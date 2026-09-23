Клавиатура Defender Raid GK-778DL
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Defender Raid GK-778DL
Клавиатура Defender для ПК - это стильное и функциональное устройство, созданное специально для геймеров, которые ценят комфорт и надежность. Эта мембранная клавиатура с классической раскладкой ANSI предлагает 104 клавиши, включая клавишу функции (Fn), что делает её идеальным инструментом для управления сложными игровыми командами и функциями. Подключение осуществляется через интерфейс USB Type-A, обеспечивая стабильное и быстрое взаимодействие с вашим компьютером. Длина кабеля составляет 1,5 метра, что предоставляет свободу в размещении клавиатуры на рабочем столе. Одной из ключевых особенностей этой модели является наличие подсветки клавиш, что способствует комфортной игре даже в условиях низкой освещенности. Черный цвет добавляет клавиатуре универсальности и стильности, отлично вписываясь в любой интерьер. Клавиатура Defender весит всего 370 граммов, что делает её достаточно легкой для удобного перемещения и настройки под ваши игровые нужды. Выбирайте качество и надежность с клавиатурой Defender, чтобы всегда оставаться на высоте в игровых сражениях.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, механические, ножничные, белые
Теги товара: игровые, с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, бесшумные, тонкие
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