Клавиатура Defender DARK KNIGHT GK-077 RU BL/WH (45077)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 650745
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Подсветка клавиш
да
Размеры в упаковке, см
43х40х35
Вес, г.
560
Описание товара Клавиатура Defender DARK KNIGHT GK-077 RU BL/WH (45077)
Стильная игровая клавиатура с кейкапами двух цветов, игровой подсветкой и возможностью управления мультимедийными приложениями с помощью функциональных клавиш.
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Теги товара: с подсветкой, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
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Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Подсветка клавиш
да
Стильная игровая клавиатура с кейкапами двух цветов, игровой подсветкой и возможностью управления мультимедийными приложениями с помощью функциональных клавиш.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, механические, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: с подсветкой, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, механические, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: с подсветкой, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Клавиатура Defender DARK KNIGHT GK-077 RU BL/WH (45077) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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