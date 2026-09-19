Игровой блок Oklick 701G Irom Fist черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровой блок
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 358090
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровой блок
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
да
Комплектация
цифровая панель
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Встроенный USB-хаб
нет
Размеры в упаковке, см
24х19х5
Вес, г.
425
Описание товара Игровой блок Oklick 701G Irom Fist черный
Цифровой блок с подсветкой клавиш. Размеры: 225x38x165 мм. Квадратные клавиши. Пластиковый корпус. Длина кабеля 1,3 м.
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Теги товара: игровые, с подсветкой, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
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Бренд
Тип товара
Игровой блок
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
да
Комплектация
цифровая панель
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Встроенный USB-хаб
нет
Цифровой блок с подсветкой клавиш. Размеры: 225x38x165 мм. Квадратные клавиши. Пластиковый корпус. Длина кабеля 1,3 м.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, механические, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: игровые, с подсветкой, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, механические, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: игровые, с подсветкой, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
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