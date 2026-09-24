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Клавиатура Defender DARK KNIGHT GK-077 RU BL/WH (45077) купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Defender DARK KNIGHT GK-077 RU BL/WH (45077)

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Клавиатура Defender DARK KNIGHT GK-077 RU BL/WH (45077) - фото 1
Клавиатура Defender DARK KNIGHT GK-077 RU BL/WH (45077) - фото 2
Клавиатура Defender DARK KNIGHT GK-077 RU BL/WH (45077) - фото 3
Клавиатура Defender DARK KNIGHT GK-077 RU BL/WH (45077) - фото 4
Клавиатура Defender DARK KNIGHT GK-077 RU BL/WH (45077) - фото 5
Клавиатура Defender DARK KNIGHT GK-077 RU BL/WH (45077) - фото 6
Клавиатура Defender DARK KNIGHT GK-077 RU BL/WH (45077) - фото 7
Клавиатура Defender DARK KNIGHT GK-077 RU BL/WH (45077) - фото 8
Клавиатура Defender DARK KNIGHT GK-077 RU BL/WH (45077) - фото 9
Клавиатура Defender DARK KNIGHT GK-077 RU BL/WH (45077) - фото 10
Клавиатура Defender DARK KNIGHT GK-077 RU BL/WH (45077) - фото 11
Клавиатура Defender DARK KNIGHT GK-077 RU BL/WH (45077) - фото 12
Клавиатура Defender DARK KNIGHT GK-077 RU BL/WH (45077) - фото 13
Клавиатура Defender DARK KNIGHT GK-077 RU BL/WH (45077) - фото 14
Клавиатура Defender DARK KNIGHT GK-077 RU BL/WH (45077) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
  • Клавиатура Defender DARK KNIGHT GK-077 RU BL/WH (45077) - фото 1
  • Клавиатура Defender DARK KNIGHT GK-077 RU BL/WH (45077) - фото 2
  • Клавиатура Defender DARK KNIGHT GK-077 RU BL/WH (45077) - фото 3
  • Клавиатура Defender DARK KNIGHT GK-077 RU BL/WH (45077) - фото 4
  • Клавиатура Defender DARK KNIGHT GK-077 RU BL/WH (45077) - фото 5
  • Клавиатура Defender DARK KNIGHT GK-077 RU BL/WH (45077) - фото 6
  • Клавиатура Defender DARK KNIGHT GK-077 RU BL/WH (45077) - фото 7
  • Клавиатура Defender DARK KNIGHT GK-077 RU BL/WH (45077) - фото 8
  • Клавиатура Defender DARK KNIGHT GK-077 RU BL/WH (45077) - фото 9
  • Клавиатура Defender DARK KNIGHT GK-077 RU BL/WH (45077) - фото 10
  • Клавиатура Defender DARK KNIGHT GK-077 RU BL/WH (45077) - фото 11
  • Клавиатура Defender DARK KNIGHT GK-077 RU BL/WH (45077) - фото 12
  • Клавиатура Defender DARK KNIGHT GK-077 RU BL/WH (45077) - фото 13
  • Клавиатура Defender DARK KNIGHT GK-077 RU BL/WH (45077) - фото 14
  • Клавиатура Defender DARK KNIGHT GK-077 RU BL/WH (45077) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 650745
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Подсветка клавиш
да
Размеры в упаковке, см
43х40х35
Вес, г.
560

Описание товара Клавиатура Defender DARK KNIGHT GK-077 RU BL/WH (45077)

Стильная игровая клавиатура с кейкапами двух цветов, игровой подсветкой и возможностью управления мультимедийными приложениями с помощью функциональных клавиш.

Отзывы о товаре Клавиатура Defender DARK KNIGHT GK-077 RU BL/WH (45077)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Подсветка клавиш
да
Описание
Стильная игровая клавиатура с кейкапами двух цветов, игровой подсветкой и возможностью управления мультимедийными приложениями с помощью функциональных клавиш.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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