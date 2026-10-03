Клавиатура Acer OKW010 (ZL.KBDEE.002) черный
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Acer OKW010 (ZL.KBDEE.002) черный
Клавиатура Acer OKW010 представляет собой удобное устройство вода, позволяющее быстро выполнять различные операции, связанные с вводом символом. Наряду с клавишами для ввода букв на клавиатуре используется цифровой блок, который облегчает работу с числовыми данными. Для подключения клавиатура использует кабель длиной 1.45 м с разъемом USB. nВ основе каждой клавиши Acer OKW010 лежит мембрана, обладающая пружинными свойствами, обеспечивая удобство в процессе печати. Клавиши быстро возвращаются на свои места, что исключает их залипание и ошибочные нажатия. Всего на клавиатуре расположено 115 клавиш. Особое место занимают 10 дополнительных клавиш, основная задача которых ? быстрый доступ к поиску информации на ПК, электронной почте, управление громкостью и воспроизведением музыки и видео. С этими клавишами сокращается время на выполнение некоторых задач, к тому же, вы можете не использовать мышь для быстрого изменения громкости или выключения звука.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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