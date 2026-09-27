Клавиатура A4Tech KR-83 черный
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 255860
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х18х3
Вес, г.
640
Описание товара Клавиатура A4Tech KR-83 черный
Клавиатура A4Tech KR-83 порадует вас наличием цифрового блока, который обеспечит возможность работы с большим количеством числовой информации. Чтобы подключить данный аксессуар к вашему ПК, достаточно воспользоваться соответствующим USB-разъемом. Модель A4Tech KR-83 является мембранной – в ней полностью отсутствуют механические движущиеся элементы, которые нередко выходят из строя, тем самым провоцируя поломку аксессуара. Корпус клавиатуры изготовлен из пластика с матовым покрытием, что препятствует образованию загрязнений и следов от отпечатков пальцев.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Развернуть
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Клавиатура A4Tech KR-83 порадует вас наличием цифрового блока, который обеспечит возможность работы с большим количеством числовой информации. Чтобы подключить данный аксессуар к вашему ПК, достаточно воспользоваться соответствующим USB-разъемом. Модель A4Tech KR-83 является мембранной – в ней полностью отсутствуют механические движущиеся элементы, которые нередко выходят из строя, тем самым провоцируя поломку аксессуара. Корпус клавиатуры изготовлен из пластика с матовым покрытием, что препятствует образованию загрязнений и следов от отпечатков пальцев.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Клавиатура A4Tech KR-83 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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