Набор клавиатура и мышь Dialog KMGK-1707U WHITE Gan-Kata
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Характеристики
Описание товара Набор клавиатура и мышь Dialog KMGK-1707U WHITE Gan-Kata
Клавиатура Dialog представляет собой идеальный выбор для пользователей, ищущих надежное и функциональное устройство для повседневного использования и игр. Эта мембранная клавиатура в стильном белом цвете оснащена всеми необходимыми функциями для комфортной работы и игр. Основные характеристики клавиатуры включают в себя стандартную раскладку ANSI и полноразмерный формат с 104 клавишами. Каждая клавиша имеет подсветку и снабжена функциональной клавишей Fn, что делает работу в темное время суток более удобной и позволяет расширить функциональность клавиатуры. Подключение клавиатуры осуществляется посредством интерфейса USB Type-A, обеспечивающего надежное и стабильное соединение с вашим ПК. Вес устройства составляет всего 410 г, что делает его легким и простым в переноске. Особенностью данной модели является ее совместимость с игровыми задачами, обеспечивая точное и быстрое выполнение команд, благодаря высокому разрешению оптического сенсора мыши в 1600 dpi, обеспечивающему плавное и точное движение курсора. Эта клавиатура от бренда Dialog станет отличным решением как для офисной работы, так и для увлекательных игровых сессий, предлагая пользователям качество и стиль в одном устройстве.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, механические, ножничные
Теги товара: игровые, с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые, бесшумные, тонкие
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