Клавиатура + мышь Oklick S255W Black USB (1909361)
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Характеристики
Описание товара Клавиатура + мышь Oklick S255W Black USB (1909361)
Беспроводная компьютерная клавиатура и мышь S255W – идеальный вариант для пользователей, которые ценят комфорт и простоту в работе за компьютером. Оптическая мышь S255W подходит как для правой, так и для левой руки, что делает ее универсальным решением для любого пользователя. С тремя кнопками мыши, включая колесо прокрутки, легко и быстро осуществляются необходимые действия. Максимальное разрешение сенсора мыши составляет 1200 dpi. Указатель по экрану перемещается точно и плавно. На клавиатуре S255W расположены дополнительные мультимедийные клавиши, которые позволяют управлять медиа-контентом одним кликом. Благодаря радиусу действия устройств до 10 метров пользователь может свободно перемещаться вокруг компьютера, не теряя соединения. Дизайн набора Oklick S255W выполнен в классическом стиле: черный корпус с белыми буквами русского и английского языка на клавишах. Это делает устройства элегантными и стильными, подходящими к офисному интерьеру или рабочему пространству дома.
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Теги товара: мембранные, тонкие
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, тонкие
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