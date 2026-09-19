Клавиатура Sven KB-S305
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Sven KB-S305
Клавиатура Sven KB-S305 – это удобное устройство, предназначенное для ежедневной работы. Она использует низкопрофильные клавиши, что способствует комфортному вводу символов и позволяет достичь отличного отклика системы в ответ на каждое нажатие. Это мембранная клавиатура, конструкция которой предусматривает наличие 105 клавиш, а среди них важное место занимают 12 мультимедийных клавиш. Активация клавиш мультимедиа происходит при одновременном их нажатии с клавишей "FN". Они обеспечивают управление подсветкой экрана, громкостью музыки и производить прочие регулировки. Особенность Sven KB-S305 в водонепроницаемой конструкции: корпусу клавиатуры не страшна влага, поэтому вы можете не бояться пить кофе, печатая на клавиатуре одновременно с этим. Наличие цифрового блока обеспечивает комфортный ввод числовых данных и работу с ними, что делает клавиатуру идеальным приобретением для бухгалтеров. Подключение клавиатуры происходит при помощи USB. Комфортному подключению способствует длина кабеля 1.5 м.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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