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Клавиатура Acer OKW010 (ZL.KBDEE.002) черный купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Acer OKW010 (ZL.KBDEE.002) черный

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Клавиатура Acer OKW010 (ZL.KBDEE.002) черный - фото 1
Клавиатура Acer OKW010 (ZL.KBDEE.002) черный - фото 2
Клавиатура Acer OKW010 (ZL.KBDEE.002) черный - фото 3
Клавиатура Acer OKW010 (ZL.KBDEE.002) черный - фото 4
Клавиатура Acer OKW010 (ZL.KBDEE.002) черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
115
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Acer OKW010 (ZL.KBDEE.002) черный - фото 1
  • Клавиатура Acer OKW010 (ZL.KBDEE.002) черный - фото 2
  • Клавиатура Acer OKW010 (ZL.KBDEE.002) черный - фото 3
  • Клавиатура Acer OKW010 (ZL.KBDEE.002) черный - фото 4
  • Клавиатура Acer OKW010 (ZL.KBDEE.002) черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 397073
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Клавиатура Acer OKW010 (ZL.KBDEE.002) черный
570 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
115
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Нет
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.4
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х15х3
Вес, г.
500

Описание товара Клавиатура Acer OKW010 (ZL.KBDEE.002) черный

Клавиатура Acer OKW010 представляет собой удобное устройство вода, позволяющее быстро выполнять различные операции, связанные с вводом символом. Наряду с клавишами для ввода букв на клавиатуре используется цифровой блок, который облегчает работу с числовыми данными. Для подключения клавиатура использует кабель длиной 1.45 м с разъемом USB. nВ основе каждой клавиши Acer OKW010 лежит мембрана, обладающая пружинными свойствами, обеспечивая удобство в процессе печати. Клавиши быстро возвращаются на свои места, что исключает их залипание и ошибочные нажатия. Всего на клавиатуре расположено 115 клавиш. Особое место занимают 10 дополнительных клавиш, основная задача которых ? быстрый доступ к поиску информации на ПК, электронной почте, управление громкостью и воспроизведением музыки и видео. С этими клавишами сокращается время на выполнение некоторых задач, к тому же, вы можете не использовать мышь для быстрого изменения громкости или выключения звука.

Отзывы о товаре Клавиатура Acer OKW010 (ZL.KBDEE.002) черный




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
115
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Нет
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.4
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Acer OKW010 представляет собой удобное устройство вода, позволяющее быстро выполнять различные операции, связанные с вводом символом. Наряду с клавишами для ввода букв на клавиатуре используется цифровой блок, который облегчает работу с числовыми данными. Для подключения клавиатура использует кабель длиной 1.45 м с разъемом USB. nВ основе каждой клавиши Acer OKW010 лежит мембрана, обладающая пружинными свойствами, обеспечивая удобство в процессе печати. Клавиши быстро возвращаются на свои места, что исключает их залипание и ошибочные нажатия. Всего на клавиатуре расположено 115 клавиш. Особое место занимают 10 дополнительных клавиш, основная задача которых ? быстрый доступ к поиску информации на ПК, электронной почте, управление громкостью и воспроизведением музыки и видео. С этими клавишами сокращается время на выполнение некоторых задач, к тому же, вы можете не использовать мышь для быстрого изменения громкости или выключения звука.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура Acer OKW010 (ZL.KBDEE.002) черный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 570 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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