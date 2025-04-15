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Набор клавиатура + мышь Defender JAKARTA C-805 (45804) купить с доставкой в Москве
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Набор клавиатура + мышь Defender JAKARTA C-805 (45804)

2 Отзывы
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Набор клавиатура + мышь Defender JAKARTA C-805 (45804) - фото 1
Набор клавиатура + мышь Defender JAKARTA C-805 (45804) - фото 2
Набор клавиатура + мышь Defender JAKARTA C-805 (45804) - фото 3
Набор клавиатура + мышь Defender JAKARTA C-805 (45804) - фото 4
Набор клавиатура + мышь Defender JAKARTA C-805 (45804) - фото 5
Набор клавиатура + мышь Defender JAKARTA C-805 (45804) - фото 6
Набор клавиатура + мышь Defender JAKARTA C-805 (45804) - фото 7
Набор клавиатура + мышь Defender JAKARTA C-805 (45804) - фото 8
Набор клавиатура + мышь Defender JAKARTA C-805 (45804) - фото 9
Набор клавиатура + мышь Defender JAKARTA C-805 (45804) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
112
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
  • Набор клавиатура + мышь Defender JAKARTA C-805 (45804) - фото 1
  • Набор клавиатура + мышь Defender JAKARTA C-805 (45804) - фото 2
  • Набор клавиатура + мышь Defender JAKARTA C-805 (45804) - фото 3
  • Набор клавиатура + мышь Defender JAKARTA C-805 (45804) - фото 4
  • Набор клавиатура + мышь Defender JAKARTA C-805 (45804) - фото 5
  • Набор клавиатура + мышь Defender JAKARTA C-805 (45804) - фото 6
  • Набор клавиатура + мышь Defender JAKARTA C-805 (45804) - фото 7
  • Набор клавиатура + мышь Defender JAKARTA C-805 (45804) - фото 8
  • Набор клавиатура + мышь Defender JAKARTA C-805 (45804) - фото 9
  • Набор клавиатура + мышь Defender JAKARTA C-805 (45804) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб. 
Начислим 19 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 650657
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор клавиатура + мышь Defender JAKARTA C-805 (45804)
750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, инструкция, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
112
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Источник питания клавиатуры
1хАА
Источник питания мыши
2хААА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1600
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х16х4
Вес, г.
570

Описание товара Набор клавиатура + мышь Defender JAKARTA C-805 (45804)

Клавиатура DEFENDER сочетает в себе стильный черный дизайн и функциональность, необходимую для комфортной работы на ПК. Это полноразмерная мембранная клавиатура с JIS-раскладкой, оснащенная 112 клавишами, включая мультимедийные клавиши для быстрого доступа к часто используемым функциям. Подключение осуществляется через радиоканал, обеспечивающий устойчивую беспроводную связь с радиусом действия до 10 метров. Работает клавиатура от одного элемента питания типа AA, что гарантирует долгую автономную работу. Мышь, входящая в комплект, питается от двух батареек AAA и обладает разрешением оптического сенсора 1600 dpi, что обеспечивает точное и быстрое перемещение курсора. Этот надежный и практичный комплект от брендa Defender станет отличным выбором для использования как дома, так и в офисе, обеспечивая удобство и эффективность в работе с компьютером.

Отзывы о товаре Набор клавиатура + мышь Defender JAKARTA C-805 (45804)

Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошая клавиатура с мышкой мне нравится
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Лилия Г.

Достоинства:


Комментарий:
Для недорогого варианта, наверное, норм. Грубоватый пластик, не обтекаемые формы. Мышь шумная. Кнопки клавиатуры тихие, но грубые. Батареек в комплекте нет. Но всё ожидаемо, за эти деньги. Поэтому, оценка высокая. В остальном, вроде, выглядит всё надёжно. Продавец всё отлично и надёжно упаковал. За это отдельное спасибо.



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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, инструкция, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
112
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Развернуть
Мультимедийные клавиши
Да
Источник питания клавиатуры
1хАА
Источник питания мыши
2хААА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1600
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура DEFENDER сочетает в себе стильный черный дизайн и функциональность, необходимую для комфортной работы на ПК. Это полноразмерная мембранная клавиатура с JIS-раскладкой, оснащенная 112 клавишами, включая мультимедийные клавиши для быстрого доступа к часто используемым функциям. Подключение осуществляется через радиоканал, обеспечивающий устойчивую беспроводную связь с радиусом действия до 10 метров. Работает клавиатура от одного элемента питания типа AA, что гарантирует долгую автономную работу. Мышь, входящая в комплект, питается от двух батареек AAA и обладает разрешением оптического сенсора 1600 dpi, что обеспечивает точное и быстрое перемещение курсора. Этот надежный и практичный комплект от брендa Defender станет отличным выбором для использования как дома, так и в офисе, обеспечивая удобство и эффективность в работе с компьютером.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошая клавиатура с мышкой мне нравится
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Лилия Г.

Достоинства:


Комментарий:
Для недорогого варианта, наверное, норм. Грубоватый пластик, не обтекаемые формы. Мышь шумная. Кнопки клавиатуры тихие, но грубые. Батареек в комплекте нет. Но всё ожидаемо, за эти деньги. Поэтому, оценка высокая. В остальном, вроде, выглядит всё надёжно. Продавец всё отлично и надёжно упаковал. За это отдельное спасибо.


Набор клавиатура + мышь Defender JAKARTA C-805 (45804) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 750 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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