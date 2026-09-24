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Набор клавиатура и мышь Dialog KMGK-1707U WHITE Gan-Kata купить с доставкой в Москве
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Набор клавиатура и мышь Dialog KMGK-1707U WHITE Gan-Kata

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Набор клавиатура и мышь Dialog KMGK-1707U WHITE Gan-Kata - фото 1
Набор клавиатура и мышь Dialog KMGK-1707U WHITE Gan-Kata - фото 2
Набор клавиатура и мышь Dialog KMGK-1707U WHITE Gan-Kata - фото 3
Набор клавиатура и мышь Dialog KMGK-1707U WHITE Gan-Kata - фото 4
Набор клавиатура и мышь Dialog KMGK-1707U WHITE Gan-Kata - фото 5
Набор клавиатура и мышь Dialog KMGK-1707U WHITE Gan-Kata - фото 6
Набор клавиатура и мышь Dialog KMGK-1707U WHITE Gan-Kata - фото 7
Набор клавиатура и мышь Dialog KMGK-1707U WHITE Gan-Kata - фото 8
Набор клавиатура и мышь Dialog KMGK-1707U WHITE Gan-Kata - фото 9
Набор клавиатура и мышь Dialog KMGK-1707U WHITE Gan-Kata - фото 10
Набор клавиатура и мышь Dialog KMGK-1707U WHITE Gan-Kata - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Набор клавиатура и мышь Dialog KMGK-1707U WHITE Gan-Kata - фото 1
  • Набор клавиатура и мышь Dialog KMGK-1707U WHITE Gan-Kata - фото 2
  • Набор клавиатура и мышь Dialog KMGK-1707U WHITE Gan-Kata - фото 3
  • Набор клавиатура и мышь Dialog KMGK-1707U WHITE Gan-Kata - фото 4
  • Набор клавиатура и мышь Dialog KMGK-1707U WHITE Gan-Kata - фото 5
  • Набор клавиатура и мышь Dialog KMGK-1707U WHITE Gan-Kata - фото 6
  • Набор клавиатура и мышь Dialog KMGK-1707U WHITE Gan-Kata - фото 7
  • Набор клавиатура и мышь Dialog KMGK-1707U WHITE Gan-Kata - фото 8
  • Набор клавиатура и мышь Dialog KMGK-1707U WHITE Gan-Kata - фото 9
  • Набор клавиатура и мышь Dialog KMGK-1707U WHITE Gan-Kata - фото 10
  • Набор клавиатура и мышь Dialog KMGK-1707U WHITE Gan-Kata - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб. 
Начислим 17 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 653412
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор клавиатура и мышь Dialog KMGK-1707U WHITE Gan-Kata
1 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dialog
Тип товара
Набор
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, мышь, гарантийный талон, упаковка
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1600
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х20х4
Вес, г.
800

Описание товара Набор клавиатура и мышь Dialog KMGK-1707U WHITE Gan-Kata

Клавиатура Dialog представляет собой идеальный выбор для пользователей, ищущих надежное и функциональное устройство для повседневного использования и игр. Эта мембранная клавиатура в стильном белом цвете оснащена всеми необходимыми функциями для комфортной работы и игр. Основные характеристики клавиатуры включают в себя стандартную раскладку ANSI и полноразмерный формат с 104 клавишами. Каждая клавиша имеет подсветку и снабжена функциональной клавишей Fn, что делает работу в темное время суток более удобной и позволяет расширить функциональность клавиатуры. Подключение клавиатуры осуществляется посредством интерфейса USB Type-A, обеспечивающего надежное и стабильное соединение с вашим ПК. Вес устройства составляет всего 410 г, что делает его легким и простым в переноске. Особенностью данной модели является ее совместимость с игровыми задачами, обеспечивая точное и быстрое выполнение команд, благодаря высокому разрешению оптического сенсора мыши в 1600 dpi, обеспечивающему плавное и точное движение курсора. Эта клавиатура от бренда Dialog станет отличным решением как для офисной работы, так и для увлекательных игровых сессий, предлагая пользователям качество и стиль в одном устройстве.

Отзывы о товаре Набор клавиатура и мышь Dialog KMGK-1707U WHITE Gan-Kata




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Характеристики
Бренд
Dialog
Тип товара
Набор
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, мышь, гарантийный талон, упаковка
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
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Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1600
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Dialog представляет собой идеальный выбор для пользователей, ищущих надежное и функциональное устройство для повседневного использования и игр. Эта мембранная клавиатура в стильном белом цвете оснащена всеми необходимыми функциями для комфортной работы и игр. Основные характеристики клавиатуры включают в себя стандартную раскладку ANSI и полноразмерный формат с 104 клавишами. Каждая клавиша имеет подсветку и снабжена функциональной клавишей Fn, что делает работу в темное время суток более удобной и позволяет расширить функциональность клавиатуры. Подключение клавиатуры осуществляется посредством интерфейса USB Type-A, обеспечивающего надежное и стабильное соединение с вашим ПК. Вес устройства составляет всего 410 г, что делает его легким и простым в переноске. Особенностью данной модели является ее совместимость с игровыми задачами, обеспечивая точное и быстрое выполнение команд, благодаря высокому разрешению оптического сенсора мыши в 1600 dpi, обеспечивающему плавное и точное движение курсора. Эта клавиатура от бренда Dialog станет отличным решением как для офисной работы, так и для увлекательных игровых сессий, предлагая пользователям качество и стиль в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор клавиатура и мышь Dialog KMGK-1707U WHITE Gan-Kata - стоимость товара 1020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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