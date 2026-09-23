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Клавиатура+мышь Sven KB-C3200W чёрные купить с доставкой в Москве
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Клавиатура+мышь Sven KB-C3200W чёрные

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Клавиатура+мышь Sven KB-C3200W чёрные - фото 1
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Клавиатура+мышь Sven KB-C3200W чёрные - фото 3
Клавиатура+мышь Sven KB-C3200W чёрные - фото 4
Клавиатура+мышь Sven KB-C3200W чёрные - фото 5
Клавиатура+мышь Sven KB-C3200W чёрные - фото 6
Клавиатура+мышь Sven KB-C3200W чёрные - фото 7
Клавиатура+мышь Sven KB-C3200W чёрные - фото 8
Клавиатура+мышь Sven KB-C3200W чёрные - фото 9
Клавиатура+мышь Sven KB-C3200W чёрные - фото 10
Клавиатура+мышь Sven KB-C3200W чёрные - фото 11
Клавиатура+мышь Sven KB-C3200W чёрные - фото 12
Клавиатура+мышь Sven KB-C3200W чёрные - фото 13
Клавиатура+мышь Sven KB-C3200W чёрные - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
115
Тип подключения
беспроводное
  • Клавиатура+мышь Sven KB-C3200W чёрные - фото 1
  • Клавиатура+мышь Sven KB-C3200W чёрные - фото 2
  • Клавиатура+мышь Sven KB-C3200W чёрные - фото 3
  • Клавиатура+мышь Sven KB-C3200W чёрные - фото 4
  • Клавиатура+мышь Sven KB-C3200W чёрные - фото 5
  • Клавиатура+мышь Sven KB-C3200W чёрные - фото 6
  • Клавиатура+мышь Sven KB-C3200W чёрные - фото 7
  • Клавиатура+мышь Sven KB-C3200W чёрные - фото 8
  • Клавиатура+мышь Sven KB-C3200W чёрные - фото 9
  • Клавиатура+мышь Sven KB-C3200W чёрные - фото 10
  • Клавиатура+мышь Sven KB-C3200W чёрные - фото 11
  • Клавиатура+мышь Sven KB-C3200W чёрные - фото 12
  • Клавиатура+мышь Sven KB-C3200W чёрные - фото 13
  • Клавиатура+мышь Sven KB-C3200W чёрные - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%
930 руб.  1 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 573720
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
Мышь, Клавиатура, USB приемник, Элементы питания
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
115
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Мультимедийные клавиши
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
1хАА
Источник питания мыши
1хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
2000
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х14х4
Вес, г.
550

Описание товара Клавиатура+мышь Sven KB-C3200W чёрные

Комплект беспроводной клавиатура и мышь SVEN KB-C3200W – это комплект, в котором два устройства отлично сочетаются друг с другом, а стоить будут дешевле, чем при покупке по отдельности — недаром очень многие пользователи предпочитают приобретать устройства ввода в комплекте. У беспроводных комплектов есть и еще одно преимущество, о котором многие даже не задумываются, несмотря на всю его важность — подключение посредством одного общего устройства. Согласитесь, не хотелось бы занимать два USB-порта отдельными адаптерами для мыши и клавиатуры. А у SVEN KB-C3200W адаптер не только общий, но еще и компактный — тоже большой плюс. Связь осуществляется на частоте 2,4 ГГц, стабильность соединения крайне высокая. Вместе устройства хороши, но и каждое само по себе обладает массой преимуществ. Корпус мыши компактен, но благодаря эргономичной форме отлично лежит в руке. Чувствительность манипулятора можно настраивать, что пригодится далеко не только в играх, но и в работе — например, при переходе от редактирования графики к написанию текстов и веб-серфингу. Отдельно стоит отметить наличие у мыши выключателя питания, позволяющего максимально экономно использовать ресурс батарей. Клавиатура содержит 115 клавиш с приятным мягким ходом. Раскладка стандартная, кнопка Enter — большая «двухэтажная», а Shift — длинная. Любители комфортной классики обязательно это оценят. Равно как и 11 клавиш быстрого доступа, которые делают взаимодействие с ПК намного более эффективным и комфортным. Конечно, на месте и цифровой блок, без которого немыслима работа тех, чья деятельность связана с вычислениями. Да и при выполнении других задач она нередко бывает полезна. Значки на клавиши нанесены хорошо заметной краской, русские буквы выделены красным цветом — сориентироваться можно с первого взгляда. Ну и «финальный аккорд» — влагоустойчивая конструкция. Конечно же, на погружение в воду устройства не рассчитаны, но вот мелкие неприятности, связанные с попаданием жидкости, вполне способны пережить.

Отзывы о товаре Клавиатура+мышь Sven KB-C3200W чёрные




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
Мышь, Клавиатура, USB приемник, Элементы питания
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
115
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Развернуть
Мультимедийные клавиши
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
1хАА
Источник питания мыши
1хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
2000
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект беспроводной клавиатура и мышь SVEN KB-C3200W – это комплект, в котором два устройства отлично сочетаются друг с другом, а стоить будут дешевле, чем при покупке по отдельности — недаром очень многие пользователи предпочитают приобретать устройства ввода в комплекте. У беспроводных комплектов есть и еще одно преимущество, о котором многие даже не задумываются, несмотря на всю его важность — подключение посредством одного общего устройства. Согласитесь, не хотелось бы занимать два USB-порта отдельными адаптерами для мыши и клавиатуры. А у SVEN KB-C3200W адаптер не только общий, но еще и компактный — тоже большой плюс. Связь осуществляется на частоте 2,4 ГГц, стабильность соединения крайне высокая. Вместе устройства хороши, но и каждое само по себе обладает массой преимуществ. Корпус мыши компактен, но благодаря эргономичной форме отлично лежит в руке. Чувствительность манипулятора можно настраивать, что пригодится далеко не только в играх, но и в работе — например, при переходе от редактирования графики к написанию текстов и веб-серфингу. Отдельно стоит отметить наличие у мыши выключателя питания, позволяющего максимально экономно использовать ресурс батарей. Клавиатура содержит 115 клавиш с приятным мягким ходом. Раскладка стандартная, кнопка Enter — большая «двухэтажная», а Shift — длинная. Любители комфортной классики обязательно это оценят. Равно как и 11 клавиш быстрого доступа, которые делают взаимодействие с ПК намного более эффективным и комфортным. Конечно, на месте и цифровой блок, без которого немыслима работа тех, чья деятельность связана с вычислениями. Да и при выполнении других задач она нередко бывает полезна. Значки на клавиши нанесены хорошо заметной краской, русские буквы выделены красным цветом — сориентироваться можно с первого взгляда. Ну и «финальный аккорд» — влагоустойчивая конструкция. Конечно же, на погружение в воду устройства не рассчитаны, но вот мелкие неприятности, связанные с попаданием жидкости, вполне способны пережить.
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