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Клавиатура Acer OKW301 Black ZL.KBDCC.01A купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Acer OKW301 Black ZL.KBDCC.01A

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Клавиатура Acer OKW301 Black ZL.KBDCC.01A - фото 1
Клавиатура Acer OKW301 Black ZL.KBDCC.01A - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
  • Клавиатура Acer OKW301 Black ZL.KBDCC.01A - фото 1
  • Клавиатура Acer OKW301 Black ZL.KBDCC.01A - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб. 
Начислим 18 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 654129
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Клавиатура Acer OKW301 Black ZL.KBDCC.01A
750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Размеры в упаковке, см
40х18х3
Вес, г.
650

Описание товара Клавиатура Acer OKW301 Black ZL.KBDCC.01A

Клавиатура Acer OKW301 создана для удобной работы с офисными редакторами и интернет-сайтами. Она выполнена в корпусе из прочного пластика и обладает полноразмерной раскладкой с цифровым блоком. Клавиатура оборудована 104 низкопрофильными клавишами на основе мембранного механизма, что обеспечивает высокую точность распознавания, плавный ход и низкий уровень шума. Нанесенные символы отличаются стойкостью к стиранию. Acer OKW301 подключается по проводному интерфейсу USB и отличается широкой совместимостью с ПК.

Отзывы о товаре Клавиатура Acer OKW301 Black ZL.KBDCC.01A




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Описание
Клавиатура Acer OKW301 создана для удобной работы с офисными редакторами и интернет-сайтами. Она выполнена в корпусе из прочного пластика и обладает полноразмерной раскладкой с цифровым блоком. Клавиатура оборудована 104 низкопрофильными клавишами на основе мембранного механизма, что обеспечивает высокую точность распознавания, плавный ход и низкий уровень шума. Нанесенные символы отличаются стойкостью к стиранию. Acer OKW301 подключается по проводному интерфейсу USB и отличается широкой совместимостью с ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура Acer OKW301 Black ZL.KBDCC.01A - купить по цене 750 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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