) - фото 2
  • Клавиатура + мышь Oklick S255W Black USB (1909361) - фото 3
  • Клавиатура + мышь Oklick S255W Black USB (1909361) - фото 4
  • Клавиатура + мышь Oklick S255W Black USB (1909361) - фото 5
  • Клавиатура + мышь Oklick S255W Black USB (1909361) - фото 6
  • Клавиатура + мышь Oklick S255W Black USB (1909361) - фото 7
  • Клавиатура + мышь Oklick S255W Black USB (1909361) - фото 8
  • Клавиатура + мышь Oklick S255W Black USB (1909361) - фото 9
  • Клавиатура + мышь Oklick S255W Black USB (1909361) - фото 10
  • Клавиатура + мышь Oklick S255W Black USB (1909361) - фото 11
  • Клавиатура + мышь Oklick S255W Black USB (1909361) - фото 12
  • Клавиатура + мышь Oklick S255W Black USB (1909361) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 
Начислим 17 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727427
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Клавиатура + мышь Oklick S255W Black USB (1909361)
760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, мышь, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Источник питания клавиатуры
1хААА
Источник питания мыши
2хААА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1200
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х11х4
Вес, г.
680

Описание товара Клавиатура + мышь Oklick S255W Black USB (1909361)

Беспроводная компьютерная клавиатура и мышь S255W – идеальный вариант для пользователей, которые ценят комфорт и простоту в работе за компьютером. Оптическая мышь S255W подходит как для правой, так и для левой руки, что делает ее универсальным решением для любого пользователя. С тремя кнопками мыши, включая колесо прокрутки, легко и быстро осуществляются необходимые действия. Максимальное разрешение сенсора мыши составляет 1200 dpi. Указатель по экрану перемещается точно и плавно. На клавиатуре S255W расположены дополнительные мультимедийные клавиши, которые позволяют управлять медиа-контентом одним кликом. Благодаря радиусу действия устройств до 10 метров пользователь может свободно перемещаться вокруг компьютера, не теряя соединения. Дизайн набора Oklick S255W выполнен в классическом стиле: черный корпус с белыми буквами русского и английского языка на клавишах. Это делает устройства элегантными и стильными, подходящими к офисному интерьеру или рабочему пространству дома.



Теги товара: мембранные, тонкие

Отзывы о товаре Клавиатура + мышь Oklick S255W Black USB (1909361)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, мышь, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Источник питания клавиатуры
1хААА
Источник питания мыши
2хААА
Развернуть
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1200
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводная компьютерная клавиатура и мышь S255W – идеальный вариант для пользователей, которые ценят комфорт и простоту в работе за компьютером. Оптическая мышь S255W подходит как для правой, так и для левой руки, что делает ее универсальным решением для любого пользователя. С тремя кнопками мыши, включая колесо прокрутки, легко и быстро осуществляются необходимые действия. Максимальное разрешение сенсора мыши составляет 1200 dpi. Указатель по экрану перемещается точно и плавно. На клавиатуре S255W расположены дополнительные мультимедийные клавиши, которые позволяют управлять медиа-контентом одним кликом. Благодаря радиусу действия устройств до 10 метров пользователь может свободно перемещаться вокруг компьютера, не теряя соединения. Дизайн набора Oklick S255W выполнен в классическом стиле: черный корпус с белыми буквами русского и английского языка на клавишах. Это делает устройства элегантными и стильными, подходящими к офисному интерьеру или рабочему пространству дома.


Теги товара: мембранные, тонкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Клавиатура + мышь Oklick S255W Black USB (1909361) - по цене 760 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...