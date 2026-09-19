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Клавиатура Sven KB-S305 купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Sven KB-S305

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Клавиатура Sven KB-S305 - фото 1
Клавиатура Sven KB-S305 - фото 2
Клавиатура Sven KB-S305 - фото 3
Клавиатура Sven KB-S305 - фото 4
Клавиатура Sven KB-S305 - фото 5
Клавиатура Sven KB-S305 - фото 6
Клавиатура Sven KB-S305 - фото 7
Клавиатура Sven KB-S305 - фото 8
Клавиатура Sven KB-S305 - фото 9
Клавиатура Sven KB-S305 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
105
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Sven KB-S305 - фото 1
  • Клавиатура Sven KB-S305 - фото 2
  • Клавиатура Sven KB-S305 - фото 3
  • Клавиатура Sven KB-S305 - фото 4
  • Клавиатура Sven KB-S305 - фото 5
  • Клавиатура Sven KB-S305 - фото 6
  • Клавиатура Sven KB-S305 - фото 7
  • Клавиатура Sven KB-S305 - фото 8
  • Клавиатура Sven KB-S305 - фото 9
  • Клавиатура Sven KB-S305 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 412072
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
105
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х16х3
Вес, г.
400

Описание товара Клавиатура Sven KB-S305

Клавиатура Sven KB-S305 – это удобное устройство, предназначенное для ежедневной работы. Она использует низкопрофильные клавиши, что способствует комфортному вводу символов и позволяет достичь отличного отклика системы в ответ на каждое нажатие. Это мембранная клавиатура, конструкция которой предусматривает наличие 105 клавиш, а среди них важное место занимают 12 мультимедийных клавиш. Активация клавиш мультимедиа происходит при одновременном их нажатии с клавишей "FN". Они обеспечивают управление подсветкой экрана, громкостью музыки и производить прочие регулировки. Особенность Sven KB-S305 в водонепроницаемой конструкции: корпусу клавиатуры не страшна влага, поэтому вы можете не бояться пить кофе, печатая на клавиатуре одновременно с этим. Наличие цифрового блока обеспечивает комфортный ввод числовых данных и работу с ними, что делает клавиатуру идеальным приобретением для бухгалтеров. Подключение клавиатуры происходит при помощи USB. Комфортному подключению способствует длина кабеля 1.5 м.

Отзывы о товаре Клавиатура Sven KB-S305




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
105
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Развернуть
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Sven KB-S305 – это удобное устройство, предназначенное для ежедневной работы. Она использует низкопрофильные клавиши, что способствует комфортному вводу символов и позволяет достичь отличного отклика системы в ответ на каждое нажатие. Это мембранная клавиатура, конструкция которой предусматривает наличие 105 клавиш, а среди них важное место занимают 12 мультимедийных клавиш. Активация клавиш мультимедиа происходит при одновременном их нажатии с клавишей "FN". Они обеспечивают управление подсветкой экрана, громкостью музыки и производить прочие регулировки. Особенность Sven KB-S305 в водонепроницаемой конструкции: корпусу клавиатуры не страшна влага, поэтому вы можете не бояться пить кофе, печатая на клавиатуре одновременно с этим. Наличие цифрового блока обеспечивает комфортный ввод числовых данных и работу с ними, что делает клавиатуру идеальным приобретением для бухгалтеров. Подключение клавиатуры происходит при помощи USB. Комфортному подключению способствует длина кабеля 1.5 м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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